Grünen-Politiker Cem Özdemir ätzt gegen Letzte Generation

Von: Julian Baumann

Teilen

Nach der erneuten Farbattacke auf das Brandenburger Tor kritisiert Grünen-Politiker Cem Özdemir die „Letzte Generation“ mit deutlichen Worten. © Annette Riedl/Kay Nietfeld/dpa

Die „Letzte Generation“ hat das Brandenburger Tor erneut mit Farbe beschmiert. Deutliche Kritik kommt unter anderem von Cem Özdemir.

Stuttgart/Berlin - Nachdem die Klimabewegung „Letzte Generation“ in den vergangenen Wochen bereits das Brandenburger Tor sowie die Weltuhr mit oranger Farbe beschmiert hatten, war die umstrittene Gruppierung am 16. November erneut am Wahrzeichen Berlins zugange. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) meldete sich Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister und Bundestagsabgeordneter für Stuttgart, mit deutlicher Kritik zu Wort. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was Cem Özdemir zu der Aktion der Letzten Generation zu sagen hat und wie die Kritik des Grünen-Politikers im Netz ankommt.

Auch in Baden-Württemberg haben die Aktivisten der Letzten Generation in den vergangenen Wochen Gebäude zu Protestzwecken mit oranger Farbe beschmiert. Darunter beispielsweise an den Universitäten in Tübingen und Heidelberg.