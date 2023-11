„Worst Case“ bei Geiselbefreiung? Warnung vor Deal mit der Hamas – „Es kann noch vieles schieflaufen“

Von: Nils Hinsberger

Meldungen über einen Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas überschlagen sich. Aber wie realistisch ist das Abkommen? Nahost-Experten warnen vor einem „Worst Case“.

Tel Aviv – Nach Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas, könnten am Freitag 50 der am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geiseln gegen 150 inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden. Vermittler im geplanten Geisel-Deal ist Katar. Teil des Abkommens sind auch eine mehrtägige Feuerpause im Krieg in Israel sowie die Lieferung von wenigen hundert LKW-Ladungen an humanitären Gütern nach Gaza.

Kommunikation bei Geiselbefreiung laut Experte „sehr verworren“

Der Nahost-Experte Gershon Baskin zeigte sich von den Verhandlungen noch nicht überzeugt. Im Interview mit dem SRF sprach er über Schwierigkeiten beim Abkommen zwischen Israel und der Hamas. „Die Israelis wollen ihre Verhandlungspartner töten. Das macht diese Verhandlungen sehr seltsam und ungewöhnlich.“

Die Kommunikation zwischen den beiden Kriegsparteien finde über verschiedene Vermittler-Staaten statt, was die Verhandlungen deutlich erschwere. Die Hamas benutze keine digitalen Kommunikationskanäle, damit sie nicht vom israelischen Militär geortet werden könne. Einer der Vermittler ist Katar, der „die Terroristen der Hamas aktiv unterstützt“.

Experte sieht „Worst Case“ bei Geiselbefreiung, wenn Hamas unter Druck gerät

„Im Grunde genommen“ könne man annehmen, dass die Geiseln noch leben, sagte wiederum Ex-BND-Spezialist Gerhard Conrad im Pro7-Interview. Die Wahrscheinlichkeit, dass Geiseln im großen Stile von der Hamas umgebracht werden, sei gering. Denn tote Geiseln seien „zynisch gesagt“ bei Verhandlungen ein wesentlich schlechteres Druckmittel. Ein leicht höheres Risiko bestehe bei Kampfhandlungen. Gerieten die Geiseln mit ihren Entführern in ein Feuergefecht, steige natürlich das Risiko.

Der absolute „Worst Case“ bestünde, wenn die Hamas-Kämpfer unter massiven Druck gerieten und ohne die Geiseln fliehen müssten. Dann könnten sie zu dem Schluss kommen, die Gefangenen zu töten, bevor man diese einfach aufgebe.

Seit 47 Tagen befinden sich die Geiseln der Hamas im Gazastreifen. Der geplante Tausch eines Teils der Geiseln gegen palästinensische Gefangene birgt laut Experten gewisse Risiken. © AHMAD GHARABLI / AFP

Nicht „zu viel von diesen Verhandlungen erwarten“

Pessimistischer gibt sich Gershon Baskin. „Wir wissen nichts über die Situation der Geiseln“, sagte er. Niemand wisse, ob sie verletzt sind oder medizinisch versorgt werden. Außerdem würden viele, teils unbelegte Informationen kursieren. „Meistens ist es so, dass die Leute, die reden, es nicht wirklich wissen und die Leute, die es wissen, nicht reden“. Die Realität könne auch sein, dass die Geiseln bereits tot sind.

Man solle vorsichtig sein und nicht zu viel von dem Deal erwarten. „Es gibt erst dann einen Deal, wenn es einen Deal gibt“, sagte Baskin dem SRF. Die Regierung müsse dann noch diskutieren und akzeptieren. Bis die Geiseln wieder in Israel sind „kann vieles schieflaufen“. (nhi)