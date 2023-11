Der Westen muss sich wappnen – der mörderische Hamas-Angriff auf Israel liefert vier neue Lehren

Von: Foreign Policy

Militärstrategien müssen dringend überarbeitet werden, um neuen Bedrohungen zu begegnen - und aus ihnen zu lernen, fordern zwei Experten.

Bei dem Angriff auf Israel agiert die Hamas mit irregulärer Kriegsführung – und setzt damit auf eine unkonventionelle und schwer zu durchschauende Taktik.

Varsha Koduvayur, leitende Analystin am Irregular Warfare Center und Peter Chin, Berater am Irregular Warfare Center, zeigen die Vorgehensweise der Hamas in Israel auf.

Die Experten leiten daraus auch wichtige Lehren für die westlichen Armeen auf.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 06. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Tel Aviv – Am 7. Oktober startete die militante Palästinensergruppe Hamas den Krieg mit Israel und überraschte das Land damit. Die Militanten drangen in israelische Städte ein und hinterließen ein grauenhaftes Blutbad, ein Sperrfeuer von Tausenden von Raketen flankierte den Angriff auf dem Landweg.

Maskierte Kämpfer der Hamas bei einem Begräbnis. © IMAGO/Israel Fuguemann / SOPA Images

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) reagierten anfangs nur zögerlich, doch mittlerweile flammt der Nahost-Konflikt weiter auf, mit Tausenden von Toten. Die Zahlen werden nach dem Versprechen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die Hamas „zu vernichten“, sicher noch steigen.

Hamas erzielt militärische Erfolge durch irreguläre Kriegsführung

Die Offensive der Hamas zeigt eindrücklich die Wirkung und Bedeutung der irregulären Kriegsführung. Ausgehend vom Erfolg der Gruppe beim Ausbluten Israels liefert der Konflikt mehrere wichtige Lektionen über diese Art der Kriegsführung – und wie man ihr begegnen kann.

Die irreguläre Kriegsführung ist ebenso wie die hybride Kriegsführung, der Grauzonenwettbewerb und andere nebulöse Konzepte nur unscharf definiert. US-Militärstrategen und -planer haben sich schwergetan, irreguläre Kriegsführung zu definieren, und eine Vielzahl von Bedeutungen angenommen – was zu einem Mangel an strategischem Fokus geführt hat, der Washington und seine Verbündeten daran gehindert hat, dem Spektrum irregulärer Bedrohungen angemessen zu begegnen.

Merkmale der irregulären Kriegsführung sind definierbar

Dennoch sind die Merkmale der irregulären Kriegsführung ziemlich klar: der Einsatz asymmetrischer, multidimensionaler und indirekter Mittel, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, in der Regel durch ein Land oder eine Streitkraft, die nicht über die Mittel verfügt, um in einer konventionellen militärischen Auseinandersetzung erfolgreich zu sein.

„Asymmetrische Mittel“ sind unkonventionelle Taktiken, die darauf abzielen, die Lücke zwischen den ungleichen Fähigkeiten zu schließen. „Multidimensional“ bezieht sich auf gleichzeitige Aktivitäten in militärischen, politischen, informationellen und anderen Bereichen. „Indirekt“ beschreibt Taktiken, die darauf abzielen, eine konventionelle, direkte militärische Auseinandersetzung zu vermeiden. Nach diesen Maßstäben ist die Offensive der Hamas gegen Israel ein klassisches Szenario der irregulären Kriegsführung.

Schockeffekt gehört zur Taktik der Hamas

Die Hamas griff gleichzeitig aus der Luft, zu Lande und zur See an und umging so die viel stärkeren israelischen Verteidigungskräfte. Am frühen Morgen des 7. Oktober feuerte die Hamas schätzungsweise 2.200 Raketen auf israelisches Territorium ab und überwältigte damit Israels gepriesenes Raketenabwehrsystem Iron Dome.

Unter dem Deckmantel des Raketenbeschusses durchbrachen Bulldozer die vermeintlich gut befestigte Grenze des Gazastreifens und ließen Hunderte von Kämpfern durch. Diese Kämpfer griffen dann IDF-Stützpunkte an und wüteten in israelischen Städten, wobei sie mit extremer Gewalt einen Schockeffekt erzielten, der Israel zu einer schweren militärischen Reaktion zwang. Zu diesem Zweck tötete oder verstümmelte die Hamas wahllos Zivilisten und machte ihre Mordserie durch die schnelle Veröffentlichung zahlreicher Videos bekannt.

Andere Israelis wurden als Geiseln in den Gazastreifen entführt, vermutlich um als menschliche Schutzschilde zu dienen – eine weitere irreguläre Taktik, die die Hamas seit langem bevorzugt.

Während die israelischen Luftangriffe versuchen, die Kämpfer zu dezimieren, kann die Hamas auf die Bilder von zivilen Opfern verweisen, die sie für ihren Krieg in einer anderen Domäne sucht – jener der Erzählungen und Informationen, die es der Gruppe ermöglichen, die internationale Unterstützung für Israel zu verringern.

Ihre Agenten werden sich einfach in das Tunnelnetz des Gazastreifens begeben, um sich dort zu bewegen und Anschläge durchzuführen, was die Fortschritte der Gruppe in der Geheimlogistik unter Beweis stellt.

Angriff der Hamas auf Israel war seit langer Zeit geplant

Je länger der Verteidigungskrieg Israels gegen die Hamas dauert, desto unbewohnbarer wird der Gazastreifen. © AFP

Dem Angriff gingen Monate oder sogar Jahre der Planung, des Handwerks, der Ausbildung und der Koordination voraus, angeblich unter dem wachsamen Auge der israelischen Geheimdienste Mossad und Shin Bet. Dokumente, die von israelischen Soldaten fanden, legen nahe, dass der Plan im Oktober 2022 ausgeheckt wurde. Daher fällt es schwer zu glauben, dass die Hamas kein bestimmtes Ziel verfolgt.

Sicherlich hat die Gruppe die Reaktion Israels durchgespielt und sich ausgerechnet, dass Israels unvermeidlicher Gegenangriff auf den Gazastreifen der Hamas - und ihrem externen Unterstützer, dem Iran - den großen Preis einbringen würde: die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu stoppen.

Hamas kombiniert in einzigartiger Weise bestehende irreguläre Taktiken

Die Hamas setzte keine noch nie dagewesenen Techniken, Taktiken oder Doktrinen der irregulären Kriegsführung ein. Stattdessen kombinierte sie in einzigartiger Weise bestehende irreguläre Taktiken, um große strategische Vorteile zu erzielen.

Nichtstaatliche Akteure kämpfen mit dem, was sie haben, und werden kreativ mit dem, was sie nicht haben. Da sie in der Regel keine Panzer, Hubschrauber, Kampfflugzeuge oder andere Ausrüstung in ihrem Arsenal haben, vermeiden sie direkte Angriffe auf Sicherheits- und Verteidigungskräfte und entscheiden sich stattdessen für indirekte Mittel und Methoden.

Durch den Einsatz indirekter Mittel kann die Hamas der internationalen Gemeinschaft vier wichtige Lektionen über die irreguläre Kriegsführung und ihre künftige Entwicklung vermitteln.



Vier wichtige Lektionen über irreguläre Kriegsführung

Israelische Soldaten auf Wache an einem Punkt, wo der Zaun des Kibbutz Be’eri von der Hamas durchbrochen wurde. © afp

Erstens: Hightech-Werkzeuge garantieren nicht immer einen Vorteil; effektiv eingesetzte Lowtech-Mittel können fortschrittlichere Verteidigungsmaßnahmen übertrumpfen. Die Hamas setzte traditionelle geheime Methoden ein, um den technologischen Vorsprung Israels zu übertreffen. Mithilfe menschlicher Intelligenz sammelte die Hamas detaillierte Daten über ihre israelischen Ziele, einschließlich Schwachstellen in der militärischen Ausrüstung und detaillierten Plänen der angegriffenen Stützpunkte und Städte.

Israels superbefestigte Grenze zum Gazastreifen, vollgestopft mit Sensortechnik, Kameras und anderen Einrichtungen, war der Kombination aus Drohnen, Gleitschirmen, Bulldozern, Motorrädern und Raketen der Hamas nicht gewachsen.

Hamas-Kämpfer filmten sogar ein Video in der Nähe des Grenzzauns und veröffentlichten es nur wenige Tage vor dem Angriff, in dem sie genau die Schritte andeuteten, die sie bei dem Angriff verwendeten. Letztendlich hat sich Israel wahrscheinlich zu sehr auf den Schutz durch seine fortschrittlichen Fähigkeiten verlassen und die Möglichkeit von Low-Tech-Innovationen außer Acht gelassen.



Zweitens sind die von der Hamas eingesetzten Methoden, Taktiken und Fähigkeiten der Low-Tech-Innovation nicht neu. Die Gruppe hat lediglich einen Weg gefunden, sie in einer tödlichen und effektiven Kombination einzusetzen.

Die von der Hamas eingesetzten Gleitschirme, Drohnen, Scharfschützen, Raketen, Motorrad-Sturmtruppen und Gummiboote wurden in einer kombinierten, koordinierten, multidimensionalen und asymmetrischen Weise eingesetzt.



Nach den Worten eines hochrangigen pensionierten israelischen Offiziers kannte Israel die einzelnen Taktiken, die die Hamas einsetzte; der Schock „war die Koordination zwischen all diesen Systemen“. Die Tatsache, dass die Gegner ihre Taktiken anpassen und dabei neue Entwicklungen in ihrem gesamten Modus Operandi hervorbringen, sollte als Kennzeichen der irregulären Kriegsführung verstanden werden.

Wenn es darum geht, sich auf diese Art der Kriegsführung vorzubereiten und ihr zu begegnen, müssen die Akteure verfolgen, wie ihre Gegner älteren Mitteln ein neues Gesicht geben oder vertraute Taktiken so kombinieren, dass sie effektiv neue schaffen, auf die die Verteidiger möglicherweise nicht vorbereitet sind.



Drittens, und damit zusammenhängend, werden irreguläre Gegner schließlich lernen, wie sie die Fähigkeiten ihres Ziels schlagen können. Oder wenn sie sie nicht ganz besiegen, dann zumindest so lange überwältigen, dass sie einen strategischen Vorteil erlangen, so wie es die Hamas getan hat, indem sie den Eisernen Dom durch ihre schiere Menge an Angriffen außer Gefecht gesetzt hat.

In der Tat ist eines der wichtigsten Merkmale der irregulären Kriegsführung, dass die Akteure asymmetrische und indirekte Taktiken einsetzen, um stärkere Fähigkeiten zu umgehen.



Ein weiteres Beispiel für diese Maxime liefert die Ukraine, wo Kiew auf innovative Weise handelsübliche Drohnen in sprengstoffhaltige Waffen verwandelt hat, die wesentlich teurere russische Ausrüstung beschädigt haben. Daher müssen Staaten ihre Fähigkeiten ständig weiterentwickeln und stärken und gleichzeitig neue Fähigkeiten entwickeln.

Es müssen Schritte unternommen werden, um sich proaktiv auf das Eindringen des Gegners vorzubereiten, z. B. durch War-Gaming und Red-Teaming, um herauszufinden, was der Gegner in Zukunft tun kann oder tun wird. Und diese Vorbereitungen müssen irreguläre Taktiken berücksichtigen - unabhängig vom Gegner -, anstatt sich nur auf konventionelle militärische Fähigkeiten zu konzentrieren.



Viertens ist es für die Akteure unerlässlich, präventiv nichtmilitärische Optionen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, um in einem Szenario irregulärer Kriegsführung zu reagieren. Israel befindet sich derzeit in einer Zwickmühle: Militärische Mittel sind seine wichtigste Option, um die Hamas kurzfristig zu zerschlagen, doch der Schaden, den diese Mittel für die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur des Gazastreifens anrichten werden, wird mit Sicherheit Rückwirkungen haben.

Nichtmilitärische Optionen - wie z. B. die Durchführung von Informationsoperationen, um die gegnerischen Botschaften zu untergraben, oder der Einsatz wirtschaftlicher Taktiken, wie es China getan hat, um die wirtschaftlichen Grundlagen des Gegners zu untergraben -, die zu kurzfristigen Erfolgen führen können, werden in künftigen Szenarien der irregulären Kriegsführung von entscheidender Bedeutung sein.



Irreguläre Kriegsführung auch im Ukraine-Krieg

Aus der Offensive der Hamas lassen sich zahlreiche Lehren für die irreguläre Kriegsführung ziehen. Diese Taktik wird wahrscheinlich eine entscheidende Rolle in zukünftigen Konflikten spielen, insbesondere in solchen, in denen es eine Asymmetrie in Bezug auf Macht, Ansehen oder Legitimität zwischen den Akteuren gibt.



Auch Russlands Krieg in der Ukraine ist ein eindrucksvoller Beleg für die Bedeutung der irregulären Kriegsführung. Auf der einen Seite setzt Russland asymmetrische Mittel ein - Drohnen aus iranischer Produktion -, um wichtige Knotenpunkte der ukrainischen Infrastruktur, wie zum Beispiel Kraftwerke, auszuschalten und die Moral der ukrainischen Bevölkerung zu schwächen.

Die Ukraine wiederum hat sich ebenfalls mit asymmetrischen Mitteln verteidigt. Kiew führt Massenangriffe mit den bereits erwähnten billigen Drohnen durch, die weit in russisches Gebiet vordringen und Luftstützpunkte bombardieren können, wodurch die Ausrüstung beschädigt wird, die Russland gegen Kiew einsetzen würde.

Da die Ukraine über keine Marine und keine Langstreckenraketen zur Bekämpfung der russischen Schwarzmeerflotte verfügt, hat sie eine innovative, kostengünstige und im eigenen Land hergestellte Seedrohne entwickelt, die russische Kriegsschiffe zerstören kann.



Indirekte Strategien und irreguläre Taktiken nehmen zu – Staaten müssen jetzt handeln

Andere Länder nehmen die neuen Taktiken der irregulären Kriegsführung zur Kenntnis. Taiwan hat den ukrainischen Konflikt genau beobachtet, um Lehren zu ziehen, die dem Inselstaat helfen können, sich gegen einen möglichen zukünftigen chinesischen Angriff mit hybrider Kriegsführung zu verteidigen.

Inspiriert - oder vielleicht auch vorgewarnt - durch das ukrainische Beispiel, hat Taiwan eine ehrgeizige Drohnenstrategie gestartet, um seine heimischen Produktionskapazitäten auszubauen, wobei die taiwanesische Führung das Konzept der asymmetrischen Kriegsführung preist, um die Eroberung Taiwans durch China zu erschweren.



Die Dynamik des zwischenstaatlichen Wettbewerbs verändert sich drastisch und nimmt Züge an, die häufiger in indirekten Strategien und irregulären Taktiken zu finden sind. Dieser Wandel zeigt sich besonders deutlich in der aktuellen Konfrontation zwischen Israel und der Hamas, die die traditionellen Merkmale eines gewalttätigen nichtstaatlichen Akteurs mit irregulärer Kriegsführung verkörpert.



Der zunehmende Trend, dass sich Staaten mit verschiedenen irregulären Kräften oder Stellvertretern auseinandersetzen müssen, ist ein dringender Handlungsaufruf für Militärplaner und Sicherheitsstrategen. Es ist zwingend erforderlich, dass sie ihre Verteidigung gegen die komplizierten Herausforderungen der irregulären Kriegsführung sorgfältig untersuchen und stärken.

Wichtig ist, dass dies jetzt geschieht, indem man sich die laufenden Konflikte genau ansieht, damit die Nationen diese komplexen Lehren ziehen können, ohne in den Schmelztiegel der tatsächlichen Kämpfe eintreten zu müssen.



Zu den Autoren Varsha Koduvayur ist leitende Analystin am Irregular Warfare Center, wo sie sich mit irregulärer Kriegsführung im Nahen Osten und im Indopazifik beschäftigt. Twitter (X): @varshakoduvayur Peter Chin ist Berater des Irregular Warfare Center mit Schwerpunkt auf kritischen Materialien und Geopolitik.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 6. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.