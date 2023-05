Familienvater legt bei „hart aber fair“ Hauskauf-Odyssee dar – Architekt erklärt den „Putin-Wahn“ beim Bau

„Hart aber fair“-Moderator Klamroth mit seinen Gästen am 08.05.2023. © ARD Mediathek (Screenshot)

Monströse Häuser trotz Knappheit: Laut einem Architekten sind die Deutschen einem „Putin-Wahn“ beim Wohnen verfallen. Bei „Hart, aber fair“ sorgt das für eine Debatte.

Köln - Am Montag hat sich „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth mit seinen Gästen ein Thema vorgeknöpft, dass alle Menschen betrifft: die Wohnungsnot. Zum Einstieg zeigt der 33-Jährige eine meterlange Menschenschlange auf einem Bürgersteig. Die Erklärung Klamroths dazu: „Schauen Sie sich mal diese Schlange an, da gibt es nichts umsonst, da gibt es bloß mit viel Glück eine Wohnung, Altbau in Berlin, 74 Quadratmeter, 817 Euro Kaltmiete, das ist verhältnismäßig günstig.“

Als Gast in der Runde ist der Familienvater Erdal Balci aus Bremen. Dort hatte er fast acht Jahre lang nach einem Haus gesucht, das er kaufen kann. „Mein Gedanke war, dass wir uns ein Haus aussuchen, es anschauen, die Finanzierung klären und den Kaufvertrag unterschreiben“, beschreibt Balci. Stattdessen sei es bereits schwierig gewesen, den Anbieter an den Telefonhörer zu bekommen, weil zuvor bereits Dutzende Menschen ihr Interesse hinterlegt hätten. Auch habe er Bietschlachten erlebt, teilweise in letzter Sekunde: „Wir wollten gerade unterschreiben, dann kommt einer um die Ecke und bietet 30.000 Euro mehr.“ Inzwischen suche die Familie Balci aber nicht mehr. „Weil Sie fündig geworden sind?“, fragt Klamroth. „Nein, weil es wegen der Zinspolitik für uns nicht mehr möglich ist.“

„Hart, aber fair“: ARD-Talk über Wohnungsnot - Geywitz verteidigt Bundeskanzler Olaf Scholz

Anschließend zeigt Klamroth der Bauministerin Klara Geywitz ein Plakat aus dem Wahlkampf vor der jüngsten Bundestagswahl. Darauf zu sehen ist Olaf Scholz (SPD) mit dem Slogan: „Kanzler für bezahlbares Wohnen.“ Versprochen worden seien 400.000 Wohnungen im Jahr, tatsächlich seien es weniger als 300.000 Wohnungen. Geywitz macht keinen Hehl daraus, dass das Ziel wohl verfehlt worden sei, man sich aber auf einem guten Weg befinde. Hintergrund sei aber ein „externer Schock“, nämlich der „historische Zinssprung seit dem 24. Februar“. Zudem müsse man bedenken, dass das Bauministerium neu gegründet wurde. Zuvor sei jahrelang bei dem Bau von Sozialwohnungen gespart worden.

„Hart aber fair“ - Diese Gäste diskutieren mit:

Klara Geywitz (SPD) - Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Caren Lay (Die Linke) - Bundestagsabgeordnete

Erdal Balci - Familienvater

Dirk Salewski - Bauunternehmer

Gerhard Matzig - Buchautor und Architektur-Journalist bei der Süddeutschen Zeitung

Ziele beim Wohnungsbau verfehlt: In Ballungsgebieten ist der Druck auf Markt zu groß

Der Bauunternehmer Dirk Salewski hat sich gefreut über die Ankündigung, dass 400.000 Wohnungen gebaut werden sollen, er glaubt aber, „dass eher 700.000 Wohnungen nötig sind“. Denn: „Alleine im letzten Jahr sind 1,5 Millionen Menschen zu uns gekommen, die alle irgendwo wohnen wollen.“ In Ballungsgebieten sei die Leerstandsquote derzeit bei unter einem Prozent, „diese müsste bei über zwei Prozent liegen, damit der Markt funktioniert“.

Das Ruhrgebiet, die Heimat Salewskis, sei als Universitätslandschaft auch bei jungen Menschen gefragt. „Wir können auch Party, Bildung und Verkehr im Ruhrgebiet“, macht der Unternehmer Werbung für die Westen. Aber wie schaut es aus mit Wohnraum?

Hier kritisiert Salewski die Bundesregierung deutlich: „Wir brauchen auch Wohnungen für Menschen, die knapp oberhalb des Wohnberechtigungsscheins liegen. Meine These ist: Wir bauen für Bedürftige und für Millionäre und alles, was dazwischen liegt, bleibt liegen.“

Wohnen in Deutschland: Architekt rät zu reduzierten Ansprüchen

Gerhard Matzig ist Architekt und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist sich sicher, dass die Wohnungsnot kein Großstadtproblem mehr ist, sondern „in der Mitte der Gesellschaft angekommen“ ist. Auch in Flensburg, Passau und Würzburg sei der Wohnraum knapp. Der Sozialbau sei dabei nur ein Problem, „wir haben eine Million Wohnungen für elf Millionen Berechtigte, da sieht man schon, wo das Problem ist“. Aber auch die mittelverdienenden Menschen könnten sich das nicht mehr leisten. „Da sind wir sehenden Auges reingeraten“, ärgert sich Matzig. Bereits Ex-Kanzler Gerhard Schröder habe vom Wohnen als soziale Frage unserer Zeit gesprochen – passiert sei aber nichts.

Aber was kann die Politik nun ändern? Klara Geywitz verspricht Zinsverbilligungsprogramme für klimafreundliche Neubauten und für Familien. Digitalisierung und Fertighausbau seien ein weiterer Schlüssel, um Bauen günstiger zu machen. Dem entgegnet Salewski: „Im Moment wird gar nicht mehr gebaut, die Nachfrage ist auf null gesunken im letzten Jahr. Wir haben bei den privaten Hausbauern einen Stillstand.“ Klamroth möchte wissen, wie Salewski derzeit Geld verdient. „Wir werden uns jetzt mit dem sozialen Wohnungsbau retten. Damit verdient man kein Geld, man sorgt dafür, dass das Unternehmen nicht pleite geht.“

Caren Lay zur Wohnungskrise: Die Ursache allen Übels liegt bei Vonovia?

Die Bundestagsabgeordnete Caren Lay (Linke) vertritt die deutlichste Haltung zum Thema Wohnen in der Runde. Sie zeigt mit dem Finger auf Unternehmen wie Vonovia. „Börsennotierte Aktiengesellschaften wie Vonovia haben auf dem Wohnungsmarkt nichts verloren“, sagt Lay und erntet dafür Applaus. „Ich bin auch dafür, dass man Gesetze schleift. Aber das Hauptproblem für diese Preise und die Wohnungsnot ist die Spekulation mit Immobilien“, so Lay. Matzig benennt als Problem auch die Vorschriften beim Bau von Immobilien. Wer baut, habe keine Wahl zwischen Volkswagen oder Ferrari, „dort muss ich immer den Ferrari nehmen“.

Weiterhin gibt Matzig zu bedenken, dass wir uns derzeit eigentlich nicht in einer Phase mit hohen Zinsen befänden. „Wir hatten vorher eine historische Niedrigzinsphase. Jetzt sind wir dort, wo ich vor 15 Jahren gebaut habe.“ Allerdings ist er auch verwundert darüber, welche Vorstellungen die Bauinteressenten besäßen. „Das kommt mir vor wie ein Putin-Wahn, wie mit seinem Schloss am See oder diesem langen Tisch.“ Matzig führt an, dass er in Möbelhäusern riesige Wohnlandschaften sehe, „bei denen ich mich frage, wo man die hinstellen soll“. Wenn es nach dem Architekten geht, ist weniger mehr.

Balci ist inzwischen sogar froh, dass er nie ein Haus bekommen hat. Ein Kollege von ihm habe zwar damals das Glück gehabt, ein Haus zu bekommen, musste es nun aber wieder verkaufen. Die finanzielle Belastung durch bauliche Auflagen und die Zinslast habe ihn erdrückt.

„Hart aber fair“ – Das Fazit der Sendung:

Gemessen am emotional aufgeheizten Thema ging es erstaunlich gesittet zu in der Runde bei Louis Klamroth. Die stärksten Thesen hat dabei die Linken-Politikerin Caren Lay vertreten, ohne dass sie dabei jedoch Widerspruch erfahren hat. (Christoph Heuser)