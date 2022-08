Getreidetransporte aus der Ukraine: Den diplomatischen Faden nicht wieder abreißen lassen

Von: Christiane Warnecke

Gerade "Querulanten" wie die Türkei können helfen

Es ist ein minimaler Hoffnungsschimmer: Endlich konnte wieder ein Schiff mit Getreide an Bord aus dem Hafen von Odessa auslaufen. In Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine kamen auch die Getreidelieferungen aus der "Kornkammer" Europas zum Erliegen. In vielen Ländern - vor allem in Afrika - droht deshalb eine Hungersnot. Nun kann die Türkei den diplomatischen Erfolg für sich verbuchen, unter Beteiligung der Uno erstmals seit Kriegsausbruch wieder ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine vermittelt zu haben. Natürlich bleibt es unvergessen, dass Russland direkt am Tag nach der Einigung den Hafen von Odessa bombardiert hat, was befürchten ließ, dass doch nichts aus den dringend benötigten Getreidelieferungen wird. Aber nun hat es doch geklappt. Das ist zumindest ein Anfang.

Trotz aller Brutalität der Russen, sollten die Vermittlungsbemühungen weitergehen. Es wäre eine vertane Chance, den diplomatischen Faden wieder abreißen zu lassen. Obgleich eine Ende des Krieges in weiter Ferne erscheint und erhebliche Zweifel angebracht sind, ob Russland derzeit überhaupt ein Interesse daran hätte, bleibt am Ende nur die Diplomatie, um dem Blutvergießen irgendwann ein Ende zu setzen. Doch auch wenn es nur Detailfragen sind, über die man sich derzeit möglicherweise verständigen könnte, wäre das ein Weg in die richtige Richtung.

Egal wie unzuverlässig sich Russland auch zeigt, es gibt keinen anderen Weg als den Aggressor immer wieder in die Pflicht zu nehmen, sich an humanitäre Regeln zu halten. Putins erste Auslandsreisen seit Kriegsbeginn zeigen, dass er durchaus auf der Suche ist nach Partnern. Denn am Ende kann er es sich dann doch nicht leisten, es sich mit jedem zu verscherzen. Sind die wirtschaftlichen Verflechtungen doch noch immer so eng, dass auch Länder wie China und selbst der Iran, die dem Westen alles andere als freundlich gegenüberstehen, vor einem endgültigen Bruch mit Europa und den USA zurückschrecken. Das Beispiel Türkei zeigt zudem, dass es in dieser verfahrenen Situation gerade Länder sind, die sich zwar in Richtung Europa orientieren, die aber mitunter als Querulanten gegenüber dem Westen auftreten, die noch einen minimalen Zugang zu Putin haben. Daran lässt sich vielleicht anknüpfen.