Auf Deutsch: Putin nimmt Ex-Kanzler Schröder in Schutz und wirft Deutschland Nazi-Sympathie vor

Von: Nail Akkoyun

Wladimir Putin äußert sich kritisch über die Behandlung von Gerhard Schröder. Dabei wirft er Deutschland vor, sich „Nazi-Sympathisanten“ anzunähern.

Moskau – Einst bezeichnete Gerhard Schröder seinen Freund Wladimir Putin als „lupenreinen Demokraten“. Seinen jüngsten Aussagen zufolge schätzt der frühere Bundeskanzler den russischen Präsidenten noch immer so ein. Denn auch wenn Schröder den Ukraine-Krieg in den vergangenen anderthalb Jahren kritisierte, nimmt er Putin immer wieder in Schutz und warb unter anderem für diplomatische Beziehungen zu Moskau.

Nun hat sich auch Wladimir Putin zu Schröder geäußert – und das teilweise auf Deutsch. In einem Interview der Sendung „Moskau. Kreml. Putin“ des Fernsehsenders Russia-1, behauptete der russische Staatschef, dass man Schröder in Deutschland am liebsten „irgendwohin abschiebt“. Statt sich hinter Schröder zu stellen und bei öffentlichen Veranstaltungen neben Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu platzieren, nähere man sich lieber „Nazi-Sympathisanten“ wie dem Kanadier Anthony Roth an.

Putin äußert sich auf Deutsch: „Je weiter weg von Schröder – desto näher an Anthony Roth“

Damit spielte Putin auf den ehemaligen Parlamentschef Kanadas an, der im September im Beisein des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen SS-Veteranen geehrt hatte. Rota nannte den 98-jährigen ukrainischen Immigranten Jaroslaw Hunka einen „ukrainisch-kanadischen Kriegsveteranen“, der für die Unabhängigkeit der Ukraine gegen Russland gekämpft habe. Allerdings ließ Rota unerwähnt, dass Hunka während des Zweiten Weltkrieges in einer Einheit der Waffen-SS gedient hatte. Der kanadische Präsident Justin Trudeau entschuldigte sich wenig später und sprach von einer „schrecklichen Verletzung“ des Andenkens an den Holocaust.

Laut Putin hat es sich dabei allerdings um einen „hässlichen Streich“ gehandelt. Um „in Deutschland gehört zu werden“, sagte er daraufhin folgenden Satz auf Deutsch: „Je weiter weg von Schröder – desto näher an Anthony Roth, dem Chef des kanadischen Parlaments, der ein Nazi-Sympathisant ist“. Auf Russisch betonte Putin anschließend, dass es „viele anständige Menschen“ in Deutschland gebe, und er sei sicher, dass seine Aussage „viele hören werden“. Der Reporter Pawel Zarubin, der das Interview mit dem russischen Staatsoberhaupt führte, teilte den Ausschnitt auf Telegram.

Schröder beschuldigt USA: Ukraine habe keinen Frieden vereinbaren dürfen

Zuletzt hatte Gerhard Schröder die Vermutung geäußert, dass die USA kurz nach Beginn russischen Angriffs auf die Ukraine einen schnellen Friedensschluss verhindert hätten. Bei Verhandlungen im März 2022 in Istanbul hätte Kiew keinen Frieden vereinbart, „weil sie nicht durften“, sagte Schröder der Berliner Zeitung. „Die mussten bei allem, was sie beredet haben, erst bei den Amerikanern nachfragen.“ Worauf er diese Einschätzung konkret stützt, blieb offen.

Nach Kriegsausbruch im Februar 2022 hatten sich Vertreter Russlands und der Ukraine mehrfach zu Verhandlungen getroffen, unter anderem auch in der Türkei. Nach russischen Angaben kam es dabei auch zu einer Einigung, die allerdings nicht umgesetzt wurde. Moskau warf Kiew vor, die getroffenen Vereinbarungen für eine Beendigung des Konflikts auf Geheiß Washingtons zum Scheitern gebracht zu haben. Die Ukraine begründete den Abbruch der Verhandlungen unter anderem mit dem Bekanntwerden der Kriegsverbrechen in Butscha. In dem Ort nahe Kiew wurden Hunderte Leichen von Zivilpersonen gefunden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte dann per Dekret weitere Verhandlungen mit Russland untersagt. Putin betonte in den vergangenen Tagen, dass es neue Verhandlungen erst geben könne, wenn das Verbot aufgehoben werde. (nak/dpa)