Von „Amerikas Bürgermeister“ zur Witzfigur: US-Comedians machen sich über Giuliani lustig

Rudy Giuliani.

Einst war Rudy Giuliani Sparringspartner der US-Comedy – mittlerweile ist er zur Zielscheibe geworden. Auch aufgrund immer neuer Flops und Peinlichkeiten.

Washington, D.C. – Im Jahr 1997 stand Rudy Giuliani im US-TV Will Ferrell gegenüber: Der damalige New Yorker Bürgermeister bekam von dem Komiker einen vorgetäuschten Schlag in die Magengrube. Ferrell stellte in der ikonischen Show „Saturday Night Live“ (SNL) die US-Generalstaatsanwältin Janet Reno dar. Giuliani sagte in der Szene, er müsse sich verteidigen – wobei er schwor, dass die fiktive Version der US-Generalstaatsanwältin sich darauf vorbereite, „ihn zu fressen, im Giuliani-Stil“!

Giuliani bekam während des improvisierten Boxkampfes in „Janet Reno‘s Dance Party“ ein paar gute Schläge ins Gesicht, aber er kassierte auch einen Kniestoß in die Leistengegend und ein paar weitere Schläge in den Bauch, die den Bürgermeister dazu brachten, lächerlicherweise zuzugeben, dass „Janet Reno mein Boss ist“. Sehr zur Freude des „SNL“-Publikums.

Rudy Giuliani war einst „Amerikas Bürgermeister“ – die Stimmung ist längst umgeschlagen

Die Szene war eine von vielen in der Popkultur der 1990er und frühen 2000er Jahre, die dazu beitrugen, Giuliani als „Amerikas Bürgermeister“ zu etablieren – jemand, der problemlos einen Cameo-Auftritt in „Seinfeld“ absolvieren konnte, um über einen Skandal mit fettfreiem Joghurt zu sprechen. Jemand, der in „SNL“ auftauchte, um sich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in einem schwierigen Moment in der Geschichte der Nation an die Seite der Ersthelferinnen und Ersthelfer zu stellen.

Aber die Stimmung hat sich in den letzten Jahrzehnten für Giuliani drastisch verändert. Er ist zu einer regelmäßigen Pointe für Late-Night-Moderatoren und Komiker geworden. Unter anderem, nachdem er wiederholt Donald Trumps falsche Behauptungen, dass die Präsidentschaftswahlen 2020 gestohlen wurden, unterstützt und verbreitet hat. Giuliani, der am Freitag (15. Dezember) dazu verurteilt wurde, zwei Wahlhelfer aus Georgia, die ihn wegen Verleumdung verklagt hatten, 148 Millionen Dollar zu zahlen, wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig für Momente wie die unglückliche Pressekonferenz vor einem kleinen Handwerksbetrieb mit den Namen „Four Seasons“ oder die Verarschung in Sacha Baron Cohens „Borat Subsequent Moviefilm“ gegrillt.

Giulianis Ende als „Best-Case-Szenario“ – Auch der Verleumdungsprozess liefert bittere Momente

Kal Penn, Gastgeber der „Daily Show“, setzte die komödiantische Kritik diese Woche fort. Der Schauspieler wies darauf hin, dass Giulianis Anwalt behauptete, die mehr als 40 Millionen Dollar Schadenersatz, auf die Giuliani in dem Verleumdungsprozess verklagt wird, bedeuteten „sein Ende“. „Das Ende von Rudy Giuliani ist so ungefähr ein Best-Case-Szenario“, sagte Penn. „Warum droht Rudys Anwalt den Geschworenen mit einer guten Zeit?“

Giuliani hatte wiederholt versprochen hat, dass er den Verleumdungsprozess nutzen werde, um zu erklären, warum er fälschlicherweise behauptet hat, dass die Wahlhelferinnen Ruby Freeman und Wandrea ArShaye „Shaye“ Moss in Georgia geholfen hätten, die Wahl 2020 zu stehlen. Doch am Donnerstag lehnte er es ab, in den Zeugenstand zu treten. Obwohl ein Richter im August feststellte, dass seine Äußerungen verleumderisch waren und Giuliani vor dem Prozess erklärte, die Unwahrheit seiner Behauptungen nicht zu bestreiten, sagte er Reportern Anfang dieser Woche, dass „alles, was ich über sie gesagt habe, wahr ist“.

Giulianis Entscheidung, nicht auszusagen, war für Michael Gottlieb, einen Anwalt der Kläger, eine Gelegenheit, aus den Memoiren des ehemaligen Bürgermeisters zu zitieren. Er erinnerte Giuliani daran, wer er einmal war: „Hacke nie auf jemandem herum, der kleiner ist als du. Sei niemals ein Tyrann.“ „Das sind weise Worte“, sagte Gottlieb. „Wenn Mr. Giuliani nur zugehört hätte.“ Doch schon Jahrzehnte vor dem Verleumdungsprozess war Giuliani ein Teil des Witzes.

„Also wurden wir alle Republikaner und drängen darauf, dass er gewinnt“

Es begann im November 1993, nachdem Giuliani David Dinkins bei der Wahl zum Bürgermeister von New York besiegt hatte. „Seinfeld“ hatte sowohl Giulianis als auch Dinkins Wahlkampfteams gebeten, an einer Episode über eine fiktive Version des Bürgermeisterwahlkampfs jenes Jahres teilzunehmen. Es ging um einen Laden für gefrorenen Joghurt, der sein köstliches Produkt als fettfrei anpries. Je nachdem, wer die Wahl gewann, sollte entweder Giuliani oder Dinkins in der Folge auftreten, die zwei Abende später ausgestrahlt wurde. Produzent Tim Kaiser erinnerte sich in einem „Seinfeld“-DVD-Extra daran, dass es seitens der Dinkins-Kampagne einigen Widerstand gegen die Teilnahme des demokratischen Bürgermeisters gab, Giuliani aber sofort zustimmte.

„Giulianis Lager war vom ersten Tag an dabei, also wurden wir alle Republikaner und drängten darauf, dass er gewinnt“, erinnerte sich Kaiser. Als Giuliani gewann, nahm er an einer fingierten Pressekonferenz teil, um seinen hohen Cholesterinspiegel anzusprechen.

„Es ist schwer zu verstehen, denn ich habe alles getan, was ich normalerweise tue. Ich achte sehr genau auf meine Ernährung. Ich treibe regelmäßig Sport“, sagte Giuliani. „Meine einzige Schwäche ist wohl, dass ich viel Frozen Yogurt esse. Aber der ist fettfrei.“

Giuliani nach 9/11 bei „Saturday Night Live“

Giuliani amüsierte sich weiter, als er im November 1997 nach seiner Wiederwahl zum Bürgermeister als „SNL“-Gastgeber fungierte. Während Kritiker ihn als einen der schlechtesten Moderatoren in der Geschichte der Show bezeichneten, wurde er für Clips gelobt, in denen Giuliani beim Boxen verprügelt wurde, Mitglieder des Ensembles mit Baseballschlägern verprügelte und in Frauenkleidern eine italienische Großmutter spielte.

2001, 18 Tage nach 9/11, kehrte er unter ganz anderen Umständen zu „SNL“ zurück. Giuliani, der für seinen Umgang mit den Anschlägen viel Beifall erhalten hatte und bald vom Time Magazine zur Person des Jahres ernannt werden sollte, wurde von „SNL“-Produzent Lorne Michaels gebeten, während der Eröffnungsrede der Show eine Rede zu halten.

„Wir werden nicht zulassen, dass unsere Entscheidungen aus Angst getroffen werden“, sagte Giuliani an der Seite von Polizisten und Feuerwehrleuten, die seit Tagen am Ground Zero im Einsatz waren. „Wir wollen unser Leben in Freiheit leben.“ Michaels hatte am 29. September 2001 auch eine Frage an den Bürgermeister: „Können wir lustig sein?“ „Warum jetzt damit anfangen?“ antwortete Giuliani und sorgte damit für den größten Lacher an diesem emotionalen Abend.

„Jeder liebte Giuliani in diesem Moment“

Michael Schur, ein „SNL“-Autor, der später „The Good Place“ schuf, erzählte dem Rolling Stone im Jahr 2021, dass Giulianis Zeile der beste Witz während seiner Zeit bei der Show war. „Es war so klug, dass [Michaels] die Pointe Giuliani gab, weil jeder Giuliani in diesem Moment so sehr liebte“, sagte Schur.

Das änderte sich, als die Jahre vergingen und Giuliani immer weiter nach rechts abdriftete. Es verschärfte sich 2020 nur weiter, als er innerhalb weniger Tage von einer versteckten Kamera in einer wenig schmeichelhaften Position in einer Szene gefilmt wurde, die es in die „Borat“-Folge geschafft hat, und sich den Fragen von Reportern im Four Seasons Total Landscaping über die Wahl stellte – von der er fälschlicherweise behauptete, Joe Biden habe sie gestohlen.

Sie wissen, dass Sie in Schwierigkeiten sind, wenn ein Richter fragt: „Was ... sagen Sie da?“

Während er kurz nach seiner gescheiterten Präsidentschaftskampagne 2008 in „SNL“ auftrat, wurde Giuliani in den letzten Jahren vom damaligen Ensemble-Mitglied Kate McKinnon dargestellt, die sich schonungslos über Trumps persönlichen Anwalt lustig machte, während dieser falsche Behauptungen über die Wahl 2020 verbreitete.

Diese Woche ging es im Late-Night-TV weiter, als Seth Meyers von NBC darauf hinwies, wie Giuliani für sein Verhalten während des Verleumdungsprozesses gescholten wurde.

Giuliani versteht jetzt keinen Spaß mehr: „Definitiv nicht lustig“

„Ein Richter musste Rudy Giuliani, einem ehemaligen Bundesstaatsanwalt, im Gerichtssaal sogar sagen: ‚Ihre Worte müssen einen Sinn ergeben‘“, scherzte Meyers. „Es ist eine Sache, wenn ein Richter sagt: ‚Ihre Einwände müssen relevant sein‘ oder ‚Ihre Einwände müssen in gutem Glauben sein‘, aber Sie wissen, dass Sie in Schwierigkeiten sind, wenn ein Richter fragt: ‚Was ... sagen Sie da?‘“

Giuliani hat meist nicht auf die Kritik der Komiker reagiert, die einst seine Nähe suchten, aber er konnte Penns Kommentare über ihn in der „Daily Show“ nicht ignorieren. Nachdem er Penn, einen ehemaligen Beamten der Obama-Regierung, als „Schlampe“ bezeichnet hatte, schrieb Giuliani auf X, was er von dem Beitrag hielt, in dem „das Ende von Rudy Giuliani“ gefordert wurde: „Definitiv nicht lustig!“

Rachel Weiner, Tom Jackman und Spencer S. Hsu trugen zu diesem Bericht bei.

Zum Autor Timothy Bella arbeitet als Autor und Redakteur für das General Assignment Team und konzentriert sich auf nationale Nachrichten. Seine Arbeiten sind in Zeitschriften wie Esquire, The Atlantic, New York Magazine und The Undefeated erschienen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.