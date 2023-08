Drohnen über Russland: Ukraine soll Grenzregion angegriffen haben – Luftabwehr aktiv

Von: Lukas Rogalla, Nail Akkoyun

Russland berichtet von einem neuen Drohnenangriff in Belgorod. Die Ukraine soll in der Region Saporischschja Fortschritte machen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kleine Erfolge für Kiew: Beobachter melden Fortschritte in Region Saporischschja

für Kiew: Beobachter melden Fortschritte in Region Saporischschja Kiew attackiert Krim : Die russische Armee wehrt mehrere Drohnen-Angriffe ab

attackiert : Die russische Armee wehrt mehrere Drohnen-Angriffe ab Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 12. August, 23 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland für die Lieferung der beiden weiteren Abschussrampen des Flugabwehrsystems Patriot gedankt. „Das ist sehr wichtig“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. „Danke! Danke, Deutschland. Danke an die Menschen“, sagte Selenskyj – und fügte an Bundeskanzler Olaf Scholz gerichtet hinzu: „Danke dir, Olaf!“

Die Lieferung der neuen Patriot-Systeme durch Deutschland war vor wenigen Tagen bekannt geworden. Bereits unmittelbar danach hatte sich Selenskyj auch bei Scholz bedankt. Für die Ukraine sind die in den USA gebauten Patriot-Systeme besonders wertvoll, weil sie nach Kiewer Angaben schon mehrere Male russische Hyperschallraketen abgefangen haben.

News zum Ukraine-Krieg: Russland meldet Drohnenangriff in Belgorod

Update vom 12. August, 21.14 Uhr: Rheinmetall will 30 Panzer des Typs Leopard 1 an die Ukraine liefern. Die Wirksamkeit dieses älteren Modells halten Militärexperten für begrenzt, doch jede Lieferung zählt. Die Instandsetzung könnte Monate dauern. Derweil arbeitet Russland an seinem ersten unbemannten Kampfflugzeug: Es soll die Wende im Ukraine-Krieg herbeiführen.

Update vom 12. August, 20.50 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium berichtet von einem Versuch der ukrainischen Streitkräfte am Samstagnachmittag, mit einer Drohne Ziele in der russischen Oblast Belgorod anzugreifen. Neben dem Kreml berichtet das auch der Gouverneur der Oblast, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram. Nach Angaben des Ministeriums hätten die Ukrainer gegen 17.30 Uhr (Ortszeit) versucht, mit einer Drohne einen Angriff auf „ein Ziel auf dem Territorium der Russischen Föderation“ zu starten. Die russische Luftabwehr habe eine Drohne über dem Bezirk Schekbino abgeschossen, teilte Gladkow mit. Verletzte oder Schäden gebe es nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Kiews Truppen sollen Fortschritte machen

Update vom 12. August, 17.05 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte sollen laut dem Lagebericht der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) taktische Erfolge in der Oblast Saporischschja erzielt haben. Aufnahmen zeigten demnach, dass die Ukrainer die nördlichen Außenbezirke der Siedlung Robotyne erreicht hätten, die rund zehn Kilometer südlich von der Stadt Orichiw liegt. Zugleich war in dem Bericht von verstärkten russischen Angriffen bei Kupjansk im Charkiwer Gebiet die Rede. Das britische Verteidigungsministerium wiederum berichtete, dass Russland angesichts des ukrainischen Drucks weitere Truppen nach Saporischschja schicke (siehe Update von 11.45 Uhr).

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Kampfjet stürzt in Kaliningrad ab

Update vom 12. August, 14.15 Uhr: Ein russischer Su-30-Kampfjet ist offenbar in der russischen Oblast Kaliningrad – eine russische Exklave an der Ostsee – abgestürzt. Die zweiköpfige Besatzung soll dabei ums Leben gekommen sein. Darüber berichtet die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Militär. Demzufolge ist eine „technische Fehlfunktion“ die Ursache für den Absturz gewesen.

Update vom 12. August, 13.00 Uhr: Im Ukraine-Krieg spielt die Krim-Brücke eine zentrale Rolle. Nun könnte die rund 18 Kilometer lange Straße erneut attackiert worden sein. Fotos und Videos zeigen in den sozialen Medien hohe Rauchwolken, zuvor gab es Berichte über Explosionen. Die Lage ist allerdings noch unübersichtlich.

News zum Ukraine-Krieg: Russland gerät bei Saporischschja zunehmend unter Druck

Update vom 12. August, 11.45 Uhr: Die russische Armee gerät in der Region Saporischschja zunehmend unter Druck. Neben vermehrten Luftangriffen sind auch das Verlegen von Truppen ein weiteres Indiz dafür. Einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums zufolge wurden mehrere Einheiten der Luftlandetruppen von der Region rund um Fluss Dnipro „wahrscheinlich in den Bezirk Orichiw“ verlegt. In dem Gebiet würden „weiterhin heftige Kämpfe stattfinden“, erklärte der britische Geheimdienst.

Ein ukrainischer Soldat flieht vor einem Feuer auf einem Feld, das durch einen russischen Angriff in Brand gesetzt wurde. (Archivfoto) © dpa

Die Kämpfe im Gebiet rund um die Kleinstadt Orichiw sind Anfang Juni dieses Jahres ausgebrochen und halten bis heute an. Das 70. und 71. motorisierte Schützenregiment Russlands soll aufgrund der schweren Kämpfe besonders geschwächt worden sein. Mit dem Eintreffen der neuen Truppen könnte ein Teil dieser Einheiten von der Front abgezogen werden, mutmaßt das britische Verteidigungsministerium. Gleichzeitig dürfte die Verlegung aber die russische Verteidigung am Ostufer des Dnipro schwächen, wo die ukrainische Gegenoffensive zunehmend an Fahrt aufnimmt.

News im Ukraine-Krieg: Russische Armee attackiert Saporischschja

Update vom 12. August, 11.00 Uhr: Die russische Armee attackiert weiterhin die Region Saporischschja. In der Stadt Orichiw kam es zu einem Luftangriff, bei dem ein Polizist getötet sowie 12 Zivilpersonen verletzt worden sein sollen. Dies teilte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mit. Zeitgleich rief Jurij Malaschko, Militärverwaltungsleiter der Region Saporischschja, die Bevölkerung auf Telegram dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Er betonte dabei, dass „der Einsatz von Luftangriffswaffen“ drohe.

Update vom 12. August, 9.55 Uhr: Die Ukraine hat eine Luftschutzwarnung für die östlichen und südlichen Gebiete des Landes herausgegeben. Es bestehe die Gefahr von Raketen- und Granateinschlägen, verkündete Oleksandr Vilkul, Vorsitzender des Verteidigungsrates der Stadt Krywyj Rih. In selbiger Stadt – dem Heimatort von Präsident Selenskyj – soll es am Morgen zu mehreren Explosionen gekommen sein.

In der Region Charkiw kam es am Samstagmorgen derweil zu einem russischen Angriff, bei dem eine 73-jährige Frau getötet worden sein. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Gouverneur der östlichen Region, Oleh Synehubov.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht neue Verlustzahlen von Russland

Update vom 12. August, 8.15 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg gemeldet. Diese beziehen sich auf die vergangenen 24 Stunden (der Zuwachs jeweils in Klammern). Unabhängig verifizieren lassen sich die Angaben jedoch nicht.

Soldaten: 253.290 (+510)

253.290 (+510) Panzer : 4295 (+5)

: 4295 (+5) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8324 (+6)

: 8324 (+6) Artilleriesysteme : 5053 (+10)

: 5053 (+10) Mehrfachraketenwerfer : 713 (0)

: 713 (0) Flugabwehrsysteme : 472 (+1)

: 472 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 7523 (+12)

: 7523 (+12) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4201 (+4)

: 4201 (+4) Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein. Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 12. August 2023

Auch bei den Kampffahrzeugen müssen Putins Truppen schwere Verluste hinnehmen: Ein Video zeigt den verheerenden Angriff auf Russlands angeblich „unzerstörbaren“ Super-Panzer: „Terminator 2“.

News zum Ukraine-Krieg: Russland wehrt mehrere Drohnen-Angriffe über Krim ab

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben russische Streitkräfte in der Nacht zum Samstag (12. August) eine Drohnenattacke Kiews über der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt. Die Ukraine habe die Krim mit 20 unbemannten Luftfahrzeugen angegriffen.

„Der vereitelte Terroranschlag hat weder Opfer gefordert noch Schaden verursacht“, teilte das Ministerium laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Samstagmorgen mit. Demnach sollen 14 Drohnen von der Luftabwehr zerstört worden sein. Sechs weitere seien blockiert worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren.

News zum Ukraine-Krieg: Auch in Sumy kam es zu mehreren Angriffen

Zuvor war in der Nacht über Teilen der Krim die Flugabwehr aktiviert worden. Das teilte Oleg Krjutschkow, ein Berater der Krim-Führung, am frühen Samstagmorgen bei Telegram mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rückeroberung der 2014 von Moskau annektierten Krim vor geraumer Zeit zum Kriegsziel erklärt. In den vergangenen Monaten kamen es vermehrt zu ukrainischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Halbinsel.

Darüber hinaus kam es auch in der ukrainischen Grenzregion Sumy zu schwerem Beschuss – allerdings von russischer Seite aus. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung hat Russland erneut das Gebiet angegriffen. Sumy, im Nordosten der Ukraine, sei neunmal unter Beschuss geraten, teilte die Militärverwaltung am späten Freitagabend auf Telegram mit. Insgesamt seien 51 Explosionen registriert worden. Dabei seien unter anderem in der Gemeinde Seredyna-Buda zwei Wohnhäuser beschädigt worden, hieß es weiter. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren. (mit Agenturen)