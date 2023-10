Meloni erlebt Realitäts-Schock bei der Migration: „Das ist ein großes Problem für sie“

Von: Foreign Policy

Italiens populistische Premierministerin versprach hartes Vorgehen gegen illegale Einwanderung. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild.

Giorgia Meloni hat 2022 mit großen Migrations-Versprechen das Amt als Regierungschefin in Italien angetreten.

Doch die Realität hat die Postfaschistin eingeholt: Auch in Italien stiegen zuletzt die Zahlen der ankommenden Migranten.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 24. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Jahrzehntelang hatte sie mit harten Worten gegen die Einwanderung gekämpft, ein Jahr hat sie das Amt als Ministerpräsidentin inne - und Giorgia Meloni sieht sich mit einer Welle von Ankünften aus Afrika konfrontiert: Für ihr Wahlversprechen, irreguläre Migranten von den italienischen Küsten fernzuhalten, ist das eine harte Probe.

Angesichts der politischen Instabilität, des Krieges, der Armut und der globalen Erwärmung, die weite Teile Afrikas und des Nahen Ostens plagen, haben bis zum Herbst 2023 bereits mehr als 140.000 Migranten Italien per Boot erreicht. Das sind fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2022. Tausende weitere haben auf der Reise ihr Leben verloren. Im September kamen innerhalb weniger Tage 7.000 Menschen auf Lampedusa an, auf der kleinen italienischen Insel zwischen Malta und Tunesien, die zu einem Brennpunkt einer europäischen Migrationskrise geworden ist, die die dortigen Aufnahmeeinrichtungen überfordert.

Meloni unter Druck: 70 Prozent der Italiener sehen Migrations-Versprechen als nicht erfüllt

Während die Europäische Union unter islamistischen Anschlägen in der französischen Stadt Arras und in Brüssel leidet, die die Unzulänglichkeiten ihres Migrationssystems deutlich machen - und inmitten erhöhter Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas - zeigt Melonis Einwanderungsproblem, wie schwer es populistischen Führern fällt, vermeintlich einfache Lösungen mit der Realität des Regierens in Einklang zu bringen. Mehr als 70 Prozent der Italiener glauben, dass Meloni weniger getan hat, als sie in Bezug auf die Einwanderung versprochen hatte. 66 Prozent sagen, dass die Regierung nicht in der Lage ist, das Problem zu lösen.

„Das ist ein großes Problem für Meloni“, sagte Matteo Villa, leitender Forschungsmitarbeiter am Italienischen Institut für Internationale Politische Studien. „Die Regierung steht unter großem Druck.“

Rechtspopulisten auf der ganzen Welt wird oft vorgeworfen, vereinfachte, unrealistische Lösungen für komplexe Probleme zu verkaufen, insbesondere für die Einwanderung. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die „Mauer“ nie gebaut, obwohl sein Nachfolger das immer noch anstrebt. Großbritannien wird weiterhin jedes Jahr von Zehntausenden irregulärer Migranten erreicht, obwohl rechte Brexit-Befürworter das Land davon überzeugten, sich von der EU zu lösen, um die „Kontrolle über seine Grenzen zurückzuerlangen“. Frankreichs zentristischer Präsident Emmanuel Macron hat die rechtsextreme Führerin Marine Le Pen in Präsidentschaftsdebatten wiederholt geschlagen, indem er die Inkohärenz ihres Programms entlarvte.

Italiens „neuer“ Migrationskurs: Rückführungen steigen unter Meloni nur leicht

Italien ist inzwischen der wichtigste Ankunftsort für Migranten aus Ländern wie Libyen und Tunesien, die versuchen, Europa auf dem Seeweg zu erreichen. Während des Wahlkampfs 2022 behauptete Meloni, die illegale Einwanderung bedrohe die Sicherheit und Lebensqualität der Bürger bedroht und versprach, den Zustrom einzudämmen. Zu ihren Vorschlägen gehörte die Einrichtung einer EU-Marineblockade vor den Küsten Nordafrikas sowie von EU-Einwanderungszentren in Afrika, um die Asylanträge der Menschen dort zu prüfen.

Ein Jahr später sehen sich Melonis Regierung und ihre Wähler mit einer harten Realitätsprüfung konfrontiert. Ein von Italien unterstütztes Abkommen, das im Sommer die EU und Tunesien schlossen und die Zahlung von Hunderten von Millionen Euro an das Land als Gegenleistung für seine Hilfe bei der Eindämmung der Abwanderung vorsah, scheint ins Wanken zu geraten: Der starke Mann Tunesiens, Kais Saied, erklärte im Oktober, er werde keine „Almosen“ annehmen.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Trotz einiger vager Zusagen der Europäischen Kommission, die Grenzüberwachung zu verstärken, ist eine massive Militäroperation um weite Teile der afrikanischen Mittelmeerküsten zu „blockieren“, noch lange nicht Realität. Und schließlich ist die Zahl der Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern, die in den letzten zehn Jahren nur 18 Prozent aller zur Ausreise verpflichteten Personen ausmachten, unter Meloni nur leicht gestiegen.

Migrations-Streit: Meloni auf Konfrontation mit Scholz und Deutschland

Um die Unterstützung der Wähler zu erhalten, hat Italiens Regierung aus Melonis postfaschistischen Fratelli d‘Italia sowie der rechtsextreme Lega und der konservative Forza Italia auf eine Mischung aus Schuldzuweisungen und schlagzeilenträchtigen Ankündigungen zurückgegriffen.

Führende Vertreter des rechten Flügels haben Deutschland kürzlich wegen der öffentlichen Finanzierung einer Nichtregierungsorganisation, die Migranten im Mittelmeer rettet, scharf kritisiert - diese fördere nach Ansicht der italienischen Regierung den Menschenhandel. Das Schiff der NGO hat 2023 753 Menschen gerettet und an Land gebracht, das sind gerade einmal 0,6 Prozent der insgesamt auf dem Meer ankommenden Menschen. Dennoch beschwerte sich Meloni in einem an die Presse durchgesickerten Brief offiziell bei ihrem deutschen Amtskollegen Olaf Scholz, während ein Spitzenmitglied der Liga behauptete, die deutsche Regierung wolle Melonis Kabinett schlecht aussehen lassen, indem sie „uns mit Illegalen vollstopft“.

Aber Melonis Regierung hat mehr getan als nur geschimpft. Im vergangenen Jahr hat sie eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, darunter härtere Strafen für Schleuser, strengere Verfahren zur Gewährung von humanitärem Schutz sowie mehr Haftzentren und längere Haftzeiten für abgelehnte Asylbewerber, die auf ihre Abschiebung warten.

Melonis Lösungen nur weiteres Elend? Auch Italien fehlen Abkommen mit Herkunftsländern

„Jahrelang haben sich die Mitte-Links-Regierungen einem Phänomen gegenüber einfach passiv verhalten, das wir hingegen bearbeiten“, sagte Sara Kelany, Parlamentsabgeordnete der Fratelli.

Giorgia Meloni bei einer Gedenkveranstaltung im Parlament in Rom. © IMAGO/IPA/ABACA

Kritiker sagen, dass die meisten dieser Maßnahmen wenig bewirken werden, aber die Asylsuchenden noch mehr ins Elend stürzen, als sie ohnehin schon sind. „Die Erstaufnahme wird mit einem Inhaftierungssystem vermischt“, sagte Fabrizio Coresi, Migrationsexperte bei der Menschenrechtsorganisation Action Aid. Und da es keine Abkommen zwischen Italien und vielen Herkunftsländern der Migranten gibt, können abgelehnte Asylbewerber oft nicht abgeschoben werden, sondern werden nach einer gewissen Zeit einfach freigelassen. Die Regierung ist auch in rechtliche Schwierigkeiten geraten und sah sich in den letzten Wochen mit juristischen Niederlagen zu Teilen ihrer Asylpolitik konfrontiert.

„Dies sind eher Maßnahmen, die mit Blick auf die Basis der Regierung ergriffen wurden, als tatsächliche Lösungen“, sagte Lorena Stella Martini, eine in Mailand ansässige Migrationsanalystin.

„Mehrheit der europäischen Länder nähert sich Italiens Haltung an“

Womöglich erzielt Meloni sogar bessere Ergebnisse auf europäischer Ebene, wo sie sich bei ihren Wählern dafür bedanken kann, dass die Migrantenfrage wieder ganz oben auf der Tagesordnung steht. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, begleitete Meloni im Sommer nach Tunesien und besuchte im September Lampedusa. Sie stimmte mit der italienischen Premierministerin darin überein, dass dringend Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der ankommenden Migranten ergriffen werden müssen, und versprach eine „koordinierte Reaktion“.

Die EU macht auch Fortschritte bei einem neuen Einwanderungspakt, der strengere Verfahren für Asylsuchende aus sogenannten sicheren Herkunftsländern vorsieht. Auch lockerere Regeln für die Ausweisung abgelehnter Antragsteller und die Überstellung Tausender von Migranten aus Ländern, die an vorderster Front stehen, wie Italien, Griechenland und Spanien, an andere Mitgliedstaaten, die ansonsten für jeden abgelehnten Asylsuchenden Tausende von Euro zahlen müssten, sind vorgesehen.

„Zum ersten Mal seit Jahren nähert sich die Mehrheit der europäischen Länder der italienischen Haltung an“, sagte Kelany, die italienische Abgeordnete.

Meloni droht Eigentor in Sachen Migration - Fratelli liegen dennoch in Umfragen vorne

Das muss nicht unbedingt ein Segen sein. Experten weisen darauf hin, dass die Vereinbarung, dass die meisten Migranten von dem Land bearbeitet werden sollten, in dem sie zuerst ankommen, weniger ein Triumph als vielmehr ein Eigentor für Italien ist. „Melonis diplomatischer Sieg besteht darin, dass nun jeder in der EU akzeptiert, dass das Ziel darin besteht, die irreguläre Einwanderung einzudämmen“, sagte Experte Villa, „aber wenn man sich die Maßnahmen ansieht, die [aus italienischer Sicht] diskutiert werden, dann wäre es eine Katastrophe, wenn sie tatsächlich umgesetzt würden“.

Trotz aller Kritik an ihrem Umgang mit der Einwanderung liegt Melonis Partei in den Umfragen weiterhin mit fast 10 Punkten Vorsprung an der Spitze. Das könnte daran liegen, dass die sogenannte Migrationskrise in Italien nicht so schlimm ist, wie es scheint. Da viele Migranten schließlich in andere Länder weiterziehen, ist die Gesamtzahl der Ausländer in Italien in den letzten zehn Jahren eigentlich stabil geblieben. In Italien leben nur halb so viele Menschen, die außerhalb der EU geboren sind, wie in Deutschland, und 2 Millionen weniger als in Frankreich, dessen Bevölkerung nur geringfügig größer ist.

Italien könnte sogar mehr Zuwanderung gebrauchen: Im Sommer genehmigte Melonis Regierung im Stillen die Einreise von fast einer halben Million Nicht-EU-Arbeitnehmern bis Ende 2025, um Lücken auf dem italienischen Arbeitsmarkt zu schließen. Die größere Frage ist, wie lange die Geduld ihrer Wähler anhalten wird. „Trotz des Geredes über die Beendigung der Einwanderungsströme und die massenhafte Ausweisung irregulärer Migranten wird weder das eine noch das andere geschehen oder ist überhaupt möglich“, so die Mailänder Expertin Martini.

Zum Autor Michele Barbero ist ein italienischer Journalist mit Sitz in Paris. Twitter (X): @MicheleBarbero

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 24. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.