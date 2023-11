Grünen-Parteitag setzt sich fort: Wegweisende Wahlen für Habeck und Co. stehen an

Von: Christian Stör

Robert Habeck hält kämpferische Rede. Grüne setzen Parteitag am Freitag mit Vorstandswahlen und der Kandidatenkür für die Europawahl 2024 fort. Der News-Ticker.

Update vom 24. November, 07.40 Uhr: Die Grünen setzen heute um 9.30 Uhr ihren Parteitag in Karlsruhe fort. Am Nachmittag wollen die mehr als 800 Delegierten den Bundesvorstand neu wählen. Die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour treten zur Wiederwahl an. Zudem sollen die Wahlen für die Plätze auf der Liste zur Europawahl 2024 beginnen. Für Platz eins kandidiert Terry Reintke, die bereits seit 2014 Europaabgeordnete ist. Das umstrittene Thema Migration wurde auf Samstagabend verschoben.

Grünen-Parteitag steht im Zeichen der Haushaltskrise: Habeck dringt auf Reform der Schuldenbremse

Erstmeldung vom 24. November: Karlsruhe – Der viertägige Parteitag der Grünen steht ganz im Zeichen der Haushaltskrise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, infolgedessen der Ampel-Koalition 60 Milliarden Euro vor allem für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fehlen.

Die Grünen dringen dabei auf eine Reform der Schuldenbremse. „Wir haben uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen so in einen Boxkampf“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Auftakt des Parteitags in Karlsruhe. Nötig sei „ein zeitgemäßes Update der Schuldenbremse“. Für die Kritik an der Schuldenbremse gab es großen Rückhalt durch die Partei, die seit langem eine Aufweichung fordert. Co-Parteichef Omid Nouripour mahnte: „Kaputtsparen geht nicht.“

Habeck wirbt beim Grünen-Parteitag um Rückhalt

Habeck warb zum Auftakt des Parteitags auch um Rückhalt für die Regierungsarbeit der Grünen. „Wir werden Lösungen finden und weiter kämpfen und gewinnen“, sagte er mit Blick auf die Haushaltskrise. Politik sei „nicht die Feigheit des Aussitzens“, sondern „das Übersetzen von erkannten Notwendigkeiten in gesellschaftliche Möglichkeiten“. Der CDU/CSU warf Habeck vor, sich Realitäten zu verweigern und Politik von gestern „mit einem Vorsitzenden von vorgestern“ zu machen.

Nouripour ruft Grüne dazu auf, dem Gegenwind zu trotzen

Grünen-Chef Omid Nouripour rief die Partei dazu auf, dem derzeitigen Gegenwind zu trotzen. Die Grünen hätten in der Ampel-Koalition „sehr, sehr vieles erreicht in schwierigsten Umständen“. Nouripour sagte: „Die Angriffe kommen, weil wir wirken.“ Als Beispiele nannte er die Pakete für den Ausbau der erneuerbaren Energien, das Einwanderungsgesetz, die Abschaffung des Paragrafen 219a über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche oder die Absenkung des Wahlalters bei der Europawahl auf 16 Jahre.

Nouripour forderte: „Lasst uns ausstrahlen, dass wir offene Herzen, offene Arme, offene Augen und offene Ohren haben, auch für Konzepte anderer.“ Die Grünen seien nicht verzagt und gingen nicht in die Nische zurück. (red mit Agenturen)