Glyphosat: Naturschützer klagen gegen EU-Kommission

Die Aurelia Stiftung hat beim EU-Gericht in Luxemburg Klage gegen die von der EU-Kommission geplante Zulassungsverlängerung von Glyphosat eingereicht.

Hintergrund ist, dass die Kommission eine zehnjährige Neuzulassung des Herbizids plant. Darüber will ein Fachausschuss der Mitgliedstaaten und der Kommission am Freitag abstimmen. Sollte das EU-Gericht der Aurelia Stiftung Recht darin geben, dass die Zulassungsverlängerung gegen Unionsrecht verstößt, müsste die Kommission die Entscheidung aufheben. Hunderte glyphosathaltige Pestizidprodukte in der gesamten EU müssten dann vom Markt genommen werden.

Die Bienenschützer betreten mit der Klage juristisches Neuland. Erst 2021 hatte die EU das Unionsrecht an die völkerrechtlich verbindliche Aarhus-Konvention angepasst. Damit ist es Umweltverbänden erstmals möglich, gegen Zulassungsentscheidungen der EU-Kommission zu klagen. Die EU-Genehmigung des Pestizidwirkstoffs Glyphosat war Ende 2022 ausgelaufen; die Kommission hat diese provisorisch bis Ende 2023 verlängert.

Ein Landwirt bringt Pflanzenschutz auf ein Feld auf. © Martin Wagner/Imago

Die Aurelia Stiftung hatte gegenüber der Kommission bemängelt, dass die Glyphosat-Hersteller die nötige Dokumentation für die fällige erneute Risikoprüfung nicht rechtzeitig vorgelegt hatten. Im Juli 2023 antwortete die EU-Kommission der Stiftung, sich zur Verlängerung verpflichtet zu sehen, ohne dass Belange des Gesundheits- und Umweltschutzes zu berücksichtigen wären. Die EU-Kommission teilte mit, die vorhandenen Datenlücken fielen nicht in die Verantwortung der Hersteller und ließ erkennen, die Glyphosat-Genehmigung nochmals zu verlängern, falls das Genehmigungsverfahren sich weiter hinziehe. ab