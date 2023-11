Armut und Not im Gazastreifen – doch die Hamas-Spitze schwelgt im Luxus

Von: Christoph Gschoßmann

Während die Bevölkerung im Gazastreifen an Hunger und Armut leidet, sind einige Hamas-Führer offenbar Milliardäre. Neue Zahlen aus Israel deuten darauf hin.

Tel Aviv – Im Gazastreifen herrscht Not und Elend. Rund 60 Prozent der Palästinenser liegen mit ihrem Einkommen unter der internationalen Armutsgrenze von 60 Dollar pro Monat. Derweil müssen die Menschen die Bombardierungen und Bodenangriffe der Armee Israels überstehen, die nach den Hamas-Terrorangriffen vom 7. Oktober im Gazastreifen gegen die Hamas Krieg führt. Ein Konflikt, für den laut Experten aktuell keine Lösung in Sicht scheint. Doch während viele Bewohner Gazas um ihr Überleben fürchten und auf Hilfslieferungen hoffen, herrscht unter den Hamas-Führern offenbar der pure Luxus. Das jedenfalls lässt ein Beitrag vermuten, den die israelische Botschaft in den USA auf LinkedIn geteilt hat.

Dieser unterstreicht die augenscheinlich enormen Vermögensreserven in den Händen der Hamas-Terrorgruppe und die Diskrepanz zwischen ihren Anführern und dem palästinensischen Volk, das sie angeblich vertreten. In dem 65-sekündigen Video wird darauf hingewiesen, dass die Hamas mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar finanziell die größte Terrororganisation nach dem Islamischen Staat sei, dessen Umsatz schätzungsweise zwei- bis dreimal so hoch ist.

Kinder im Gazastreifen sterben an verunreinigtem Wasser – Hamas-Führer sind Milliardäre

In dem Video heißt es, dass die Hamas ihre Gelder eher für den Tunnelbau als für grundlegende Infrastruktur wie Brunnen und Wasseraufbereitung verwendet, was zur Folge hat, dass zwölf Prozent der Todesfälle bei Kindern in Gaza auf verunreinigtes Wasser zurückzuführen sind. Die Hamas nutzt das undurchschaubare Tunnelnetzwerk als Hauptquartier für seine Operationen, so auch für die des 3. Oktober. Bei den Hamas-Angriffen starb unter anderem die Deutsche Shani Louk.

Israel hat den Gazastreifen abgeriegelt und unternimmt massive Luft- und Bodenangriffe. © Mohammad Abu Elsebah/dpa

Israel schätzt in dem Beitrag das Nettovermögen mehrerer Hamas-Führer, die alle Hunderte Kilometer von Gaza entfernt in Katar leben. Das Portfolio von Abu Marzuk, stellvertretender Vorsitzender des Politbüros der Hamas, habe einen Wert von drei Milliarden US-Dollar, während die hochrangigen Führer Khaled Mashal und Ismail Haniyeh jeweils etwa vier Milliarden US-Dollar schwer seien. Die Website i24news geht sogar noch weiter und schätzt Mashals aktuellen Wert auf fünf Milliarden US-Dollar. Sein Anlageportfolio umfasst demnach Banken in Ägypten und Immobilienprojekte in den Golfstaaten.

Schmuggel im Gazastreifen für Hamas-Elite extrem lukrativ – USA will eingreifen

Hunderte von Hamas-Führern mittlerer bis hoher Ebene sollen durch den Schmuggel an Gütern durch das Tunnelnetzwerk Millionäre geworden sein. In einem Bericht von MSN Financial World wird darauf hingewiesen, dass Hamas-Vermögenswerte nicht nur zur Schaffung von persönlichem Reichtum, sondern auch häufig zur Entschädigung inhaftierter Terroristen oder ihrer Familien verwendet werden. Die Zahlungen reichen von 400 US-Dollar pro Monat für diejenigen, die bis zu drei Jahre im Gefängnis sitzen, bis zu 3400 US-Dollar pro Monat für solche, die 30 Jahre oder mehr im Gefängnis sitzen.

Die USA wollen gegen die Vermögenswerte der Hamas vorgehen. Am 18. Oktober kündigte das Finanzministerium der Vereinigten Staaten Sanktionen gegen „Hamas-Aktivisten und Finanzvermittler“ an. Darunter befanden sich acht Personen mit Sitz im Sudan, der Türkei, Katar, im Westjordanland und anderswo sowie ein virtuelles Währungsunternehmen namens Buy Cash. „Das Finanzministerium hat eine lange Geschichte darin, die Terrorismusfinanzierung wirksam zu unterbinden, und wir werden nicht zögern, unsere Instrumente gegen die Hamas einzusetzen“, hieß es damals. (cgsc)

Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.