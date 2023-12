Nach einem Ende der Hamas: Nachfolger könnten laut Experte „viel gewalttätiger“ werden

Von: Christian Németh

Israels Armee bekämpft mit aller Macht die Hamas in Gaza. Doch was würde geschehen, würde die Terrorvereinigung tatsächlich besiegt?

Gaza – Der Krieg in Israel geht nach der mehrtägigen Waffenruhe unermüdlich weiter. Zuletzt weitete die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ihre befehligten Bodeneinsätze auf den gesamten Gazastreifen aus. Eine Frage, die man sich in diesen Tagen stellen kann: Was geschieht eigentlich, sollten die israelischen Bemühungen, die Hamas auszumerzen, von Erfolg gekrönt sein? Politikforscher Samer Said, der dem Awrad-Forschungsinstitut im Westjordanland angehört, hat diesbezüglich eine klare Meinung.

Hamas-Nachfolger wäre „viel gewalttätiger“

In einem Interview mit dem Stern erklärt Samer Said - der zuletzt mit einer großen Studie, die eine beachtliche Befürwortung des Hamas-Terrors des 7. Oktobers innerhalb der palästinensischen Bevölkerung konstatierte, Aufmerksamkeit erregte -, dass er nicht glaube, dass die Hamas insgesamt bezwungen werden könne: „Hamas ist eine Idee. Wie kann man eine Idee zerstören?“

Daran anknüpfend mahnt der studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, der als Kenner der palästinensischen Bevölkerung und der Hamas gilt: „Selbst wenn sie die Hamas zerstören, könnte das, was als Nächstes kommt, aus israelischer Sicht viel, viel extremer und viel, viel gewalttätiger werden. Der Raum für eine Idee wie die Hamas wird nach dem Krieg eher wachsen, größer werden.“

Palästinenser hissen Flaggen der Hamas-Bewegung während einer Kundgebung im Westjordanland. Auch in Israel fragt man sich: Kann die Terrororganisation besiegt werden - und was folgt danach? © IMAGO / APAimages

Hamas versucht sich breiter aufzustellen

Ein Ende des Krieges im Gazastreifen ist aktuell noch nicht absehbar, nach der kürzlich erfolgten Waffenruhe, die der Freilassung israelischer Geiseln diente, greift Israel wieder mit voller Wucht an und versucht die Islamisten in die Enge zu treiben. Währenddessen bemüht sich die Hamas, sich breiter aufzustellen und kündigte in dieser Woche die Gründung einer neuen Partnergruppe im Libanon, die „Vorhut der Al-Aksa-Flut“, an.

Als Al-Aksa bezeichnete die Hamas ihren brutalen Angriff auf Israel im Oktober. Die neue Gruppe gelte als Projekt beziehungsweise Versuch, teilte die Hamas-Medienabteilung in einer Mitteilung mit, „unsere Männer und Jugendliche am Widerstand gegen die Besatzung zu beteiligen und von ihrer Energie sowie den wissenschaftlichen und künstlerischen Fähigkeiten zu profitieren.“ Von dem neuen Ableger erhofft sich die Hamas mutmaßlich eine ähnliche Unterstützung wie von der libanesischen Hisbollah, die Israel im Norden seines Landes immer wieder in Gefechte verwickelt – zu dieser bestehen nachweislich enge Beziehungen. (chnnn)