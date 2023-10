„Hamas-Monster“: Israels Netanjahu veröffentlicht Schock-Fotos von getöteten Babys

Von: Patrick Mayer

Beim Hamas-Massaker in Israel werden auch viele Babys geköpft, verbrannt oder erschossen. Benjamin Netanjahu macht grausame Fotos dazu publik.

Jerusalem – Der heimtückische Überfall der radikalislamistisch palästinensischen Hamas hat auf Seiten Israels mindestens 1200 Menschen das Leben gekostet. So war der Stand am Donnerstagabend (12. Oktober), 21 Uhr, nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters. Bei einer großen Bodenoffensive in den Gazastreifen müsste die israelische Armee zudem herbe Verluste einplanen, schätzen Experten ein.

Getötete Babys in Israel: Soldaten erzählen sich vom Hamas-Massaker

Dennoch haben die Israelis laut ZDF vier Panzer-Divisionen mit rund 40.000 bis 50.000 Frauen und Männern an den Grenzen zum Gazastreifen aufgefahren. Sie haben Merkava-Kampfpanzer, Namer-Schützenpanzer und M109-Haubitzen mitgebracht. Und das sind nur die Panzer-Soldaten, samt der dazugehörigen Infanterie mechanisierter Brigaden.

Auf Fotos und Videos wirken die Soldatinnen und Soldaten wild entschlossen. Längst dürften jene unter ihnen, die am Samstag (7. Oktober) an vorderster Front gegen die Eindringlinge mit Kalaschnikows gekämpft haben, den anderen Truppen erzählt haben, welches schreckliche Bild sich ihnen bot, nachdem sie israelische Siedlungen wie Kfar Azza wieder befreit hatten.

Völlig geschockt: Eine amerikanische Journalistin steht nach dem Hamas-Blutbad in der israelischen Siedlung Kfar Azza. © Screenshot X@ShahakShapira

Ihr Regierungschef und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nun in einem Posting bei X (vormals Twitter) Fotos von in den Kibbutzen erschossenen und verbrannten Babys veröffentlicht. Es sind Fotos, die an Grausamkeit nicht zu überbieten sind, weswegen die Redaktion an dieser Stelle verzichtet, den Tweet des Büros des israelischen Premiers abzubilden.

Getötete Babys in Israel: Hamas enthauptete und verbrannte wohl Kleinkinder

Zu sehen sind zum Beispiel die bis zur Unkenntlichkeit verkohlten Leichen von Kleinkindern. Die radikalislamistischen Terroristen sollen laut US-amerikanischer Medienberichte auch etliche jüdische Babys enthauptet haben. Wie der Sender i24NEWS nach einer Ortsbegehung mit der israelischen Armee berichtete, wurden einzig in der Siedlung Kfar Azza mit früher 800 Einwohnern 40 Babys durch die Hamas kaltblütig ermordet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

„Dies sind schreckliche Fotos von Babys, die von den Hamas-Monstern ermordet und verbrannt wurden. Hamas ist unmenschlich. Hamas ist ISIS“, schrieb das Büro Netanjahus zum Posting von den toten Babys, während mutmaßlich auch palästinensische Kleinkinder bei den schweren israelischen Luftangriffen im Gazastreifen getötet werden. Was Fotos von Agenturen belegen sollen.

Laut eines Social-Media-Beitrags aus Netanjahus Büro wurden die Bilder auch US-Außenminister Antony Blinken während seines Besuchs in Israel gezeigt. Dieser wurde später am Tag emotional, als er über die Fotos sprach: „Ein Baby, ein von Kugeln durchsiebter Säugling. Soldaten enthauptet. Junge Menschen verbrannten lebendig in ihren Autos oder ihren Verstecken“, beschrieb er die Bilder laut CNN. „Es geht über das hinaus, was sich irgendjemand jemals vorstellen möchte, geschweige denn, es tatsächlich zu sehen und, Gott bewahre, zu erleben.“ (pm)