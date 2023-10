Hamas trainierte Überfall auf Israel vor den Augen aller und direkt an der Grenze

Von: Robert Wagner

Teilen

Sechs Trainingscamps soll die Hamas unbemerkt betrieben haben. Ein Sprecher der israelischen Armee hat eine überraschende Antwort auf dieses Versagen.

Jerusalem - Die Terroristen der Hamas haben ihren verheerenden Krieg in Israel offenbar über lange Zeit hinweg vorbereitet und praktisch vor den Augen der Israelis trainiert. Das belegen investigative Recherchen des US-Senders CNN. Dessen Fachleute haben von der Hamas veröffentlichtes Filmmaterial der vergangenen zwei Jahre gesichtet und auf Grundlage der Metadaten analysiert.

Die Bilder geben eine „erschreckende Vorahnung“ des Terrors, der am 7. Oktober über Israel hereinbrach. Zu sehen sind unter anderem Hamas-Terroristen, die ein Trainingsgelände regelrecht überfluten und Raketen abschießen, während sie nachgestellte israelische Gebäude umzingeln. Offenbar übten sie in diesen Camps auch, Gegner gefangenzunehmen und ihnen die Hände zu verbinden.

Videos wie dieses, das die Hamas am 12. September 2023 in sozialen Medien veröffentlicht hat, wurden von CNN detailliert analysiert. Es zeigt eines der drei mutmaßlichen Trainingscamps im Süden des Gazastreifens. © dpa/Hamas

Krieg in Israel: Hamas trainierte den Überfall zum Teil nicht einmal einen Kilometer vor der Grenze

Laut der Ergebnisse von CNN trainierten die Hamas-Terroristen an mindestens sechs unterschiedlichen Orten im Gazastreifen ihren Überfall auf Israel. Zwei dieser Trainingscamps liegen im äußersten Norden Gazas, nicht einmal einen Kilometer vor dem am stärksten befestigten und patrouillierten Abschnitt der Grenze. Hier befindet sich auch der Erez-Übergang, der einzige Fußgängerweg vom Gazastreifen nach Israel, der wegen des Krieges nun abgeriegelt ist. Einer dieser beiden besonders grenznahen Hamas-Standorte soll laut Satellitenbildern erst in den vergangenen eineinhalb Jahren errichtet worden sein.

Von den übrigen Standorten befindet sich einer im Zentrum des Gazastreifens nahe der Mittelmeerküste und die anderen drei im äußersten Süden nahe der Grenze zu Ägypten. Die Trainingslager wurden in den vergangenen Monaten offenbar noch vergrößert, wie aus Satellitenbildern hervorgehen soll. Umliegendes Ackerland ist demnach in karges Übungsgelände umgewandelt worden. Was die Satellitenbilder ebenfalls belegen sollen: Es hat keine Maßnahmen des israelischen Militärs gegen diese Terrorcamps gegeben.

Hamas bereitete über Jahre den Einsatz von Gleitschirmen und Drohen gezielt vor

Eines der drei Trainingsgelände im Süden Gazas besteht aus einer Landebahn. Hier wurden offenbar Starts, Landungen und tödliche Angriffe mit Gleitschirmen geübt, was ebenfalls in einem Propagandavideo zu sehen ist. Laut der Metadaten soll dieses Video bereits vor über einem Jahr gedreht worden sein. Während ihres Angriffs am 7. Oktober setzte die Hamas auch motorisierte Gleitschirme ein. Sie sollen in der Nähe der beiden nördlichen Trainingscamps unmittelbar vor der Grenze zu Israel gestartet sein.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Dasselbe Gelände wurde offenbar auch genutzt, um Drohnen zu erproben. Mit Handgranaten bestückte Drohnen kamen bei dem Terrorangriff vom ersten Oktoberwochenende ebenfalls zum Einsatz, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtete. Metadaten sollen darauf hinweisen, dass die Drohnen-Tests bereits Monate vor den Gleitschirmflug-Übungen stattfanden. In drei der sechs Terrorcamps wurde sogar mittels verhüllter Lastwagen der Kampf gegen Panzer nachgestellt.

Krieg in Israel: Hohe Hamas-Vertreter bestätigen lange Vorbereitungszeit des Terrorangriffs

Die lange Vorbereitungszeit, die aus den Recherchen des Nachrichtensenders hervorgeht, deckt sich mit Angaben hoher Hamas-Vertreter. So sagte Ali Bakara, Chef der im Libanon ansässigen Hamas National Relations Abroad, in einem am 8. Oktober veröffentlichten Interview mit dem russischen Staatssender RT, dass die Hamas den Angriff auf Israel zwei Jahre lang vorbereitet habe.

Angesichts des Ausmaßes dieses terroristischen Krieges gegen Israel, dem über 1200 Menschen zum Opfer gefallen sind, und der Tatsache, dass die Hamas diese Operation unbehelligt vor den Augen des Israelis vorbereiten konnte, kommen natürlich Fragen auf. Wie konnten Armee, Sicherheitsbehörden und Geheimdienste Israels, die teils als die besten der Welt gelten, derart versagen?

Israelische Armee will sich nicht näher zu den übersehenen Terrorcamps äußern

Auf Anfrage von CNN erklärte ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), die Ergebnisse der Recherche würden „nichts Neues“ ans Licht bringen. Die Hamas verfüge über „viele Trainingsgelände“ und die Armee habe im Laufe der Jahre viele davon beschossen. Der Sprecher wies darauf hin, dass es in Israel seit über zwei Jahren keine größere Auseinandersetzung mit der Hamas mehr gegeben habe, und deutete an, dass die fraglichen Terrorcamps möglicherweise als zivile Einrichtungen getarnt waren.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Fünf der sechs Anlagen weisen laut CNN allerdings keine zivilen Merkmale auf und sind in Aufbau und Anordnung nahezu identisch. Die Häuser seien sehr provisorisch konstruiert und von hohen Erdwällen umgeben. Größtenteils seien sie nicht einmal überdacht und befestigte Straßen gebe es auch keine.

Nähere Fragen zu den sechs Terrorcamps blockte der Armeesprecher ab. Man könne die Fragen von CNN nicht beantworten, „da sie sich auf die komplexe Analyse von Geheimdienstinformationen beziehen, während wir gleichzeitig einen Krieg führen“. Priorität haben diese Fragen offenbar vorerst nicht. „Dieses Thema wird, zusammen mit zahlreichen anderen Fragen, von der IDF am Ende des Krieges untersucht werden“, fügte er hinzu.