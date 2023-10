Halbes Jahr Haft für Flughafen-Störung: Wissing droht Klimaklebern mit drakonischen Strafen

Von: Kilian Beck

Teilen

Verkehrsminister Wissing fordert Strafverschärfungen für Flughafenstörer der Letzten Generation. Bayerns Justizminister Eisenreich hat konkrete Pläne.

Berlin – Angesichts der Flughafen-Blockaden der Letzten Generation fordert Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) Strafverschärfungen für die Klimakleber. Er „denke an eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten“. Das sagte der 53-jährige Politiker am Donnerstag der Bild. Es brauche ein „konsequenteres und härteres Durchgreifen des Rechtsstaates“.

Im Juli blockierten Klima-Aktivisten der Letzten Generation unter anderem Landebahnen der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf. Gegen zehn Mitflieder der Gruppe ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Der Flughafen klagt zudem auf Schadensersatz.

Volker Wissing fordert höhere Strafen für Störer der Letzten Generation. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Volker Wissing erwartet nach eigener Aussage, dass am Luftverkehr beteiligte Firmen etwaige Schäden gegen die Klimaaktivisten geltend machten. Das schreibt die Bild. Der Verkehrsminister kritisierte die Letzte Generation und nannte die Gruppe antidemokratisch. „Unsere Demokratie entscheidet immer noch in Parlamenten, nicht in Hinterzimmern irgendwelcher Organisationen, die keinerlei Legitimation haben“, so Wissing.

Auch aus den Ministerien der Bundesländer kommt die Forderung nach einer härteren Gangart gegen die Klimakleber. So forderte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) die Möglichkeiten, Störer härter zu bestrafen und genauer zu überprüfen. Er verlangte vom Justizminister Marco Buschmann (FDP) gegebenenfalls existierende Straftatbestände zu verschärfen.

Polizeieinsatz am Flughafen: Wie hier in Düsseldorf protestierten Mitglieder der „Letzten Generation“ auf verschiedenen Rollfeldern. © David Young/dpa

Eisenreich fordert Verschärfung von Buschmann

Eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten steht zum Beispiel auf dem Straftatbestand, des „Gefährlichen Eingriffs in den Bahn-, Schiffs, und Luftverkehr“, der erfüllt ist, wenn eine „Gefahr für Leib und Leben“ oder ein „bedeutender“ Sachwert gefährdet wird. Das ist einer der Tatbestände, den Eisenreich (CSU) eventuell verschärft sehen möchte. Laut Statistik des Bundeskriminalamtes vom April 2023 wurde 2022 gegen 19 Angehörige der „Letzten Generation“ deswegen ermittelt. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages schrieb Ende 2022 in einem Gutachten von „wenigen“ Urteilen auf Grundlage des Paragrafen. Der Regelfall bei Verurteilungen seien Täter, die Piloten mit Laserpointern blendeten.