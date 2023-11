Grunderbe von 60.000 Euro für alle ab 18? Experte: Ja, aber nur unter einer Bedingung

Von: Peter Sieben

Die Jusos wollen für jeden ab 18 ein Grunderbe von 60.000 Euro. Ironischerweise sei das eine neoliberale Idee, sagt ein Experte – und warnt vor einem Grundfehler.

Berlin – Es gab ja immer diesen einen Onkel und jene Tante, die einem früher am Geburtstag nonchalant einen Fünfziger per Handschlag zugesteckt haben. Wenn es nach den Jusos geht, ist der Staat künftig dieser Onkel. Und der hat dann eine sehr große Hand: 60.000 Euro soll jeder Mensch in Deutschland bekommen, sobald er das 18. Lebensjahr vollendet hat. Grunderbe heißt das Konstrukt, das der SPD-Nachwuchs fordert. Man brauche endlich eine konsequente Umverteilung von oben nach unten, hieß es von den Jusos. Gar keine ganz schlechte Idee, sagt David Stadelmann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Bayreuth: „So kann man zumindest mal diskutieren: Wie können wir das finanzieren? Ist es uns das überhaupt wert?“ Aber das klappe nur unter einer Bedingung.

Experte zu Grunderbe der Jusos für jeden ab 18: Besser realisierbar als Grundeinkommen

Tatsächlich hatte Stadelmann ein ähnliches Prinzip bereits vor Jahren formuliert, als über das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen diskutiert worden war. Ein Grunderbe als Startkapital sei aus seiner Sicht besser realisierbar, als ein bedingungsloses monatliches Grundeinkommen: „Denn das kann man kapitalisieren und bei einer Bank verpfänden. Wer sich dann verschuldet, braucht dann wieder Hilfe vom Staat.“ Bei einem einmaligen Startkapital gehe das in der Form nicht – und es lasse sich klarer berechnen, wie teuer das wird: „Das ist viel transparenter als ein fortlaufendes Grundeinkommen.“

Das Konzept der Jusos sieht eine bedingungslose Auszahlung von 60.000 Euro an jeden vor, der das 18. Lebensjahr vollendet und seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Stadelmann findet das nicht unproblematisch, denn das könnte im Extremfall bedeuten, dass jeder aus dem Ausland kurzfristig seinen Hauptwohnsitz nach Deutschland verlegen und das Grunderbe kassieren kann. Ähnliches würde dann auch zum Beispiel für Geflüchtete gelten. „Das müsste man klar definieren, wer was bekommt“, so Stadelmann.

Finanzierbarkeit von Juso-Grunderbe stößt auf Skepsis

Die Finanzierbarkeit hält der Volkswirt für das größte Problem. Stadelmann hatte seinerzeit in seinem Gedankenspiel einen Betrag von 30.000 Euro vorgeschlagen – bei der doppelten Summe werde es kritisch. Die Jusos rechnen mit einem finanziellen Aufwand von rund 45 Milliarden Euro pro Jahr. Finanziert werden soll das über eine Steuerreform: Nach einem Freibetrag von einer Million Euro fordern die Jusos eine Erbschaftsteuer von zehn Prozent. Der Steuersatz solle dann stufenweise steigen: Ab der neunten Million soll ein Spitzensteuersatz von 90 Prozent greifen. Stadelmann ist skeptisch: „Die einen wollen die Klimatransformation darüber finanzieren, die anderen ein Grundeinkommen. Das wird nicht alles klappen.“

Tatsächlich birgt der Plan ein Risiko, die Kosten wären enorm. Bei unvorhergesehenen Ausgaben gibt es keinen Spielraum – der Staat hat wenige Bereiche, an denen er sparen kann. „Wenn man so ein Grunderbe will, sollte man das Risiko einschränken. Man sollte das auf keinen Fall deutschlandweit machen, sondern erst einmal ausprobieren. Zum Beispiel in einem Bundesland oder gar auf Bezirksebene“, so Stadelmann.

Idee der SPD-Jungsozialisten ist „im Grunde ur-neoliberal“

Und eine Grundvoraussetzung sei unabdingbar: Um das Grunderbe nachhaltig finanzieren zu können, müssten die Empfänger Einschnitte an anderer Stelle hinnehmen. „Wer ein Grunderbe bekommt, sollte dafür dann keinen Anspruch mehr auf Bafög oder ähnliche Leistungen haben, sondern sich seine Ausbildung oder sein Studium selber finanzieren“, findet der Experte. „Da spart man dann auch an Bürokratie und zum Teil kann man das Konstrukt finanzieren.“

Eine gewisse Ironie: Der Vorschlag der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten hat nur auf den ersten Blick einen linken Anstrich. „Diese Idee ist im Grunde ur-neoliberal, was die Jusos natürlich überhaupt nicht stören muss“, erklärt Stadelmann. Denn US-Ökonom Milton Friedmann hatte schon vor Jahrzehnten eine negative Einkommenssteuer ins Spiel gebracht, die vom Prinzip her eine Variante des Grundeinkommen ist. „Sozialisten wie Michel Foucault haben das als Neoliberalismus gegeißelt und argumentiert, dass sich dadurch der Staat aus der Verantwortung ziehe“, so Stadelmann. Friedman sei später von seiner Idee abgekommen, sagt der Experte: „Weil er gesehen hat: Das wird viel zu teuer.“ (pen)