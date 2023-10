Hamas ruft zu „Tag des Zorns“ auf: Erste Ausschreitungen in Berlin

Von: Nail Akkoyun

Nach einem Hamas-Aufruf zum „Tag des Zorns“ stehen jüdische Einrichtungen im Fokus der Polizei. In Berlin kam es bereits zu ersten Ausschreitungen.

Schutz von jüdischen Einrichtungen : Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

von : Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen Die Hamas hat angesichts des Kriegs in Israel weltweit zu Solidaritätsbekundungen und Protesten ausgerufen. Sollte es zu Ausschreitungen kommen, werden Sie in diesem News-Ticker darüber informiert.

Update vom 13. Oktober, 10.35 Uhr: Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München hat ihren Mitgliedern empfohlen, sich unauffällig zu verhalten und öffentlich keine israelischen oder jüdischen Symbole zu zeigen. In der Landeshauptstadt soll um 17 Uhr zudem eine pro-palästinensische Demo auf dem Odeonsplatz stattfinden – Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kündigte gestern jedoch an, solche Kundgebungen zukünftig verbieten zu wollen.

„Wir haben bislang keine Kenntnisse zu konkreten Gefährdungssituationen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Morgen auf Anfrage. Daher seien bisher auch keine außergewöhnlichen Einsatzkonstellationen geplant. „Wir sind jedoch vorbereitet“, auch auf mögliche Ausschreitungen bei der für angekündigten Pro-Palästina-Demo. Die Polizei Hamburg rechnet indes im Stadtgebiet mit heftigen Pro-Palästina-Protesten.

Update vom 13. Oktober, 10.10 Uhr: Weltweit hat die Hamas Muslime dazu aufgerufen, sich dem Kampf gegen Israel anzuschließen und eine „Botschaft der Wut“ zu senden. Auch in Bayern habe man sich auf die Situation eingestellt und „alle Polizeipräsidien sensibilisiert“, teilte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit. Man sei „äußerst wachsam“, die Sicherheit israelischer und jüdischer Einrichtungen habe „hohe Priorität“.

Update vom 13. Oktober, 9.50 Uhr: In London werden angesichts der Gefahrenlage mehrere jüdische Schulen heute geschlossen bleiben. In einem Brief erklärte der britische Rabbiner Feldman von Torah Vodaas, dass es keine „keine konkrete Bedrohung“ gebe. Darüber berichtet unter anderem die BBC. Es handelt sich bei den Schließungen daher um reine Vorsichtsmaßnahmen.

Hamas ruft zu „Tag des Zorns“ auf: Ausschreitungen in Berlin

Erstmeldung: Berlin/Tel Aviv – Nachdem der frühere Hamas-Führer Khaled Mashaal Muslime auf der ganzen Welt aufgefordert hatte, sich dem Kampf gegen Israel anzuschließen und eine „Botschaft der Wut“ zu übermitteln, herrscht die Sorge vor möglichen Ausschreitungen. Während der US-Heimatschutz derzeit noch keine Anzeichen dafür sieht, dass der Aufruf zu einem „Tag des Zorns“ in den Vereinigten Staaten führen wird, kam es in Berlin bereits zu Vorfällen.

So sollen Unbekannte im Stadtteil Kreuzberg einen Polizeiwagen mit Molotowcocktails beworfen haben. Die Polizei sei auf dem Weg zu vier brennenden Müllcontainern in der Friedrichstraße unterwegs gewesen, als eine acht- bis zehnköpfige Personengruppe aufgetaucht sei. Die Menschen seien jeweils vermummt gewesen, mit einer Art Schlauchschal um den Kopf und seien in Richtung Mehringplatz geflüchtet. Zwei Unbekannte aus der Gruppe warfen nach Polizeiangaben zwei befüllte Flaschen in Richtung des fahrenden Einsatzwagens – explodiert seien diese allerdings nicht. Nach Angaben der Polizei haben die Einsatzkräfte vernommen, wie die unbekannten Täter „Allahu akbar“ („Gott ist groß“) riefen.

Nach einem Hamas-Aufruf zum „Tag des Zorns“ stehen jüdische Einrichtungen im Fokus der Polizei. In Berlin kam es bereits zu ersten Ausschreitungen. Diese Aufnahme ist vom 11. Oktober und dient als Symbolbild. © IMAGO/Andreas Friedrichs

Sorge vor Angriffen auf jüdische Einrichtungen: „Wir lassen uns nicht unterkriegen“

Der für politisch motivierte Taten zuständige Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen bereits übernommen. Nach dem Kriegsausbruch in Israel hatten einige pro-palästinensische Demonstrantinnen und Demonstranten in Deutschland den Hamas-Angriff bejubelt. In Berlin-Neukölln wurden zwei Proteste aufgelöst. Die Regierung verurteilte die Feiern aufs Schärfste und kündigte Maßnahmen an. Auch in anderen Ländern wird vor Ausschreitungen gewarnt.

Wegen des Gewaltaufrufs wurden auch die Sicherheitsmaßnahmen von jüdischen Einrichtungen noch einmal verstärkt. „Sowohl von staatlicher als auch von jüdischer Seite wird alles Mögliche unternommen, um die Sicherheit zu gewährleisten“, teilte der Zentralrat der Juden mit und dankte den Sicherheitsbehörden von Bund und Land ausdrücklich.

Pro-palästinensische Demonstranten schwenken Fahnen während des Protests auf dem Place de Republique in Paris. Das Foto entstand am 12. Oktober. © Telmo Pinto/Imago

Auch in den sozialen Netzwerken kursieren seit vergangenen Mittwoch Protestaufrufe und Aufforderungen zu Gewalt gegen jüdische Einrichtungen. Die Drohungen seien nicht verifiziert, doch könnte es Trittbrettfahrer oder Einzeltäter geben. „Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wir stehen zusammen“, erklärte der Zentralrat.

Warnungen aus Tel-Aviv: Israelis sollen sich vor möglichen Protesten in Acht nehmen

Das Außenministerium und der Nationale Sicherheitsrat der Israelis gab am Donnerstagabend eine gemeinsame Erklärung heraus, in der allen Israelis im Ausland geraten wird, am Freitag besondere Vorsicht walten zu lassen. Explizit gewarnt wurde vor gewalttätigen Protesten sowie zu Übergriffen auf jüdische Einrichtungen.

Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wollen derweil ihre Proteste am Freitag aussetzen. Auf der Plattform X teilten sie mit: „Tief bestürzt über die Aufrufe, morgen weltweit Angriffe auf Jüd:innen zu verüben, wollen wir keine Polizeikräfte binden, die erwartbar gebraucht werden, um Leben zu schützen. Wir haben die Polizei darüber informiert.“