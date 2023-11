Maaßen vergleicht „kulturfremde Ausländer“ mit Krebs – Fachleute sind entsetzt

Von: Robert Wagner

Drucken Teilen

Mit seiner neuesten Grenzüberschreitung scheint Hans-Georg Maaßen seine Kritiker zu bestätigen. Seine Sprache erinnert an die Diktion der Nazis.

Berlin – Wohl keine Persönlichkeit in der CDU ist umstrittener als der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) Hans-Heorg Maaßen. Der Jurist fällt seit Jahren mit Äußerungen auf, die eine Nähe zu rechtsradikalen Ideen und Akteuren nahelegen – und die die Öffentlichkeit darüber staunen lassen, dass Maaßen von 2012 bis 2018 einer Sicherheitsbehörde wie dem BfV vorstehen konnte.

Zuletzt setzte Maaßen Kritik an einem Foto, das ihn zusammen mit dem bekannten Entertainer Harald Schmidt zeigt, mit der Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus gleich. Ein Vergleich, der den Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald zu einer Anzeige gegen Maaßen wegen Volksverhetzung bewegte. Kurz darauf warf Maaßen dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow vor, dieser würde eine „totalitäre Herrschaftsform“ anstreben, wolle das Land in ein „sozialistisches Kambodscha“ verwandeln und habe keine Skrupel „über Leichen zu gehen“.

Der CDU-Politiker und ehemalige Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen im Thüringer Landtag. Keine Person in der CDU ist so eine Reizfigur wie der Vorsitzende der umstrittenen Werteunion. © Martin Schutt/dpa

Mit etwas Verspätung schlägt nun die nächste Grenzüberschreitung Maaßens hohe Wellen. Bereits am 11. November hatte der ehemalige Verfassungsschutz-Chef in der rechtsgerichteten Weltwoche, dem Wochenmagazin des Schweizer Verlegers Roger Köppel, einen Beitrag veröffentlicht. Darin setzt er eine „ungesteuerte, millionenfache Ansiedlung von Ausländern aus kulturfremden Regionen“ metaphorisch mit einer Krebserkrankung gleich.

Maaßens nächster Eklat: Anwesenheit von „kulturfremden Ausländern“ als Krebserkankung

Anlass für den Beitrag war der Migrationsgipfel von Bundesregierung und Ministerpräsidenten Anfang November, der sich um das Thema irreguläre Migration drehte. Maaßen kritisierte in seinem Artikel die Beschlüsse dieses Gipfels, die keinen Beitrag zur Bekämpfung der „Migrationskatastrophe“ leisten würden. Er forderte stattdessen eine „Chemotherapie für Deutschland“.

Unter diesem Titel wetterte Maaßen gegen die Politik der Ampel-Koalition, die „offensichtlich ein anderes Staatsvolk“ wolle und auf den „Zusammenbruch der deutschen Gesellschaft“ hinarbeite. Ziel dieser vermeintlichen Politik, die bereits die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „und ihre Paladine“ begonnen hätten, sei der Aufbau eines „neosozialistischen Gesellschaftssystem“ auf den „Trümmern“ Deutschlands.

Maaßen: Um die „Migrationskatastrophe“ aufzuhalten, seien „schmerzhafte Operationen“ nötig

Hier griff Maaßen die Metapher von der Krebserkrankung wieder auf, mit der seinen Beitrag einleitet: Er berichtete von einer Krebserkrankung einer verstorbenen Angehörigen. Um die „Migrationskatastrophe“ – diesen Begriff verwendete der CDU-Politiker mehrmals – aufzuhalten und die „Einreise und millionenfache Ansiedlung von Ausländern in unserem Land zu stoppen“, seien „Operationen“ notwendig, die „schmerzhaft“ sein werden.

Offenbar schwebte Maaßen dabei eine harte Politik gegenüber Geflüchteten und Asylsuchenden vor, die mit üblichen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit bricht. „Wir werden uns aus der humanitären Kuschelwelt und der vermeintlich rechtsstaatlichen Komfortzone in die harte Realität des Operationssaales begeben müssen“, schrieb Maaßen. Das sei „zwingend notwendig“, um Deutschland zu „heilen“.

Maaßens Artikel wurde erst am 19. November einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als mehrere Benutzer auf X, ehemals Twitter, darauf aufmerksam machten. Der Text sorgte vielfach für Empörung und Abscheu.

Empörung über Krebs-Vergleich Maaßens in NS-Tradition: „faschistoide Assoziationsträume“

Der Artikel knüpfte nicht nur an das alte rechtsextreme Motiv von der „Umvolkung“ Deutschlands an, das auch unter den Begriffen „Bevölkerungsaustausch“ oder „Volkstod“ bekannt ist. Die Krebs-Analogie steht auch in der von den Nazis gepflegten Denkweise der Gesellschaft als „Volkskörper“, der von „Schädlingen“ und „Geschwüren“ rein zu halten sei. Auf diesen Umstand machte auf X der Historiker Matthäus Wehowski vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung aufmerksam.

Der bekannte Soziologe Armin Nassehi sprach von „faschistoiden Assoziationsträumen“. Die Historikerin und Autorin Annika Brockschmidt von „faschistischen, völkischen Äußerungen“. Ihr Kollege Jürgen Zimmerer von Universität Hamburg äußerte sich besonders deutlich: „Man braucht kein Prophet sein, um zu vermuten, dass da der eine oder andere an Gas denkt. [...] Erschreckend, was wieder möglich ist in Deutschland!“ Maaßens Äußerungen seien keine Holocaust-Relativierung mehr, sondern „fast schon Anstachelung.“

Die Krebs-Analogie Maaßens und die Forderung nach „schmerzhaften“, aber zur „Heilung“ Deutschlands notwendigen „Operationen“ erinnern auch frappierend an den Rechtsextremisten Björn Höcke. In seinem Buch „Nie zweimal in denselben Fluss“ (2018) kündigte der Thüringer AfD-Chef für die Zeit nach der erhofften Machtübernahme durch seine Partei ein „Remigrationsprojekt“ an, womit die Vertreibung von „kulturfremden“ Menschen mit Migrationshintergrund gemeint ist.

Für dieses Projekt sei eine „wohltemperierte Grausamkeit“ nötig und man werde voraussichtlich „ein paar Volksteile verlieren, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen.“

Experte: Maaßen bedient sich eines Vokabulars, das eine „nationalsozialistische Tradition aufweist“

Maaßen, der seit Januar 2023 der rechtskonservativen Werteunion vorsteht, dürfte nun die Einschätzung vieler Kritiker bestätigen, dass er bewusst die NS-Vergangenheit relativiert. So nennt der Leiter der KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora Jens-Christian Wagner Maaßen laut dem MDR einen Geschichtsrevisionisten, weil er NS-Verbrechen mit der Wahnvorstellung eines auf Vernichtung zielenden „Rassismus gegen Weiße“ gleichsetze. Damit bediene er sich sprachlicher Figuren aus dem „antisemitischen Giftschrank“.

Noch deutlicher benannte Doron Kiesel, Direktor der Jüdischen Akademie des Zentralrats der Juden, Vorwürfe gegen Maaßen. „Wenn wir auf die Sprachspiele, auf die Wahl seiner Worte, auf die Bilder, die er benutzt, uns einlassen und diese untersuchen, dann können wir sehr wohl feststellen, dass das Vokabular, das er benutzt, eines ist, was eine sehr braune, sprich nationalsozialistische Tradition aufweist“, sagte er Ende Januar 2023 dem ARD-Magazin „Kontraste“.

CDU-Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen vorerst erfolglos

Damals erreichte die Debatte um den ehemaligen Spitzenbeamten ihren vorläufigen Höhepunkt; die Rufe nach einem Ausschluss Maaßens aus der CDU wurden damals lauter. Im Februar 2023 beschloss der Bundesvorstand der Partei schließlich, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten und Maaßen die Mitgliedsrechte zu entziehen. Die CDU argumentierte in ihrer Begründung unter anderem mit der „Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen“ und den „völkischen Ausdrucksweisen“, derer sich Maaßen bediene.

Einen Ausschluss lehnte das CDU-Kreisparteigericht in Thüringen im Juli allerdings ab. Maaßen ist weiterhin Mitglied der CDU und behielt auch seine Mitgliedsrechte. Die CDU kündigte im November 2023 an, die Entscheidung vor dem Landesparteigericht anzufechten, wie der MDR berichtete. (rowa)