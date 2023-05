Wieder ein alter Bekannter: Habeck holt Nimmermann als Graichen-Nachfolger

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Er wird bei Habeck neuer Staatssekretär: Philipp Nimmermann, der den Posten von Patrick Graichen übernimmt. © Kay Nietfeld/Markus Scholz/dpa/Montage

Nachfolger gefunden: Philipp Nimmermann übernimmt den Staatssekretär-Posten von Patrick Graichen. Der Hesse ist ein alter Bekannter von Habeck.

Berlin - Neuer Staatssekretär nach dem Wirbel um die Trauzeigen-Affäre gefunden: Nach der angekündigten Trennung von Patrick Graichen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) offenbar einen Nachfolger berufen. So soll der Grünen-Politiker Philipp Nimmermann künftig den Posten übernehmen, wie die Süddeutsche Zeitung am Montag (22. Mai) berichtete. Derzeit arbeitet der 66-Jährige noch für die hessische Landesregierung. Wann genau Nimmermann nach Berlin wechselt, stand zunächst noch nicht fest. Die Einarbeitungszeit dürfte aber nicht allzu lange dauern. Habeck und Nimmermann sind alte Weggefährten.

Staatssekretär: Philipp Nimmermann (Grüne) Alter: 66 Jahre Beruf: Ökonom Privat: verheiratet, zwei Kinder

Nach Trauzeugen-Affäre: Habeck holt Philipp Nimmermann als Nachfolger von Graichen

In den vergangenen zwei Wochen hatte die Trauzeugen-Affäre um Patrick Graichen bundesweit für Aufregung gesorgt. Nach diversen Filz-Vorwüfen und großem öffentlichen Druck hatte Habeck seinen Staatsekretär am vergangenen Mittwoch entlassen. Nun soll Philipp Nimmermann übernehmen, der seit 2019 Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium von Tarek Al-Wasir (Grüne) ist. Zuvor war Nimmermann Finanzstaatssekretär von Ministerin Monika Heinold in Schleswig-Holstein. Aus dieser Zeit kennt er auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der damals noch Vize-Ministerpräsident und Landesumweltminister im Norden war.

Die Grünen-Obfrau im Energieausschuss, Lisa Badum, äußerte sich als erste Politikerin mit einer Stellungnahme. Sie sei froh, dass die Nachfolge Graichens so schnell geregelt worden sei, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Es sei gut, jemanden mit viel Verwaltungserfahrung in der Position zu haben.

Philipp Nimmermann wird Graichen-Nachfolger: Wer ist der neue Energie-Staatessekretär?

Im Haus von Habeck wird Nimmermann vor allem für die Themen Energiewende und Klimaschutz zuständig sein. Ein ausgewiesener Umweltpolitiker ist er nicht. Der 66-Jährige, der in Berlin geboren wurde und in Frankfurt Abitur und Studium absolvierte, ist Ökonom. Vor den Ämtern in der Politik arbeitete der promovierte Wirtschaftswissenschaftler unter anderem in verschiedenen Funktionen bei der BHF Bank in Frankfurt.

In Berlin muss Nimmermann nun erst einmal die Wogen nach dem Graichen-Skandal glätten und den Streit um das Heizungsgesetz moderieren. Der Ex-Staatssekretär soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Er hatte sich in der Trauzeugen-Affäre zu angreifbar gemacht und zu viel Privates mit dem Beruflichen vermischt. So hatte er dabei mitgewirkt, dass sein Trauzeuge Michael Schaefer einen lukrativen Geschäftsführerposten bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena) bekommen hatte. Außerdem gab es Ungereimtheiten bei der Ausschreibung von mehreren Gutachten und bei seiner Doktorarbeit. So warf die geplante finanzielle Förderung eines Projekts des BUND-Landesverbands Berlin viele Fragen auf, in dessen Vorstand die Schwester Graichens, Verena Graichen, ist. (jkf)