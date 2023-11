Kampf gegen Geldwäsche könnte der Hamas den „Sauerstoff“ abdrehen

Von: Bona Hyun

Die Bekämpfung der Hamas hat seit dem Krieg in Israel oberste Priorität. Eine effektive Methode wäre, die Geldquellen der Terroristen zu kappen.

Berlin – Die Geldquellen der Hamas zählen zu einer ihrer Existenzgrundlagen. „Geld ist der Sauerstoff des Terrorismus“, sagte der frühere US-Außenminister Colin Powell 2001 bereits nach den 9/11-Terroranschlägen in New York. Ohne die Möglichkeit, Geld zu beschaffen und über die ganze Welt zu bewegen, könnten Terroristen nicht handeln, so Powell. Für die Bekämpfung der Hamas könnte es wirksam sein, die Geldquellen der Terroristen einzuschränken.

Kampf gegen Geldwäsche: Den Hamas den Sauerstoff abdrehen

Jährlich fließen viele Millionen an die Terrororganisation. Doch wie finanzieren sie sich? „Sie haben ganz bewusst einen finanziellen Sicherheitsschirm aufgebaut, für den Tag, an dem Saudi-Arabien, Katar oder die Türkei ihre finanzielle Unterstützung für die Hamas einstellen“, sagte ein Experte für Geldwäsche gegenüber dem Tagesspiegel. Laut der Welt am Sonntag soll die Hamas-Spitze über Bankkonten auf der ganzen Welt verfügen.

Geldquelle der Hamas führen zurück auf Kryptowährung

Hinweise auf die Geldquellen der Hamas für die Israel-Angriffe Israel führen unter anderem zurück zu Digitalwährungen. Das führende Kryptoanalyseunternehmen Elliptic hat die Geldströme im Jahr vor den Anschlägen untersucht. Demnach haben die Hamas sowie der Islamische Dschihad in Palästina (PIJ) große Mengen an Geldmitteln in Kryptowährungen erhalten.

Der PIJ soll zwischen August 2021 und Juni dieses Jahres 93 Millionen Dollar in Kryptowährungen erhalten haben. Weitere 41 Millionen Dollar sollen an die Hamas gegangen sein. Laut Elliptic betreiben einige dieser Gruppen sogar Krypto-Mining, wodurch sie von der grundlegenden Wartung von Kryptowährungsnetzwerken sogar profitieren können und Geld verdienen.

Bekämpfung der Hamas: Eindämmung der Terrorfinanzierung noch nicht effektiv genug

Israelische und amerikanische Beamte bemühen sich laut der schon länger, stärker gegen diese Art der Terrorfinanzierung vorzugehen. Die Financial Action Task Force (FATF) entwickelt die Standards und bewährte Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche. Auf der „grauen Liste“ der FATF stehen noch Dutzende von Ländern, die diese Standards nicht erfüllen, darunter Jordanien, Syrien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die FATF beklagt seit Jahren, dass viele Staaten ihre Gesetze zur Eindämmung der Terrorfinanzierung nicht effektiv umsetzen. Deutschland erhielt im jüngsten Bericht erneut eine schlechte Note. Hierzulande, so die FATF, missbrauchen Terroristengruppen Spendengelder und waschen Drogengeld durch den Ankauf von Luxusgütern.

Deutschland hat offenbar Geldüberweisung an Hamas verschlafen

Ein Beispiel: 2018 soll die Financial Intelligence Unit (FIU) auch schon mal die Weiterleitung einer Verdachtsmeldung an die zuständige Staatsanwaltschaft verschlafen haben. Die Bonner Behörde analysiert Verdachtsmeldungen der Banken zu auffälligen Transaktionen. Das soll die Geldwäsche bekämpfen, doch die meisten Meldungen versandeten wohl dort. In diesem Fall konnten 38.000 Euro aus Deutschland auf Konten der Hamas überwiesen werden, was erst zu spät herauskam.

Problem der Hamas-Terrorfinanzierung ist schon bekannt

Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock versicherte, dass keine deutschen Gelder zur Finanzierung der Hamas zweckentfremdet worden seien. „Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung“, so die grüne Politikerin am späten Dienstagabend im ZDF. Die Bundesrepublik unterstütze notleidende Menschen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, leiste der Palästinensischen Autonomiebehörde aber keine direkte Budgethilfe.

Israels Botschafter Ron Prosor hatte im Gespräch im Oktober 2023 mit der Neuen Zürcher Zeitung kritisiert, dass Deutschland teilweise die Verbreitung antisemitischer Inhalte in den palästinensischen Gebieten finanziert. Es sei jetzt an der Zeit, aufzuwachen und sich zu fragen, ob man in den letzten Jahren die Richtigen unterstützt habe.