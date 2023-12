Grünen-Urgestein verlässt Politik: Jürgen Trittin legt Bundestags-Mandat nieder

Von: Stephanie Munk

Ein Grünen-Urgestein verlässt die Politik: Jürgen Trittin will im Januar sein Bundestags-Mandat abgeben. Das gab er in einem Interview bekannt.

Berlin - Der langjährige Grünen-Politiker Jürgen Trittin (69) scheidet zum Jahreswechsel aus dem Bundestag aus. Dies gab Trittin in einem Interview mit dem Spiegel bekannt. Am Dienstag (12. Dezember) habe er seinen Entschluss der Grünen-Bundestagsfraktion mitgeteilt, sagte Trittin. Die Mitte der laufenden Legislaturperiode sei für ihn nach 25 Jahren ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören, so Trittin weiter.

Abschied aus der Politik: Grünen-Politiker Jürgen Trittin gibt im Januar sein Bundestagsmandat ab. © Bernd Elmenthaler/Imago

Jürgen Trittin gibt Bundestagsmandat ab – nach 40 Jahren in der Politik

Jürgen Trittin ist seit 40 Jahren in der deutschen Politik aktiv, seit 1998 ist der Bundestagsabgeordneter. Von 1998 und 2005 war er Bundesumweltminister unter Ex-Kanzler Gerhard Schröder, von 2009 bis 2013 Co-Vorsitzender der Grünen gemeinsam mit Renate Künast.

„Es wäre falsch zu behaupten, dass Politik als Beruf nur Freude bringt. Es ist sehr viel Arbeit, und man geht auch immer wieder durch tiefe Täler“, sagte er jetzt dem Spiegel zu seinem Rückzug aus der Politik. Als seinen größten politischen Erfolg bezeichnet er den Atomausstieg und den Einstieg in die erneuerbaren Energien während seiner Zeit als Umweltminister. Sein größter politischer Misserfolg sei die Bundestagswahlkampf 2013 gewesen, damals trat Trittin gemeinsam mit Katrin Göring-Eckhardt als Spitzenkandidat der Grünen an.

Trittin verlässt die Politik, hadert aber nicht mit den Grünen

In seiner neu gewonnen Freizeit wolle er viel reisen, „Clash und Talking Heads hören“. Mit seiner Partei habe sein Ausstieg nichts zu tun: „Ich habe vieles erreicht, was ich weder geplant hatte, noch je für möglich gehalten hätte, dank der Grünen“, so Trittin. Die Belastungen durch weltweite Krisen würden auch an der Regierungskoalition von SPD, Grünen und FDP nicht spurlos vorübergehen, doch die Grünen würden im Vergleich zu ihren Ampel-Partnern „noch gut durchkommen“.

Die Grünen hatten erst kürzlich ihren Bundesparteitag, an dem auch Jürgen Trittin teilnahm und sich CDU-Chef Friedrich Merz vorknöpfte. (smu)