Finanzmodelle wie die Mafia: Wie die Hamas an Geld für den Israel-Krieg kommt

Von: Felix Durach

Ein Kämpfer der Hamas auf einer Militärparade. © Yousef Mohammed / Imago Images

Bei der Finanzierung des Terrors gegen Israel geht die Hamas neue Wege. Mehrere Millionen Euro soll sie alleine durch Kryptowährungen erhalten haben.

Frankfurt - Die radikal-islamistische Hamas startete am 7. Oktober einen der wohl größten Angriffe in der Geschichte des Nahostkonflikts. Tausende Raketen flogen vom Gazastreifen aus in Richtung Israel. Terroristen überwanden den Grenzzaun, töteten Bewohner der Grenzregion und entführten einige nach Gaza. Es herrscht wieder Krieg in Israel. Spätestens seit dem Angriff steht eine Frage im Raum: Wie finanziert sich die Hamas? Neben dem Iran als großem Geldgeber setzten die Terroristen wohl auf eine weitere Finanzierungsmethode: Spenden von privaten Unterstützern in Form von Kryptowährungen.

Hamas im Krieg gegen Israel - mehrere Millionen Euro durch Kryptowährungen erhalten?

Nach Informationen des israelischen Kryptoanalyse-Unternehmens BitOK erhielt die Hamas alleine zwischen August 2021 und Juni 2023 knapp 40 Millionen Euro als Krypto-Spenden. Die Terrororganisation Islamischer Dschihad, die ebenfalls an den Angriffen auf Israel beteiligt sein soll, erhielt Analysen der britischen Firma Elliptic zufolge sogar knapp 90 Millionen US-Dollar auf diesem Wege. Gelder, die direkt in die Finanzierung des Terrors gegen Israel fließen dürften.

Die Hamas wird seit mehreren Jahren von diversen Staaten als Terrororganisation eingestuft – darunter auch Deutschland und die EU. Eine Finanzierung auf herkömmliche Weise wird dadurch quasi unmöglich gemacht. Kryptowährungen können deshalb dazu beitragen, Sanktionen zu umgehen. So führte das US-amerikanische Forbes-Magazin im Jahr 2018 Hamas in einer Liste der reichsten Terrororganisationen der Welt auf Platz drei. Das Vermögen der Gruppierung wird auf knapp 661 Millionen Euro geschätzt. Das US-Finanzministerium erklärte in einer Mitteilung aus dem Jahr 2022, das Vermögen der Hamas betrage knapp 472 Millionen Euro.

Spenden-Aufruf via Telegram - Hamas sammelt Bitcoin für Kampf gegen Israel

Dabei setzt die Hamas wohl auf Spenden in Form der weltweit bekanntesten Kryptowährung Bitcoin. Das geht aus einem Bericht der Deutschen Welle hervor. Die Hamas und die ihr zugehörigen paramilitärische Kassam-Brigaden sollen aber auch Gelder in Form der Kryptowährungen Ether, Dogecoin oder des Stablecoins Tether erhalten haben. Stablecoins sind in der Regel an den Kurs einer anderen Währung gebunden. Im Falle Tethers an den Kurs des US-Dollars. Dadurch unterliegt die Kryptowährung geringeren Kursschwankungen.

Arda Akartuna, ein Analyst bei Elliptic, sagte CNN mit Blick auf die Kryptofinanzierung, Hamas und die Kassam-Brigaden gehörten zu den „bislang erfolgreichste Initiatoren von Kryptoasset-basiertem Fundraising, gemessen an der gesammelten Summe“. Schon 2019 forderten die Kassam-Brigaden ihre Anhänger über Telegram dazu auf, Geld in Form von Kryptowährungen zu spenden. Wie die Deutsche Welle berichtet, teilte die paramilitärische Organisation einen entsprechenden Aufruf über den Messenger-Dienst Telegram – versehen mit einer Bitcoin-Walletadresse.

Privatpersonen können somit vergleichsweise einfach und direkt Geld an die Terrororganisationen senden – Sanktionen zum Trotz. Kryptowährungen können auf sogenannten Exchanges gegen Euro oder US-Dollar getauscht und anschließend weiterverschickt werden. Dabei verwenden die Terrororganisationen verschiedene Adressen, an welche die Gelder gesendet werden können. Zum Teil werden Walletadressen auch personalisiert für Spender erstellt und lediglich einmal benutzt. Das erschwert Behörden und Ermittlern das Verfolgen der Geldflüsse.

Israels Behörden gelingt Schlag gegen die Hamas-Finanzierung

Den Strafverfolgern in Israel gelingen trotzdem immer wieder Schläge gegen die Terrorfinanzierung. Israelischen Behörden gelang es zuletzt, über 100 Accounts der weltweit größten Krypto-Exchange Binance einzufrieren, die Teil der Finanzierung von Hamas und Kassam-Brigaden gewesen sein sollen. Das berichtete die britische Financial Times am Dienstag (17. Oktober). Dabei konnten mehrere Millionen US-Dollar sichergestellt werden. Zuvor hatten die Hamas und der Terrororganisation nahestehenden Organisationen verstärkt über Social Media zum Spenden aufgerufen.

Angesichts zunehmender Fahndungserfolge hatten die Kassam-Brigaden bereits im April dazu aufgerufen, keine Spenden mehr über Kryptowährungen zu senden. Als Grund nannten sie drohende strafrechtliche Konsequenzen für die Unterstützer. CNN berichtete unter anderem von einem Fall in New Jersey aus dem Jahr 2019. Dort wurde ein Mann angeklagt, der auf Instagram gepostet hatte, Bitcoin an die Hamas gesendet zu haben. Der Verdächtige bekannte sich später schuldig, die Finanzierung der Terrororganisation verschleiert zu haben.

Terrorfinanzierung und Mafia-Methoden: Politiker fordern härteres Vorgehen gegen Kryptowährungen

Mehrere Politiker fordern wegen der Berichte ein konsequenteres Vorgehen gegen diese Art der Terrorfinanzierung. Israels Verteidigungsminister Joaw Galant sagte bereits im Juni, Terrorfinanzierung werde „noch komplexer als ohnehin schon, wenn es um digitale Währungen geht.“ Die US-Senatorin Elizabeth Warren schrieb wenige Tage nach den Angriffen der Hamas auf X (früher Twitter): „Es ist alarmierend und sollte ein Weckruf für Gesetzgeber und Regulierungsbehörden sein, dass mit der Hamas verbundene Krypto-Wallets Millionen von Dollar in Kryptowährungen erhalten haben.“

Kryptowährungen stehen bereits seit Jahren wegen der Möglichkeit zur Finanzierung illegaler Aktivitäten oder Terrororganisationen immer wieder in der Kritik. Auch die italienische Mafia soll sich Kryptowährungen bedienen, um ihre kriminellen Machenschaften zu finanzieren. „Alle kriminellen Organisationen, auch solche vom Typ Mafia, haben ein Interesse daran, diese Instrumente für ihre Geschäfte zu nutzen“, sagte ein Leiter der italienischen Anti-Mafia-Polizei Dia bereits 2021 der dpa.

Eine Regulierung gestaltet sich jedoch schwierig: Digitale Währungen wie Bitcoin wurden bewusst so entworfen, dass sie nicht von einer zentralen Instanz gesteuert oder kontrolliert werden können. (fd)