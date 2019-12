„Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen ...“: ARD-Moderator mischt sich in Greta-Debatte ein

Wer war zuerst da? Prominente Kirchenvertreter glauben, dass die christlichen Kirchen Vorreiter für „Fridays for Future“ waren. Zuvor hatte sich ein ARD-Moderator in die Debatte eingeschaltet.

München - Hat Greta Thunberg mit „Fridays for Future“ eine neue Bewegung ins Rollen gebracht? Nicht alles sehen das so. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hat jetzt für die christlichen Kirchen in Anspruch genommen, Vorreiter der Klimaschutzbewegung gewesen zu sein. "Die Klimaschutzbewegung bringt etwas zum Ausdruck, was die christlichen Kirchen seit Jahrzehnten immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht haben", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland der "Passauer Neuen Presse".

Der kirchliche Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung habe "wahrscheinlich auch dazu beigetragen, den Boden dafür zu bereiten, dass dieses Thema durch junge Menschen von 'Fridays for Future' nun endlich stärker ins Zentrum rückt", sagte der Bischof.

Ähnlich äußerte sich der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki. Die Bewahrung der Schöpfung sei schon lange vor Greta Thunberg ein Thema der christlichen Kirchen gewesen, sagte der katholische Kirchenmann der "Bild"-Zeitung. In der Debatte um den Klimaschutz erkennt Woelki "religiöse Züge": "Der Klimaschutz hat für manche gewissermaßen religiöse Züge angenommen", sagte er in dem Interview.

ARD-Moderator schaltet sich in Greta-Debatte ein

Dieter Nuhr nörgelt an ihr rum, und selbst Donald Trump äußert sich abfällig. Der Unmut über die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg scheint groß - und der Fernsehmoderator Jörg Pilawa (54) versteht‘s nicht. „Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich über jemanden wie Greta aufregen kann“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ich glaube, die Aufregung kommt auch nur daher, weil wir alle wissen, dass sie recht hat.“

Er selbst fliege seit Jahren nicht mehr innerhalb von Deutschland, sondern nehme die Bahn. Zudem fahre er seit fünf Jahren ein Elektroauto und nutze auch das Fahrrad, sagte Pilawa, der in Hamburg lebt. Auch von seinen Kindern erwarte er umweltbewusstes Handeln: „Sie können nicht freitags zur Demo gehen, dann aber samstags mit dem Auto irgendwo hinkutschiert werden wollen, statt das Fahrrad zu nehmen.“

Jörg Pilawa (ARD) lobt Greta Thunberg - die demonstriert weiter

Die 16-jährige Klimaaktivistin demonstrierte am Freitag zusammen mit anderen Fridays-for-Future-Anhängern vor dem schwedischen Parlament. Dort hatte vor mehr als einem Jahr ihr Klimastreik begonnen hatte.

Begleitet wurde die erst kürzlich vom "Time"-Magazin zur Persönlichkeit des Jahres 2019 erklärte Thunberg von mehreren Sicherheitsleuten. Thunberg war zuletzt in einem Segelboot über den Atlantik zum UN-Klimagipfel nach New York gereist und anschließend zurück zur Klimakonferenz in Madrid.

ARD-Moderator Pilawa über Greta Thunberg - Auszeichnung des „Time“-Magazins

Thunberg sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, sie hoffe, dass die Auszeichnung des "Time"-Magazin" das Bewusstsein für die Kampagne schärft und andere motiviert, sich daran zu beteiligen". Ihre Pläne für die nächsten Monate hat die 16-Jährige bislang noch nicht bekannt gegeben.

Pilawa indes freut sich zum Jahresende über die dienstfreie Zeit. „Erstmals seit Jahren muss ich die Zeit um Weihnachten und den Jahreswechsel nicht arbeiten und kann bei meiner Familie sein und diese Zeit mit ihr verbringen“, sagte er der dpa. In den Vorjahren stand Pilawa, der in Hamburg lebt, an Silvester in der ARD als Moderator der „Silvester Show mit Jörg Pilawa“ vor der Kamera. In diesem Jahr wurde die Show erstmals aufgezeichnet und ist, im Gegensatz zu früher, nicht mehr live.

