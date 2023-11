Greta Thunberg empört mit pro-palästinensischem Auftritt bei Klimademo – Mann stürmt auf Bühne

Von: Momir Takac

Greta Thunberg setzt sich auf Demos eigentlich fürs Klima ein. Doch jetzt sorgte sie mit einer Solidaritätsbekundung für Palästinenser für Empörung.

Amsterdam - Wegen des Kriegs in Israel und Gaza gibt es überall auf der Welt Kundgebungen - sowohl pro-israelische als auch solche, die sich für die Palästinenser einsetzen. Auch in Amsterdam fand eine Demonstration statt, allerdings sollte es dort um das Klima gehen. Die Aktivistin Greta Thunberg nutzte sie für eine Solidaritätsbekundung für die Menschen im Gazastreifen.

Auf einer Klima-Kundgebung in Amsterdam versuchte ein Demonstrant, Greta Thunberg das Mikrofon zu entreißen. © IMAGO/Richard Wareham

In den Niederlanden trat Thunberg am Sonntag (12. November) mit einem traditionellen schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals auf und sagte bei einer per Livestream übertragenen Kundgebung: „Als eine Bewegung für Klimagerechtigkeit müssen wir die Stimmen derjenigen hören, die unterdrückt werden und die für Freiheit und volle Gerechtigkeit kämpfen.“

Greta Thunberg solidarisiert sich in Amsterdam mit Palästinensern - Demonstrant stürmt auf Bühne

Nachdem die Schwedin das Mikrofon an eine Frau ebenfalls mit Palästinensertuch weitergereicht, und diese gesagt hatte, dass Israel „in meinem Land einen Völkermord“ begehe und gezielt Krankenhäuser und Zivilisten angreife, eskalierte die Situation.

Die Aussagen und Anschuldigungen riefen bei vielen Teilnehmern der Klimademonstration Empörung hervor. Plötzlich sprang ein Mann aus der Menge auf die Bühne, versuchte, den Rednerinnen das Mikrofon zu entreißen, und rief: „Ich bin für eine Klimademonstration hierhergekommen, nicht, um politische Ansichten zu hören.“ Zwei Personen brachten ihn wieder von der Bühne.

Thunberg zieht scharfe Kritik von Israelis auf sich

Thunberg rief die Menge daraufhin auf, Ruhe zu bewahren und stimmte in einen Sprechchor von Demonstrierenden ein, als sich der Tumult beruhigt hatte. „Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land“, riefen sie gemeinsam in Amsterdam, offenbar mit Blick auf von Israel besetzte palästinensische Gebiete.

In Amsterdam beteiligten sich laut den Veranstaltern 85.000 Menschen an einer Klimademonstration. © IMAGO/Ana Fernandez

Kritik hagelte es daraufhin von der Deutsch-israelischen Gesellschaft. Präsident Volker Beck bezeichnete die Äußerungen als das „Ende von Greta Thunberg als Klimaaktivistin“. „Ab jetzt hauptberuflich Israelhasserin“, fügte er am Montag in seiner Kritik im Onlinedienst X hinzu. Dies bedeute das „Ende“ der von Thunberg begründeten globalen Klimaschutzbewegung Fridays For Future „als Label für Ökologie“, urteilte Beck.

Thunberg ergreift wiederholt auf Klimademonstration erneut Partei für Palästinenser

Die israelische Botschaft in Berlin kommentierte auf X, es sei „traurig, wie Greta Thunberg mal wieder die Klima-Bühne für eigene Zwecke missbraucht“. Auf Englisch ergänzte die Botschaft den Aufruf „Keine Bühne für Antisemiten“.

Nach einer ähnlichen Aktion im vergangenen Monat war Thunberg bereits dafür kritisiert worden, dass sie die israelischen Opfer des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit rund 1200 Toten nicht gesondert erwähnt hatte. Bei Instagram hatte sie mit anderen Aktivistinnen zur Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen. „Die Welt muss aufstehen und eine sofortige Feuerpause, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern,“ hieß es in dem Appell. (mt/afp/dpa)