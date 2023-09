Griechenland verkauft Schiffe an Russland – und verdient dabei ein Vermögen

Von: Foreign Policy

Die größte Schiffseignernation der Welt profitiert vom Verkauf veralteter Schiffe und ermöglicht gleichzeitig Moskaus Umgehung von Sanktionen.

: Tanker-Verkäufe an Russland werden verschleiert Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 11. September 2023 das Magazin Foreign Policy.

Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine verdient Griechenlands mächtiger Schifffahrtssektor weiterhin gutes Geld mit dem Transport von russischem Öl. Aber die griechischen Reeder haben eine offenbar noch lukrativere Einnahmequelle entdeckt: den Verkauf der Schiffe selbst an mysteriöse Käufer mit Verbindungen zu Russland. Eine Publikation hat erklärt, dass ein „großer griechischer Tankerverkauf“ stattfindet, und kein Preis scheint zu hoch für einen gebrauchten Tanker. Doch die ehemals griechischen Schiffe geraten in eine Hades-ähnliche Schattenwirtschaft.

Griechische Unternehmen beherrschen zwar nicht viele Sektoren der globalisierten Wirtschaft, aber die Schifffahrt dominieren sie auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr war das Land erneut der größte Reeder der Welt, gemessen an der Tragfähigkeit der Schiffe. Dann marschierte Russland in die Ukraine ein, und die westlichen Regierungen verschärften ihre Sanktionen. Den griechischen Reedern gefiel das nicht. „Sanktionen haben noch nie funktioniert“, sagte der griechische Schifffahrtsmagnat George Prokopiou im vergangenen Juni auf einer maritimen Veranstaltung.

Sanktionen gegen Russland: Welche Konsequenzen Preisobergrenzen haben

Doch Sanktionen sind wirksamer als Nichtstun, und im vergangenen Dezember führten die G-7-Länder, die Europäische Union und Australien eine Preisobergrenze ein, die es Unternehmen mit Sitz in den sanktionierenden Ländern verbot, mit russischem Rohöl zu Preisen von über 60 US-Dollar pro Barrel zu handeln oder es auf dem Seeweg zu versenden. Die Nachfrage nach dem Öl blieb hoch, aber die in russischem Besitz befindlichen Tanker, die einen großen Teil des Öls transportierten, waren von den Sanktionen betroffen und hatten Schwierigkeiten, es zu transportieren. Griechenlands Schiffseigner kamen zur Rettung.

Nach Angaben des Chefvolkswirts des Institute of International Finance, Robin Brooks, entfallen auf griechische Schiffe derzeit fast 50 Prozent der Tankerkapazität aus russischen Häfen, vor der Invasion waren es noch 33 Prozent. Unternehmen mit Sitz in Ländern, die Preisobergrenzen für russisches Öl eingeführt haben, dürfen Öl verschiffen, wenn der Preis unter der Obergrenze liegt. In den für Russland wichtigen Häfen der Ostsee und des Schwarzen Meeres haben sieben griechische Unternehmen zusammen 50 Prozent mehr russisches Öl verschifft als die staatliche russische Sovcomflot, berichtet das Wall Street Journal.

Profit durch den Ukraine-Krieg: Griechische Reeder verkaufen Tanker an Russland

Doch jetzt haben viele griechische Reeder beschlossen, dass sie durch den Verkauf der Schiffe noch mehr profitieren können. Die Verkäufe begannen im Februar 2022 sprunghaft anzusteigen, und es besteht eine „Nachfrage nach Tankern, nach älteren Tankern in der ganzen Welt, insbesondere in Ländern, die nicht durch Sanktionen gegen Russland belastet sind“, erklärte die Fachzeitschrift TradeWinds. In den 12 Monaten seither haben griechische Eigner etwa 125 Rohöl- und Schiffstanker im Wert von 4 Milliarden Dollar verkauft. Im Juni berichtete Hellenic Shipping News, dass griechische Unternehmen in diesem Jahr bisher 97 Tanker verkauft haben, was 25 Prozent des weltweiten Gesamtvolumens entspricht.

Damit liegt Griechenland an der Spitze, gefolgt von China an zweiter Stelle. Nach den mir exklusiv zur Verfügung gestellten Zahlen des Beratungsunternehmens VesselsValue, das Schiffsverkäufe verfolgt, haben griechische Unternehmen seit Kriegsbeginn 290 Schiffe verkauft. Chinesische Unternehmen liegen mit 221 Schiffen an zweiter Stelle. Russische Unternehmen haben 57 Schiffe verkauft, allerdings meist an andere russische Unternehmen oder unbekannte Käufer.

Im Jahr 2022 verdoppelte sich die Zahl der Suezmax-Tanker, die den Besitzer wechselten, im Vergleich zu 2021 auf 103, während die Verkäufe von Aframax-Schiffen um 30 Prozent auf 121 stiegen. (Suezmax- und Aframax-Tanker sind die dritt- bzw. viertgrößten Typen von Rohöltankern.) Diese Schiffstypen sind „die bevorzugte Schiffsgröße für den Transport russischer Ladungen“, so eine Führungskraft der Schifffahrtsbranche gegenüber S&P Global Commodities Insight, weil „nicht alle Häfen in Russland größere Schiffe aufnehmen können“.

Angebliche Schiffsverkäufe nach Russland: Namen der Käufer sind unbekannt

Zu den Verkäufen nach der Invasion gehört der Aframax-Tanker Seatrust, den das griechische Unternehmen Thenamaris für 35 Millionen Dollar verkauft hat - mehr als das Dreifache dessen, was Thenamaris acht Jahre zuvor dafür bezahlt hatte. Kyklades Maritime, ein weiteres griechisches Unternehmen, verkaufte einen VLCC (Very Large Crude Carrier, eine Größe über dem Suezmax) für 62 Millionen Dollar - fast doppelt so viel wie die 38 Millionen Dollar, die es dafür bezahlt hatte. Ein anderes griechisches Unternehmen hat seine vier ältesten Rohöltanker für insgesamt 140 Millionen Dollar verkauft, was einen leitenden Angestellten der Schifffahrtsbranche zu der Bemerkung veranlasste, dass es noch nie einen Tankermarkt wie diesen gegeben hat“.

Trotz der guten Nachrichten für die Verkäufer wurden die Namen der großzügigen Käufer meist nicht bekannt gegeben. Die Käufer, die sich jetzt beeilen, einen Aufschlag für gebrauchte Tanker zu zahlen, sind in der Tat ausgesprochen mysteriös. Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben die meisten griechischen Tanker gekauft, gefolgt von Käufern in China, der Türkei und Indien. S&P Global Market Intelligence berichtet, dass im Jahr 2022 erstaunliche 864 Schifffahrtsunternehmen mit einer Verbindung zu Russland gegründet wurden. Meine Forschungsassistentin Katherine Camberg hat mehr als zwei Dutzend ehemals in griechischem Besitz befindliche Schiffe aufgespürt, deren neue Eigentümer oft so undurchsichtig sind, dass sie nicht einmal eine Postanschrift haben.

Obwohl die Vereinigten Arabischen Emirate nicht als globales Zentrum der Seefahrt bekannt sind, ist die Hauptrolle, die sie bei den Tankerkäufen spielen, nicht überraschend. Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine hat sich Dubai als „das neue Genf“ etabliert - mit anderen Worten, als Hauptstadt für Unternehmen, die mit russischem Öl handeln. China hat seine russischen Ölimporte seit dem Einmarsch erhöht, und Hongkong hat sich neben den VAE als neues Ölhandelszentrum etabliert. Auch die Türkei hat ihre Einfuhren von russischem Öl erhöht, und einer der bekannten Käufer der griechischen Tanker ist die türkische BEKS Ship Management & Trading. Deren kürzlich erworbene ehemalige griechische Tanker waren in den letzten Wochen auf der Website MarineTraffic.com zu sehen, wie sie Häfen wie Vysotsk, Kavkaz und Novorossiysk in Russland, Arzew in Algerien und Tuzla in der Türkei anliefen und verließen.

Zur Autorin Elisabeth Braw ist Kolumnistin bei Foreign Policy und Fellow am American Enterprise Institute, wo sie sich auf die Verteidigung gegen aufkommende nationale Sicherheitsherausforderungen wie hybride und Grauzonen-Bedrohungen konzentriert. Außerdem ist sie Mitglied der britischen National Preparedness Commission. Twitter (X): @elisabethbraw

Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs: Tanker-Verkäufe an Russland werden verschleiert

Auch Indien hat seine Einfuhren von russischem Öl massiv gesteigert, und in dem Land ist Gatik Ship Management ansässig, eines der plötzlich aktiven Unternehmen, die nun massiv mit russischem Öl Geschäfte machen. Im vergangenen Jahr kaufte das Unternehmen fünf Suezmax-Schiffe und 16 Aframax-Schiffe sowie mehrere kleinere Tanker für raffinierte Kraftstoffe und einen VLCC auf. Insgesamt hat Gatik seit Beginn des Krieges 60 Schiffe erworben, darunter eine Suezmax für 42 Mio. $, eine Aframax für 39,5 Mio. $ und jeweils 30 Mio. $ für mindestens 19 weitere Schiffe, wie die Zahlen von VesselsValue zeigen. Doch seit dem späten Frühjahr hat Gatik seine Tanker an „ein Netz verbundener Unternehmen“ übertragen, wie der Indian Express letzten Monat berichtete - „ein Versuch der Gönner von Gatik, die Verfolgung der gesamten Operation zu erschweren und die Aktivitäten undurchsichtig zu halten“. Camberg verfolgte die Spur einiger Schiffe zu neuen Eigentümern, deren einziger Fußabdruck ein Name ist, wenn überhaupt.

In der Tat scheint die Verschleierung das Ziel zu sein. Da Russland allmählich aus der formellen Weltwirtschaft ausscheidet, was den Verlust des Zugangs zu Dienstleistungen von Kapital bis hin zu Versicherungen bedeutet, ist der Transport seines lukrativen Öls nicht mehr so einfach wie früher. Die ehemals griechischen Tanker gesellen sich zu der undurchsichtigen Flotte von Schiffen aus zweiter Hand, die bereits unter unklaren Versicherungsbedingungen und oft mit Ausweichmanövern, um nicht entdeckt zu werden, Waren von und nach Russland transportieren.

Mysteriöse Schiffsverkäufe an Kunden in Russland: Probleme sind vorprogrammiert

Was passiert, wenn eines dieser Tankschiffe ein Leck hat? Oder wenn es mit einem anderen Schiff zusammenstößt? Oder wenn Besatzungsmitglieder verletzt werden? Das ist vorprogrammiert. Im Mai geriet ein älterer Öltanker der Schattenflotte vor der Küste Malaysias in Brand, wobei einige Besatzungsmitglieder verletzt wurden und drei vermisst werden. Der Tanker gehörte einem Unternehmen auf den Marshallinseln, das keine anderen Tanker besitzt und nicht versichert war. Und letzten Monat verschwand ein Seemann von einem Tanker der Schattenflotte, der russisches Öl nach Indien transportierte. Niemand übernahm die Verantwortung für seine Bergung.

Die griechischen Reeder hätten ihren Beitrag zum Frieden in der Ukraine leisten können, indem sie die russischen Ölexporte eingeschränkt hätten. Stattdessen haben sie gutes Geld mit Öl verdient - und jetzt auch mit dem Verkauf von Schiffen. Das ist nicht illegal, aber die Mogule bringen Seeleute, Meere und die maritime Tierwelt in Gefahr, von der Ukraine ganz zu schweigen. Es ist eine griechische Tragödie.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

