Putins neuer Tisch: „Benutzen sie Mikrofone oder schreien sie ihn nur an?“

Von: Sonja Thomaser

Wladimir Putin spricht im Katharinensaal des Moskauer Kremls in Moskau zu den Vertretern aller wichtigen religiösen Konfessionen Russlands. © Sergei Guneyev/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin will sich mit übergroßen Tischen von seinen Gesprächspartnern distanzieren. Der neue Tisch sorgt für noch mehr Spott.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin bleibt seiner Tradition treu, Gäste auf möglichst viel Abstand zu halten. Er traf sich in dieser Woche mit religiösen Führern verschiedener Glaubensrichtungen erneut an einem übergroßen Tisch – diesmal eine noch absurdere Variante, wie das Nachrichtenportal Newsweek berichtet.



In den vergangenen Jahren hat der russische Staatschef Treffen mit ausländischen Staatsoberhäuptern und anderen Offiziellen, die zu Besuchen nach Russland kamen, an einem großen ovalen Tisch von etwa fünf Metern Länge abgehalten. Dies rief Spekulationen hervor, dass Putin große Angst vor dem Coronavirus habe.

Ein ehemaliger Kreml-Wachmann sagte Anfang dieses Jahres in einem Interview mit der investigativen Website Dossier Center, dass Putin „ein sich selbst isolierender Präsident“ sei und dass selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kremls „vor jedem Treffen, selbst wenn es nur 15 bis 20 Minuten dauert, eine zweiwöchige strenge Quarantäne einhalten müssen.“

Putin auf der einen Seite – Zwölf auf der anderen

Bei seinem Treffen mit russischen Religionsführern am Mittwoch (25. Oktober) im Katharinensaal des Kremls in Moskau positionierte sich Putin als einzige Person auf der einen Seite des übergroßen rechteckigen Tisches. Die anderen zwölf Personen, die auf dem Foto abgebildet sind, saßen dagegen an dem Tisch auf der gegenüberliegenden Seite zusammengedrängt – ohne Distanz zueinander.

Wie Newsweek berichtet, gehörten folgen Personen zu den Anwesenden: Patriarch Kirill, Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Talgat Tadzhuddin, Großmufti Russlands und Vorsitzender der Zentralen Geistlichen Direktion der Muslime Russlands, Ravil Gaynutdin, Vorsitzender des Religionsausschusses der Muslime Russlands, Pandito Khambo Lama Damba Ayusheev, Leiter der buddhistischen traditionellen Sangha Russlands und Berel Lazar, Oberrabbiner Russlands, sowie Führer der Armenisch-Apostolischen Kirche, der Altrituellen Russisch-Orthodoxen Kirche und der Union evangelischer Christen.

Putins neuer Tisch: Spot und Häme auf Social Media

Putins Distanzierung gegenüber den Religionsführern während des Treffens hat zu zahlreichen Kommentaren auf verschiedenen Social-Media-Plattformen geführt.

„Putin trifft sich im Kreml mit Vertretern verschiedener russischer Religionen“, schrieb Anton Gerashchenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, auf X, früher bekannt als Twitter. „Seine Position am Tisch sagt viel aus. (Sieht der Tisch wie ein Pool aus?).“ Gerashchenko hatte zuvor laut Newsweek gesagt, dass Putins Abstand zu anderen darauf hindeutet, dass er „Angst vor seinem Volk“ habe.

Ein Social-Media-Nutzer auf Reddit sagte, der Tisch biete eine „fantastische Gelegenheit für fahrbares Sushi“, während ein anderer ihn sarkastisch als „das Rechteck des Vertrauens“ beschrieb.

Aufgrund des großen Abstands zwischen den Gesprächspartnern wurde auf Social Media noch ein weiteres Problem angesprochen. „Benutzen die Leute, die Putin gegenübersitzen, Mikrofone oder schreien sie ihn nur an? Scheint, als wäre man bei normaler Gesprächslautstärke schwierig zu verstehen“, fragte ein Nutzer auf Reddit. (Sonja Thomaser)