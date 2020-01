Greta Thunberg unterstützt Aktivistinnen bei Klimakampf in Afrika 

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich für einen stärkeren Kampf gegen den Klimawandel auf dem afrikanischen Kontinent ausgesprochen.

Stockholm - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat für einen stärkeren Kampf gegen den Klimawandel in Afrika geworben. Gleichzeitig hat sie ihren Mitstreiterinnen des afrikanischen Kontinents eine Plattform geboten.

„Uns ist aufgefallen, dass es ein riesiges Medieninteresse gibt, wo immer wir auch auftreten“, sagte Greta Thunberg* am Freitag (31.01.2020) auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Erst kürzlich hatte Greta Thunberg bekannt geben, dass sie sich den Begriff „Fridays for Future“ als Marke schützen lassen will.

Greta Thunberg* will diese Gelegenheit nutzen, um den Menschen, die gehört werden müssen, eine Stimme zu geben. Sie übergab das Wort an die Aktivistinnen Vanessa Nakate (Uganda), Ayakha Melithafa (Südafrika) und Makenna Muigai (Kenia) sowie an die südafrikanische Klimaforscherin Ndoni Mcunu, die per Video zugeschaltet wurde.

„Jetzt ist es an der Zeit, dass die Welt den Aktivisten aus Afrika zuhört und ihren Geschichten Aufmerksamkeit schenkt und tätig wird“, sagte Nakate. „Wir erleben am eigenen Leib die Folgen des Klimawandels, wir durchleben sie jeden Tag“, fügte Melithafa hinzu.

Der afrikanische Kontinent ist besonders stark vom Klimawandel betroffen. In den vergangenen Monaten hat es in Ostafrika starke Regenfälle gegeben und das südliche Afrika hat unter einer schweren Dürreperiode gelitten.

