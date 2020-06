Nach dem Anschlag in Halle durch Stephan B. legte dieser ein Geständnis ab. Der Attentäter ist in Haft - doch nun gab es im Gefängnis einen brenzligen Moment.

Vor einer Synagoge in Halle hat sich am Mittwoch, 9. Oktober 2019, eine Schießerei ereignet.

Stephan B., ein 27-jähriger Deutscher, hat die Tat gestanden, bei der zwei Menschen starben.

Im Gefängnis kam es nun zu einem Schockmoment, der Folgen haben soll.

Update vom 3. Juni, 17.40 Uhr: Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding kündigt nach der kurzzeitigen Flucht vom Halle-Attentäter Stephan B. Konsequenzen an. Das Gefängnispersonal habe ganz offensichtlich Vorschriften verletzt, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur: „Das muss Folgen haben“. Den Vorfall bezeichnete die Ministerin als „furchtbar“.

Keding bestellte für Donnerstag die Gefängnisleitung ins Ministerium nach Magdeburg. Dabei wolle sie von den Verantwortlichen auch wissen, warum sie erst am Dienstag von dem Vorfall am Samstag erfahren habe. Laut einem Sprecher des Ministeriums soll B. noch am Mittwoch ins Gefängnis nach Burg bei Magdeburg gebracht werden. Es ist das modernste und größte Gefängnis im Land.

Halle: Attentäter klettert über Zaun und ist fünf Minuten unbeaufsichtigt

Erstmeldung vom 3. Juni:

Halle - Schockmoment im Gefängnis: Der Attentäter des versuchten Anschlags auf eine Synagoge in Halle Stephan B. ist während seiner Untersuchungshaft für mehrere Minuten seinen Aufsehern entkommen.

Wie nun bekannt wurde, war Stephan B. am Samstagnachmittag (30. Mai) über einen Zaun eines Hofes im Gefängnis Roter Ochse in Halle geklettert und habe sich etwa fünf Minuten unbeaufsichtigt im Innenbereich bewegt. Das teilte das Justizministerium nun mit. Anschließend nahmen ihn die Aufseher wieder in Gewahrsam. B. soll dabei keinen Widerstand geleistet haben.

Halle: Schockmoment im Gefängnis: Attentäter entkommt Aufsehern

Laut Justizministerium darf der Attentäter seine kameraüberwachte Zelle eigentlich nicht ohne Aufsicht verlassen. Das Ministerium wurde laut Mitteilung erst am Dienstag (2. Juni) über den Vorfall informiert und arbeitet ihn noch auf. Als erste Konsequenz wurden die für die Aufsicht zuständigen Mitarbeiter in andere Bereiche versetzt.

Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 - am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur - schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Er schoss auf eine Holztür und warf Sprengsätze. Als er es nicht schaffte, in die Synagoge zu gelangen, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und im Anschluss in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann.

Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle wurden Vorwürfe gegen die Polizei laut. Hätte Stephan B. bereits früher gefasst werden können? Ein Video enthüllte außerdem erschreckende Details - Danach wurden auch gegen Passanten Vorwürfe laut.

