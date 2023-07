Gesundheitsminister einigen sich auf Krankenhausreform

Von: Lukas Rogalla

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Gesundheitsminister der Länder haben sich © Michael Kappeler/dpa

Bund und Länder einigen sich auf die Krankenhausreform von Karl Lauterbach.

Berlin – Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte für die Krankenhausreform geeinigt. Die Einigung sei bei einem Treffen der Länderminister mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erzielt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin. Die Reform soll die Finanzierung der Krankenhäuser neu regeln und durch eine stärkere medizinische Spezialisierung die Qualität der Behandlung erhöhen. Lauterbach will bei einer Pressekonferenz am heutigen Montag (10. Juli) um 16 Uhr Stellung nehmen.

Die Reform war in den vergangenen Wochen hitzig zwischen Bund und Ländern diskutiert worden. Ein Streitpunkt war der Plan von Lauterbach, die Krankenhäuser in Level zu gruppieren. Einige Länder fürchteten darin eine Abwertung der Qualität mancher Krankenhäuser. (lrg/afp)

Mehr Informationen in Kürze