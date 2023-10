6000 Gefangene für 199 Geiseln: Hamas stellt Gefangenenaustausch in Aussicht

Von: Sonja Thomaser

„Haben alles, was wir brauchen, um die Gefängnisse zu leeren“: Ein Hamas-Führer deutet an, die im Israel-Krieg entführten Israelis als Verhandlungsmasse zu nutzen.

Gaza – Die Hamas fordert, wie andere Fraktionen auch, seit langem die Freilassung von rund 6000 Palästinenserinnen und Palästinenser aus israelischen Gefängnissen. Jetzt will die pro-palästinensische Terrororganisation die Inhaftierten möglicherweise freipressen – im Austausch gegen die zu Beginn des Israel-Krieges von der militanten Gruppe entführten Israelis. Das deutete der hochrangige Hamas-Führer Chalid Maschal am Montag (16. Oktober) laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters an.

„Haben alles, was wir brauchen, um die Gefängnisse zu leeren“, sagte Maschal, der inzwischen das Diaspora-Büro in Doha leitet, dem arabischen Nachrichtensender AlAraby TV.

Bewaffnete Hamas-Kämpfer haben seit ihrem Angriff auf Israel zahlreiche Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben des israelischen Militärs hält die Gruppe aktuell 199 Geiseln im Gazastreifen fest. Die Hamas gibt an, zwischen 200 und 250 zu haben.

Krieg in Israel: Laut Hamas sind Nicht-Israelische Geiseln „Gäste“

Kurz nachdem Maschal die Bemerkung zu den Gefangenen gemacht hatte, zu denen auch Nicht-Israelis gehören, erklärte der bewaffnete Flügel der Gruppe separat, dass es sich bei den Nicht-Israelis um „Gäste“ handele, die freigelassen würden, „wenn die Umstände dies zulassen“. Der Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, Abu Obeida, sagte in einer Videobotschaft, dass die Hamas „eine Gruppe von Häftlingen verschiedener Nationalitäten hat, das sind unsere Gäste und wir versuchen, sie zu schützen.“, so Reuters.

Ein anderer hochrangiger Hamas-Beamter, Moussa Abu Marzouk, sagte, dass „ausländische Gefangene aufgrund der anhaltenden israelischen Bombardierung des Gazastreifens nicht freigelassen werden können“.

Krieg in Israel: Hamas veröffentlich erstes Video mit Geisel

Es wird angenommen, dass es sich bei den Gefangenen um Staatsangehörige von Ländern wie Thailand und Deutschland handelt. Andere Länder haben ihre Bürgerinnen und Bürger als vermisst gemeldet. Auch Israelis mit doppelter Staatsangehörigkeit, wie den USA, wurden laut Reuters entführt wurden.



Am späten Montagabend veröffentlichte die Hamas ein Video, das eine Aussage einer der Gefangenen zeigt, einer französisch-israelischen Frau, die bei dem Angriff letzte Woche entführt wurde. (sot mit rtr)