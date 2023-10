Steinwurf auf Grüne-Spitze im Bayern-Wahlkampf: Verdächtiger wohl aus Reichsbürger-Szene

Von: Florian Naumann

Vor der Bayern-Wahl flog in Neu-Ulm ein Stein in Richtung der Grünen-Spitzenkandidaten. Der mutmaßliche Werfer will aus „Unzufriedenheit“ gehandelt haben.

Neu-Ulm - Mitte September war bei einem Wahlkampftermin in Neu-Ulm ein Stein in Richtung der bayerischen Grünen-Spitzenpolitiker Katharina Schulze und Ludwig Hartmann geworfen worden. Nun gibt es neue Informationen zum Verdächtigen: Die Polizei rechnet den Mann mittlerweile der „Reichsbürger“-Szene zu.

Diese Einstufung sei nach dem Steinwurf am 17. September bei der Veranstaltung der Grünen erfolgt, sagte ein Polizeisprecher der dpa am Mittwoch (11. Oktober). Der 44-Jährige habe entsprechende Transparente bei sich gehabt. Zuvor sei der Mann nur einmal vor Jahren polizeilich in Erscheinung getreten - aber nicht im Bereich der politischen Kriminalität.

Steinwurf auf Grüne: Mutmaßlicher Reichsbürger „räumt Tat grundsätzlich ein“

Der 44-Jährige hat sich laut dem Polizeisprecher inzwischen auch bei den Ermittlern zu dem Vorfall geäußert: „Er räumt die Tat grundsätzlich ein.“ Als Motiv habe er angegeben, mit der politischen Situation unzufrieden zu sein. Er habe mit dem Steinwurf niemanden verletzen wollen.

Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. © Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa

Getroffen hat der Mann mit dem Steinwurf Polizeiangaben zufolge auch niemanden. Der zum Zeitpunkt der Tat alkoholisierte Verdächtige war noch vor Ort festgenommen worden. Dabei hatte er sich gegen die Beamten gewehrt. Später kam er wieder auf freien Fuß. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den 44-Jährigen - unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung - stehen laut dem Polizeisprecher inzwischen kurz vor dem Abschluss.

Grüne im Wahlkampf angefeindet - Schulze legt auch Söder „Rechtsruck“ in Bayern zur Last

Im Wahlkampf hatte es wiederholt feindliche Atmosphäre und verbale Attacken auf Grünen-Politiker und Ehrenamtler der Partei gegeben. Bei einem Auftritt Cem Özdemirs in Chieming wurden Wurfgeschosse angeboten. „Viele unserer Ehrenamtlichen trauen sich nicht mehr, im Wahlkampf ihre Meinung zu sagen – aus Angst vor Angriffen“, sagte die Münchner Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer dem Münchner Merkur. Schulze, selbst mutmaßlich Ziel des Steinwurfs von Chieming, gab Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch im Interview mit Ippen.Media eine Mitschuld am Rechtsruck in Bayern.

„Reichsbürger“ sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 2022 deutschlandweit etwa 23 000 Menschen zu, 2000 mehr als im Vorjahr. (dpa/fn)