Die Zukunft der Hamas nach dem Krieg in Israel hängt vom Iran ab

Von: Foreign Policy

Drucken Teilen

Um Klarheit über die Nachkriegsordnung des Gazastreifens zu schaffen, muss die Rolle des Iran geklärt werden. Er wird die Hamas weiterhin unterstützen.

Hamas ist wichtig für Irans „Achse des Widerstands“ gegen den US-Imperialismus und den Zionismus

Mögliche Friedenslösung von Palästinensischer Befreiungsorganisation und Hamas würde Iran missfallen

Iran will Hamas langfristig aufbauen wie auch Hisbollah als Widerstand aufblühte

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 21. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Was wird aus der Hamas nach dem Ende ihres Krieges gegen Israel werden? Angesichts der Verbindungen der Organisation zum Iran und ihrer Unterstützung durch den Iran bleibt ihre langfristige Zukunft mit der umfassenderen Frage der Rolle Teherans im Nahen Osten verbunden. Die künftige Verbindung des Irans zu dem, was von der Hamas übrig bleibt, wird alle kurz- oder mittelfristigen Szenarien im Israel-Krieg überschatten. Wenn es den Vereinigten Staaten ernst damit ist, die von der Hamas ausgehende Bedrohung für Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde und die Stabilität im Nahen Osten zu beseitigen, müssen sie die zentrale Rolle der destabilisierenden Aktivitäten des Iran in der gesamten Region anerkennen und ernsthaft angehen.

Israel hat noch kein kohärentes Szenario für die Verwaltung des Gazastreifens nach dem Krieg vorgelegt - abgesehen davon, dass es klar ist, wer den Gazastreifen nicht verwalten soll: die Hamas. Israel stellt seinen Angriff auf den Gazastreifen als notwendig dar, um das Ziel der Auslöschung dieser militärischen Führung zu erreichen, was konkret die Verfolgung und Tötung von Persönlichkeiten wie Yehia Sinwar, dem Anführer der Hamas im Gazastreifen, Mohammed Sinwar, einem Anführer für militärische Operationen, Mohammed Deif, dem Anführer des militärischen Flügels der Hamas, der Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden, und Saleh al-Arouri, dem Mitbegründer der Brigaden, bedeuten dürfte.

Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian (l.) trifft in Katar Ismail Hanija, einen der Führer der islamistischen Hamas. © dpa/Iranian Foreign Ministry/AP

Israel-Krieg: Iran profitiert von Hamas im Kampf gegen US-Imperialismus und Zionismus

Doch wie bei anderen militanten Gruppen, die mit dem Iran in Verbindung stehen, führt die Beseitigung ihrer militärischen Führer nicht zur Auflösung der Gruppe. Die Tötung von Hisbollah-Führern führte nicht zum Zusammenbruch dieser Organisation, und auch die Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden löste sich nach der Tötung ihres Chefs Qassem Suleimani nicht auf. Auch die vom Iran unterstützten Volksmobilisierungskräfte im Irak bestehen trotz der Ermordung ihres stellvertretenden Leiters und mächtigsten Vertreters, Abu Mahdi al-Muhandis, weiter.

Solange der Iran diese militanten Gruppen als notwendig für seinen regionalen Einfluss ansieht, wird er sie weiterhin unterstützen und ihnen erlauben, sich nach militärischen Rückschlägen und Führungsverlusten zu regenerieren. Obwohl die Hamas nicht Irans wichtigster regionaler Aktivposten ist, wird Teheran seine palästinensischen Karten nicht so leicht aus der Hand geben. Schließlich ist es die palästinensische Sache, die der Iran als Vorwand für seine Unterstützung militanter Gruppen im gesamten Nahen Osten benutzt und diese Gruppen als Teil einer „Achse des Widerstands“ gegen den US-Imperialismus und den Zionismus darstellt.

Der Iran ist nicht das einzige Land, das von der Hamas profitiert hat. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützte die Herrschaft der Hamas in Gaza in einer gewissen Weise, um seine politische Position in Israel zu stärken. Trotz der Feindschaft Ägyptens gegenüber der Muslimbruderschaft, deren Ableger die Hamas ist, sieht Kairo die Hamas als nützlichen Sicherheitsakteur, dem es gelungen ist, die militärische Dynamik in Gaza davon abzuhalten, über die Grenze zu schwappen und Instabilität in Ägypten zu schaffen. Kairo wird nicht ohne weiteres eine Alternative zur Hamas akzeptieren, wenn diese nicht mit glaubwürdigen Sicherheitsgarantien einhergeht.

Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts Fotostrecke ansehen

Nach Gaza-Krieg: Hamas soll unter Dach von Palästinensischer Befreiungsorganisation agieren

Trotz Israels harter Rhetorik gegenüber der Hamas ist ein mittelfristiges Szenario, in dem die arabisch-israelische Seite eine kleinere Rolle für eine reformierte Version der Hamas akzeptiert, nicht weit hergeholt, wenn es ihr gelingt, die militärische Führung der Hamas kurzfristig auszuschalten. Eine solche Version der Hamas stünde im Einklang mit der Erklärung, die im Anschluss an das gemeinsame Gipfeltreffen der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) Anfang dieses Monats in Riad veröffentlicht wurde. In der Erklärung wird betont, dass nur die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als legitime Vertreterin der Palästinenser anerkannt wird, aber auch, dass alle anderen palästinensischen Gruppierungen „im Rahmen einer von der PLO geführten nationalen Partnerschaft“ agieren sollten.

Auf den ersten Blick scheint die in der Erklärung der Arabischen Liga und der OIC vorgeschlagene nationale Partnerschaft nuancierter zu sein als die üblichen Vereinbarungen zur Machtteilung zwischen den herrschenden Eliten, die ein übliches Merkmal der Konfliktlösung in der Region sind. In dem Vorschlag wird nicht zu einer Machtteilung zwischen der PLO und der Hamas aufgerufen. Vielmehr geht es darum, dass die Hamas - oder zumindest ihre pragmatischen Elemente - sich bereit erklärt, als subsidiärer politischer Akteur unter dem Dach der PLO zu agieren. Theoretisch könnte ein solches Arrangement den Machtmissbrauch und die politische Lähmung abmildern, die in Ländern wie dem Libanon, dem Irak oder Libyen häufig durch Elitenverhandlungen entstanden sind.

Ob sich die Hamas auf diesen Plan einlassen wird, ist fraglich. Eines der Ziele der Hamas bei dem Angriff auf Israel am 7. Oktober war es, die Schwäche der PLO und der Palästinensischen Autonomiebehörde hervorzuheben und zu bekräftigen, dass die Hamas die einzig wahre Stimme des palästinensischen Volkes ist. Die Hamas will nicht als ein großer politischer Kompromiss erscheinen.

Politischer Ausschluss der Hamas in Gaza: Aufständige mit Unterstützung von Iran

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Einige Persönlichkeiten aus der politischen Führung der Hamas, die sich im Ausland aufhalten - insbesondere der in Katar lebende politische Führer der Gruppe, Ismail Haniyeh - werden wahrscheinlich akzeptieren, Teil der vorgeschlagenen nationalen Partnerschaft zu werden. Am 9. November führte Haniyeh eine Delegation, der auch der Leiter des Hamas-Diasporabüros, Khaled Meshaal, angehörte, zu einem Treffen mit dem ägyptischen Geheimdienstchef Abbas Kamel in Kairo. Haniyeh hat auch an Gesprächen mit anderen arabischen Ländern teilgenommen. Seit Beginn des Krieges finden hinter den Kulissen Gespräche zwischen Ägypten, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) statt, die darauf hindeuten, dass Haniyeh die Rolle des Hamas-Vertreters in einer neuen palästinensischen politischen Koalition spielen könnte, die die Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde vom Westjordanland auf den Gazastreifen ausweiten würde.

Da die Hamas trotz der dokumentierten Kritik der Bewohner des Gazastreifens an ihrer Regierungsführung vor dem 7. Oktober in der palästinensischen Bevölkerung Unterstützung genießt, würde die Bildung dieser palästinensischen nationalen Partnerschaft den vollständigen Ausschluss der Hamas von der Macht verhindern. Ein politischer Ausschluss der Hamas könnte einige Anhänger verärgern und sie zu Aufständischen machen, die weiterhin vom Iran unterstützt werden - ein Szenario, dessen sich die arabischen Staaten bewusst sind und das sie verhindern möchten. Für Teheran wiederum wird eine minimale Vertretung der Hamas in einer künftigen palästinensischen Koalition nicht ausreichen.

Selbst wenn eine Figur wie Haniyeh einem Kompromiss zustimmt und die Hamas militärisch drastisch geschwächt wird, ist die vorgeschlagene PLO-geführte Koalition nur ein mittelfristiges Szenario. Längerfristig ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine vom Iran unterstützte Gruppe wie die Hamas ihre Ambitionen auf eine kleine Rolle an der Macht beschränken würde.

Hamas lehnt Zweistaatenlösung mit Israel ab: Parallele zu Hisbollah in Libanon

In ihrer Gründungscharta lehnt die Hamas die Existenz Israels und die Zweistaatenlösung entschieden ab. Die Gründungscharta der Hisbollah lehnte den säkularen libanesischen Staat in ähnlicher Weise ab. Beide Gruppen haben ihre Chartas später überarbeitet. In der neuen Charta der Hamas von 2017 wird die Gründung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 stillschweigend gebilligt, was Haniyeh in seinen jüngsten Äußerungen über die Akzeptanz der Zweistaatenlösung wiederholte. Die Hisbollah wurde allmählich als politischer Akteur in die staatlichen Institutionen Libanons integriert, nahm seit 1992 an den Parlamentswahlen teil und wurde Teil der Regierung. Im überarbeiteten Manifest der Hisbollah von 2009 wird die Gruppe als politischer Akteur innerhalb des libanesischen Staates dargestellt.

Parallel zur allmählichen Integration der Hisbollah in den libanesischen Staat verstärkte die Gruppe jedoch ihre Einschüchterung politischer Gegner als Teil einer langfristigen Strategie zur Machtergreifung. Dies führte 2008 zu einer faktischen Änderung der libanesischen Verfassung, durch die der Hisbollah die offizielle Legitimität als bewaffneter Verteidiger des Libanon verliehen wurde, der getrennt von den libanesischen Streitkräften agiert. Seitdem hat die Hisbollah ihr aggressives Streben nach Macht fortgesetzt und ist heute die führende politische Kraft im Libanon. Auch wenn die Hisbollah einen pragmatischen Weg zur Macht gewählt hat, hat sie ihr Ziel, die libanesische Politik zu kontrollieren und den regionalen Einfluss des Iran zu stärken, nicht aufgegeben.

Die Geschichte der Hisbollah zeigt, dass die vom Iran unterstützten Gruppen sich langfristig nicht mit einer kleinen politischen Rolle zufrieden geben werden. Wenn der Iran sie weiterhin unterstützt, werden sie ihre Präsenz an der Macht nutzen, um als Spielverderber aufzutreten und mehr Einfluss zu erlangen. Solange der Iran als ihr Unterstützer im Spiel bleibt, bleiben diese Gruppen iranische Einflussinstrumente, egal wie pragmatisch sie auch erscheinen mögen.

Iran will Gaza-Konflikt nicht lösen: Hamas soll langfristig wieder stärker werden

Wenn der Vorschlag einer gemeinsamen Erklärung der Arabischen Liga und der OIC umgesetzt werden kann, wäre dies nur eine mittelfristige Lösung. Sie würde den arabischen Ländern und Israel Zeit geben, sich an einem wiederbelebten Friedensprozess gemäß den Bedingungen der arabischen Friedensinitiative von 2002 zu beteiligen. Die Sicherheitsbeziehungen zwischen Ägypten und dem Gazastreifen und die politischen Beziehungen zwischen Katar und den pragmatischen Elementen der Hamas würden aufrechterhalten. Und es erlaubt Saudi-Arabien, die Normalisierungsgespräche mit Israel wieder aufzunehmen.

Der Iran hingegen ist nicht an einer Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts interessiert. Und er wird nicht wollen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde auf Kosten der Hamas politische Gewinne erzielt, insbesondere nachdem die Hamas erklärt hat, dass ihr Anschlag vom 7. Oktober dazu geführt hat, dass die palästinensische Frage wieder auf den Tisch kommt. Ein weiterer wahrscheinlicher Grund für den Zeitpunkt und die Brutalität des Hamas-Angriffs war, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu torpedieren, die der Iran entschieden ablehnt.

Selbst wenn die Hamas in Gaza auf eine Rumpforganisation reduziert wird, wird der Iran die lokalen Missstände als Waffe einsetzen, um langfristig eine Version der Hamas wieder aufleben zu lassen. Wie die Hamas aus der Vorkriegszeit wird auch die neue, vom Iran unterstützte Version weiterhin als Spielverderber auftreten. Dies ist vergleichbar mit der Hisbollah in den frühen 1980er Jahren: Als 1984 Ragheb Harb, ein wichtiger Anführer des schiitischen Widerstands, von israelischen Agenten getötet wurde, befand sich die Hisbollah noch in ihrer Gründungsphase. Im folgenden Jahr gab die Hisbollah ihre erste Charta heraus und entwickelte sich dank einer Mischung aus lokalen Beschwerden und iranischem Engagement zu einer kohärenteren Organisation.

Umgang mit Iran richtungsweisend für Frieden der Hamas in Gaza

Während Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verschiedene Formen der Deeskalation mit dem Iran betreiben, ist keines dieser Länder naiv, was die Bedrohung angeht, die der Iran für seine Interessen in der Region darstellt. Ihre Deeskalationsbemühungen sind zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass sich die USA in der Frage der Rolle des Irans im Nahen Osten zurückgezogen haben, was diese arabischen Länder bei der Suche nach Wegen zum Abbau der Spannungen mit dem Iran mangels Alternativen allein gelassen hat.

Washington muss die Erklärung der Arabischen Liga und der OIC nutzen, um Zeit zu gewinnen, um gemeinsam mit seinen arabischen Verbündeten eine umfassende Strategie gegenüber dem Iran zu entwickeln, die Irans nukleare Anreicherung, sein ballistisches Raketenprogramm, seine regionalen Interventionen und seine Stellvertretergruppen in dieselbe Prioritätenliste aufnimmt - und diese Liste mit dem israelisch-palästinensischen Friedensprozess verknüpft. Nur wenn die iranische Rolle auf diese umfassende Weise angegangen wird, kann es mehr Klarheit darüber geben, was nach dem Krieg mit der Hamas geschieht.

Zur Autorin Lina Khatib ist Direktorin des SOAS Middle East Institute der Universität London und Associate Fellow des Nahost- und Nordafrika-Programms von Chatham House, wo sie zuvor Direktorin war. Twitter: @LinaKhatibUK

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.