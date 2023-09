Einen Tag vor Prigoschins Tod baute der Kreml die Militärführung um

General Sergej Surowikin, ein Verbündeter Prigoschins, bekannt als „General Armageddon“. © Mikhail Klimentyev/Imago

Der Tod von Prigoschin und der Umbau der Militärführung beweisen: Putin hat kein Vertrauen in die eigenen Leute und stellt Loyalität über Kompetenz.

Washington DC - Einen Tag vor der Flugzeugkatastrophe, bei der der Chef der Wagner-Söldner, Jewgenij Prigoschin, ums Leben kam, wurde General Sergej Surowikin, ein Verbündeter Prigoschins, bekannt als „General Armageddon“, als Chef der russischen Luftwaffe abgesetzt. Surowikins Absetzung war nicht der einzige Hinweis darauf, dass eine Konsolidierung unter den Befehlshabern von Russlands Krieg in der Ukraine im Gange ist.

Drei Tage zuvor hatte der Kreml bekannt gegeben, dass Präsident Wladimir Putin zusammen mit General Waleri Gerassimow, dem Chef des Generalstabs, das Hauptquartier für den Krieg besucht hatte. Gerassimow hatte sich monatelang nur selten in der Öffentlichkeit gezeigt und war zusammen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu häufig Zielscheibe von Prigoschins vernichtenden öffentlichen Tiraden, in denen er die reguläre russische Militärführung der Inkompetenz bezichtigte.

Putin reist vor Prigoschins Meuterei nach Rostow

Im Hauptquartier in Rostow am Don - demselben, das Prigoschin und Wagner-Kämpfer während eines kurzen, außergewöhnlichen Aufstandes im Juni eingenommen hatten - schüttelte Putin Gerassimow die Hand, und sie gingen gemeinsam an einer Wand mit Porträts hochdekorierter Offiziere vorbei. Mit einem Lächeln grüßte Putin seine „Offizierskameraden“, bevor er an einer geschlossenen Sitzung mit Soldaten teilnahm.

Die Botschaft war klar: Schoigu und Gerasimow haben weiterhin das Sagen und dienen nach Putins Belieben. In der Zwischenzeit wurden ihre externen Kritiker und internen Rivalen zum Schweigen gebracht oder ins Abseits gedrängt.



Etwa 96 Stunden nach dem Besuch in Rostow war Prigoschin, der mit der Eroberung der Stadt Bachmut den bisher einzigen bedeutenden Gebietsgewinn Russlands in diesem Jahr erzielt hatte, tot. Der prominenteste Kritiker des Versagens des russischen Militärs in der Ukraine war ausgeschaltet worden.

Prigoschins Flugzeugabsturz in Russland bleibt mysteriös

Der Absturz des Wagner-Flugzeugs bleibt geheimnisumwittert. Ein Prigoschin-Vertrauter, der sich zu Wort meldete, stellte zwei Theorien auf: entweder wurden Prigoschin und zwei hochrangige Stellvertreter von der russischen Regierung ermordet, was bedeutet, dass man niemandem von Putin an abwärts trauen kann, oder ihr Tod wurde von externen Akteuren inszeniert. In diesem Fall hätten die russischen Sicherheitsdienste versagt, sie zu schützen.

In jedem Fall, so die Analysten, verdeutlichen die Todesfälle bei Wagner sowie die Entlassungen und das Verschwinden regulärer russischer Militärkommandeure, dass Putin kein Vertrauen in seine militärische Führung hat. Aus Angst vor Verrat hat der russische Staatschef Loyalität über Kompetenz gestellt, und er hat Machtkämpfe geduldet, die seine Kriegsmaschinerie degradiert haben.



„Die Armee ist organisatorisch, intellektuell und technisch degeneriert“, so Pawel Luzin, Experte für das russische Militär und Senior Fellow der Jamestown Foundation mit Sitz in den Vereinigten Staaten.



Nach Prigoschins Tod besetzt Putin etliche Posten in der Führung um

Surowikin, dem weithin das Verdienst zugeschrieben wird, die überforderten russischen Streitkräfte aus einer unhaltbaren Position in Cherson herausgeholt und auch die gewaltigen Verteidigungsanlagen gestärkt zu haben, die die ukrainische Gegenoffensive bisher aufgehalten haben, war nach dem Wagner-Aufstand im Juni, als er offenbar zum Verhör festgehalten wurde, aus der Öffentlichkeit verschwunden.



Letzte Woche tauchte er auf einem Foto auf, das nach Moskau geortet wurde, und trug Zivilkleidung und eine Sonnenbrille. Russische Beamte erklärten, dass er sich „ausruhe“ und seinen Rang behalte, aber es scheint unwahrscheinlich, dass er in absehbarer Zeit wieder einen hohen Posten bekleidet.



Im Juli, wenige Wochen nach der Wagner-Meuterei, wurde Generalmajor Iwan Popow, Kommandeur der 58. Armee mit kombinierten Waffen, der eine der russischen Elitetruppen in der Ukraine führte, abrupt entlassen, nachdem er die Führung des Verteidigungsministeriums kritisiert hatte. In einer Audiobotschaft, die nach Popows Entlassung durchgesickert war, beschuldigte er seine Vorgesetzten, „die Armee im schwierigsten und angespanntesten Moment heimtückisch und schändlich zu enthaupten“.

Popow, der allgemein für seine Kompetenz bewundert wurde, wurde nach Syrien versetzt, was den Zorn vieler russischer Blogger, die den Krieg befürworten, auf sich zog. Einer von ihnen, Andrej Schiwow, schrieb, Popows Versetzung würde „die Moral und die Kampfkraft erheblich beeinträchtigen“.



In Russland verschwinden Kommandeure mit Verbindungen zu Wagner

Ein anderer Kommandeur, der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister, Generaloberst Michail Mizinzew, der im April entlassen wurde und dann zu Wagner wechselte, wurde seit der Meuterei nicht mehr gesehen.



Am dramatischsten ist der interne Kampf, der dazu geführt hat, dass reguläre russische Einheiten und Wagner-Kämpfer ihre Waffen gegeneinander richten. Oberstleutnant Roman Venevitin, der Kommandeur der russischen 72. Brigade, veröffentlichte ein Video, in dem er die Söldner beschuldigte, ihn und einige seiner Soldaten entführt zu haben. Wagner hatte ein Video veröffentlicht, auf dem Venevitin bei einem Verhör zu sehen ist, in dem er angibt, er habe seinen Soldaten befohlen, auf Wagner-Kämpfer zu schießen. Während des Aufstandes schossen Wagner-Kämpfer mehrere russische Militärflugzeuge ab.

Die Möglichkeit, dass der Kreml oder das Verteidigungsministerium die Ermordung Prigoschins - eines langjährigen Verbündeten des Präsidenten, der wegen der Catering-Aufträge der Regierung, die ihn reich gemacht haben, den Spitznamen „Putins Koch“ erhielt - angeordnet hat, deutet auf eine tiefgreifende Paranoia hin, die seit Beginn der Invasion in den oberen Rängen des Militärs für Unruhe sorgt.



Leonid Wolkow, der langjährige politische Berater des inhaftierten russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny, sagte, Putin habe keine andere Wahl, als Schoigu im Amt zu belassen, da ein talentierterer Verteidigungsminister eine Bedrohung für den Präsidenten darstellen würde - vor allem, wenn es ihm gelänge, den Krieg zu Gunsten Russlands zu wenden. Ein triumphierender, prominenter Militärchef würde eine ähnliche Bedrohung darstellen und möglicherweise die Kriegsbefürworter auf den Plan rufen, die sich um das Symbol Z auf den russischen Panzern scharen, so Wolkow.

Putin braucht Schoigu, weil er inkompetent ist

„Schoigu ist unersetzlich, und er ist unersetzlich, weil er sehr schlecht ist“, schrieb Wolkow auf der Social-Media-Seite X, früher bekannt als Twitter. „Schoigu auszutauschen oder jemanden, der noch schlechter ist, ergiebt für Putin keinen Sinn (es gibt auch ohne ihn genug Probleme). Und ihn durch jemand Besseren und Erfolgreicheren zu ersetzen, ist zu gefährlich“.

Angesichts der Frustration und Enttäuschung über den Verlauf des Krieges, fügte Wolkow hinzu, „wird jeder, der Schoigu ersetzt, automatisch einen unbegrenzten Hoffnungs- und Vertrauensvorschuss erhalten. Und wenn er besser ist als Schoigu und etwas erreicht, wird er beliebter sein als Putin und die gesamte Z-Öffentlichkeit konsolidieren.“



Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurden mindestens 12 hochrangige Militärkommandeure aus ihren Positionen entfernt. Während einige offenbar wegen kritischer Fehler abgesetzt wurden, wurden andere entlassen, nachdem sie das russische Oberkommando kritisiert oder sich über die Bedingungen an der Front beschwert hatten.



Am 17. Juli wurde Popow nach Syrien versetzt und trat damit in die Fußstapfen anderer in Ungnade gefallener Generäle wie Generaloberst Andrej Serdjukow, Generaloberst Alexander Tschaiko und Generalleutnant Sergej Kisel, die Medienberichten zufolge alle als Strafe für frühzeitiges Versagen im Krieg versetzt wurden.



Sergej Markow, ein mit dem Kreml verbundener politischer Berater, sagte, die Entlassung von Popow zeige die anhaltenden Risse in der Armee und eine weit verbreitete Unzufriedenheit unter den Spitzenkräften. „Das untergräbt natürlich die Moral“, schrieb Markov auf der Nachrichtenplattform Telegram.



Putin setzt erfolgreiche Oberbefehlshaber im Ukraine-Krieg wieder ab

Im Oktober 2022 wurde Surowikin, der Russlands südliche Truppengruppierung geleitet hatte, zum Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine befördert - ein Schritt, den Prigoschin öffentlich begrüßte.

Unter Surowikins Führung zogen sich die russischen Truppen aus der Stadt Cherson auf der Westseite des Dnjepr zurück, wo sie die Regionalhauptstadt besetzt hatten, aber nur eine schwache Position hielten.



Nach diesem Rückzug überwachte Surowikin die Verstärkung der russischen Verteidigungsanlagen in der Ukraine. Die Truppen errichteten drei Verteidigungsgürtel mit Minenfeldern und einem Netz von Schützengräben, die die Gegenoffensive der Ukraine verlangsamten. Die Verteidigungslinie wurde von Analysten als „Surowikin-Linie“ bezeichnet, und selbst ukrainische Beamte haben ihre Wirksamkeit anerkannt. Dennoch wurde Surowikin im Januar degradiert und durch Gerassimow ersetzt.

Nach der Meuterei von Prigoschin wurde Surowikin vom russischen Geheimdienst zum Verhör vorgeladen. Mykhailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, erklärte gegenüber der Washington Post, Surowikins Entlassung deute auf eine „schwere Krise“ in Russlands strategischem Kommando hin.

„Das Verschwinden von Surowikin deutet direkt auf einen vorübergehenden taktischen Sieg für [...] Schoigu sowie die anhaltende Präsenz von Putins großer Angst“, sagte Podoljak. „Der russische Präsident traut kategorisch keinem der wirklichen Generäle“. Luzin, der Analyst, sagte, dass Russlands System der Belohnung von Militärs für Loyalität über Fähigkeiten lange vor der Invasion bestanden habe. „Viele von ihnen waren ‚Lieblinge‘, aber das bedeutet nicht, dass sie kompetent waren“, sagte Luzin. „Jeder russische General der letzten 20 Jahre ist in erster Linie ein loyaler Bürokrat, der sich an die Regeln der Macht hält. Aber das darf man nicht mit Kompetenz verwechseln.“

Prigoschin nannte Russlands Militärchefs „Verräter“

Niemand hat mehr Aufmerksamkeit auf das Versagen des regulären Militärs gelenkt als Prigoschin, der Schoigu und Gerasimow geißelte und gleichzeitig seine eigenen Wagner-Kämpfer anpries.

Prigoschin nannte Schoigu und Gerasimow „Verräter“ und machte sie für die hohen Verluste verantwortlich.

Schoigu und Gerasimow versuchten, Prigoschin zu zügeln, und gewannen Putins Unterstützung für einen Plan, der alle Wagner unter die Kontrolle des Verteidigungsministeriums gestellt hätte. Prigoschin weigerte sich, und das Patt führte schließlich zu einer Rebellion gegen die beiden, die er erst abbrach, nachdem Putin in einer Rede deutlich gemacht hatte, dass er an der regulären militärischen Führung festhielt.



Analysten zufolge reichte Wagners Erfolg bei der Einnahme von Bachmut nicht aus, um Putins Unterstützung zu gewinnen. „Wir haben immer wieder gesehen, dass die Eigenschaften, für die man belohnt wird - ob man nun ein hochrangiger Offizier oder ein niederer Offizier ist - der Gehorsam ist, selbst gegenüber undurchführbaren Befehlen“, sagte Dara Massicot, eine Expertin für das russische Militär bei der Rand Corp.

Paranoia in Putins Militär

Mark Galeotti, ein britischer Analyst der russischen Sicherheitsdienste, gab Gerassimow die Schuld, der seiner Meinung nach versucht, diejenigen auszuschalten, die er als Bedrohung oder potenzielle Nachfolger ansieht. „Ich habe den Eindruck, dass Gerasimow die derzeitige neue Stimmung einer Art Paranoia im System ausnutzt, um Leute, die eine Bedrohung für seine Position darstellen, aus dem Weg zu räumen“, sagte Galeotti. „Es ist klar, dass Kommandeure, die eher bereit sind, für ihre Truppen einzutreten, oder die eher eine potenzielle Bedrohung darstellen, definitiv nicht gut dastehen.“

Schoigu und Gerassimow haben die Schlacht mit Prigoschin möglicherweise auch deshalb gewonnen, weil Putin davon überzeugt war, dass die ukrainische Gegenoffensive scheiterte und Russland immer noch auf dem Weg zum Gesamtsieg war. Analysten zufolge ist dieser Sieg noch lange nicht gesichert.



Die Querelen in der russischen Führung allein werden nicht zu einer Niederlage führen, so die Analysten. „Es ist eher so, dass es eine ganze Reihe verschiedener Funktionsstörungen gibt, die sich langsam auflösen“, sagte Galeotti. „Wenn man seinen Vorgesetzten nicht sagen kann, dass es Probleme gibt, verringert das die Lernfähigkeit des Militärs.“

Ein solches Problem, das anscheinend nicht angesprochen wird, ist die sich verschlechternde Moral der russischen Streitkräfte an der Front. „Wenn man eine andere Meinung vertritt, bekommt man Probleme“, sagte Massicot. „Die Folge davon ist, dass die Befehlskette immer mehr verzerrt wird, so dass diejenigen, die in Moskau sitzen, gar nicht mehr wissen, wo die Schwachstellen an der Front liegen.

Zur Autorin Francesca Ebel ist die Russland-Korrespondentin der Washington Post. Bevor sie 2022 zur Post kam, war Ebel Korrespondentin der Associated Press in Tunis.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.