„Frei, aber nicht fair“: Lambsdorff zieht bei „Hart aber fair“ ernüchterndes Fazit der Türkei-Wahl

Teilen

Zu Gast bei „Hart aber fair“: Alexander Graf Lambsdorff, (FDP, Außenpolitiker; stellv. Fraktionsvorsitzender). © WDR/Dirk Borm

Moderator Louis Klamroth seziert mit seinen Gästen im Polit-Talk „Hart aber fair“ die Türkei-Wahl. Hat das Oppositionsbündnis in der Stichwahl gegen den Präsidenten Erdogan eine Chance?

Köln - Mit seiner Gästeauswahl bei „Hart aber fair“ hat das Redaktionsteam versucht, das breite Spektrum der türkischen Meinung zur Türkei-Wahl abzubilden. Vertretend für die politischen Lager sitzen im Polit-Talk im Ersten der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, der in der Türkei wegen seiner Kritik an der politischen Führung um Präsident Recep Tayyip Erdoğan für ein Jahr inhaftiert wurde und auch in der Sendung scharfe Kritik an der jetzigen Regierung vorträgt.

Die Journalistin Nalan Sipar mit eigenem YouTube-Kanal zeigt dagegen in der Sendung Verständnis für beide politische Lager. Erklären und auch später an der Debattentheke Platz nehmen darf der deutsch-türkische AKP-Wähler, die Partei Erdoğans, Ufuk Varol. Er empfindet die deutsche Kritik an dem türkischen Präsidenten als unberechtigte Einmischung. Auch Yücel übt in diesem Zusammenhang herbe Kritik an Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, der im Wahlkampf zur Wahl des Oppositionellen Kemal Kılıçdaroğlu auf Türkisch aufgerufen hatte.

„Hart aber fair“ - diese Gäste diskutierten mit:

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) - Vize-Fraktionsvorsitzender

- Vize-Fraktionsvorsitzender Deniz Yücel - deutsch-türkischer Journalist und Publizist, Korrespondent der Welt

deutsch-türkischer Journalist und Publizist, Korrespondent der Welt Fritz Schramma - ehemaliger Kölner Oberbürgermeister

ehemaliger Kölner Oberbürgermeister Nalan Sipar - freie Journalistin und Reporterin

freie Journalistin und Reporterin Ufuk Varol - Erdogan-Wähler

„Noch kein Sieg: Wackelt der ewige Erdoğan?“, lautet der tendenziell gehaltene Titel des Polit-Talks im Ersten, der kurzfristig geändert worden war – und einen Tag zuvor noch „Am Tag nach der Türkeiwahl: Hat die Demokratie noch eine Chance?“ gelautet hatte. Der Polit-Talk, der als letzter im deutschen Fernsehen noch an seinem Live-Publikum im Studio festhält, setzt auch in dieser Sendung auf Szenen-Applaus. Gerne wird an den Stellen applaudiert, die auch den Titel stützen.

Die Sendung verhehlt zwar nicht, dass sie einen Regierungswechsel in der Türkei befürworten würde, versucht aber ausgewogen zu moderieren. An einigen Stellen droht die Diskussion dennoch aus dem Ruder zu laufen. Vor allem den zugeschalteten Journalisten Deniz Yücel kann Moderator Louis Klamroth nur mit Mühe zum Ende bringen, als der sich über die Verfehlungen der türkischen Regierung in Rage redet.

„Har aber fair“ stellt die Frage: War Türkei-Wahl fair?

FDP-Bundestagsabgeordneter Alexander Graf Lambsdorff verkündet bedeutungsschwer: Die Wahl in der Türkei sei „die wichtigste Wahl dieses Jahres, auf der ganzen Welt. Punkt.“ Grund sei die geopolitische Lage: „85 Millionen Menschen genau an der Schnittstelle zwischen Europa, zwischen Russland, zwischen dem Nahen Osten.“ Lambsdorff kommt zu dem Ergebnis, die Wahl in der Türkei sei frei abgelaufen, doch „fair“ sei der Wahlkampf im Vorfeld nicht gewesen. Was das bedeutet, veranschaulicht die zugeschaltete ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. So sei der amtierende Präsident stundenlang im türkischen Fernsehen zu sehen gewesen. Der CHP-Spitzenkandidat dagegen lediglich insgesamt 35 Minuten. Willinger: „95 Prozent der Medien sind regierungsnah“. Lambsdorff ergänzt, die Fernsehauftritte von Kılıçdaroğlu seien nicht nur rar, sondern dann auch noch im „negativen Kontext“. Der außenpolitische Experte, der den CHP-Chef persönlich getroffen hat, ist sicher: „Mit Kılıçdaroğlu als Präsident würde die Türkei wieder näher an Europa heranrücken.“

1,5 Millionen wahlberechtigte Türken leben in Deutschland, Gut zwei Drittel haben laut der aktuellen Erhebungen für Erdoğan gestimmt. Der Kölner Ufuk Varol, der als Kind die Türkei mit seinen Eltern verließ, ist einer von ihnen. Aus Varols Sicht habe Erdoğan mit seiner Politik die Türkei vorangebracht: „Mit der Erdoğan-Regierung haben wir aber gesehen: Da tut sich was. Da tut sich was Ordentliches in der Türkei.“ Als Yücel die Wirtschaftskrise und die Gefährdung der türkischen Mittelschicht einbringt, wischt Varol diese Einwände beiseite. Das sei eine „deutsche Sicht“ der Dinge, so der Kölner.

„Hart aber fair“ über Türkei-Wahl in Deutschland

Varol sieht auch das Gefühl von Ausgrenzung vieler Türken in der deutschen Gesellschaft als einen Grund, warum viele hierzulande dem Präsidenten die Stange halten. Die Journalistin Nalan Sipar stimmt dem zu: Viele deutsch-türkische Erdoğan-Wähler hierzulande fühlten „sich von der deutschen Gesellschaft nicht wirklich angenommen“. Yücel ist anderer Meinung, bezieht sich auf europaweite Sozialstudien, die die Milieuzugehörigkeiten der Menschen als ausschlaggebend definierten. Zum Teil wählten Türken auch in der „Diaspora“ über drei Generationen hinweg dieselbe Partei, so der Journalist.

Louis Klamroth (r) mit seinen Gästen: Nalan Sipar, (freie Journalistin und Reporterin (u.a. für den WDR); betreibt einen Youtube-Kanal für die deutsch-türkische Community) und Fritz Schrammer (Kölner Oberbürgermeister a.D.; setzte sich für den Bau der Ditib-Großmoschee in Köln ein). © WDR/Dirk Borm

Von Rassismus in der Gesellschaft berichtet auch der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU). Schramma hatte sich in seiner Amtszeit für den Bau der Zentralmoschee durch die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) in Köln eingesetzt - und enormen Widerstand erlebt. Bei seinen Gesprächen auf Kölner Straßen hätte sich der Alltagsrassismus ungeschminkt gezeigt: Schramma: „Juden, Afrikaner … alles wurde da in einen Topf geworfen“.

Er spricht auch über die Arbeit mit der Ditib, die der Kontrolle und Aufsicht des staatlichen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten der Türkei untersteht, das wiederum dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan untergeordnet ist. Die türkischen Verflechtungen hätten immer wieder zu Konflikten während der Bauzeit geführt, berichtet Schramma. Gegen seinen ausdrücklichen Willen sei zur Eröffnung der Zentralmoschee 2018 der türkische Staatschef Erdoğan persönlich angereist.

Der Kölner Politiker ist noch heute ungehalten von dem damaligen Auftritt und konnte sich eine Spitzfindigkeit nicht verkneifen, was ihm Lacher im Publikum sichert: „Ich habe dann gesagt, die Moschee wird auch noch stehen, wenn Erdoğan nicht mehr im Amt ist …“

Fazit des „Hart aber fair“-Talks

Eine sehr lebendige, emotionale Sendung. Auch der kulturelle Unterschied zwischen Deutschland und der Türkei wird so anschaulich. Gleichzeitig zeigt die Diskussion, wie nah sich die beiden Nationen gleichsam sind. Die Sendung veranschaulicht zudem, dass eine emotional geführte Diskussion nicht negativ sein muss, sie kann auch die Menschen zusammenbringen. Vielleicht sollte es davon mehr geben. Auch vor dem Hintergrund, dass die Stichwahl zwischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu am 28. Mai stattfindet. Bislang ist die Wahrscheinlichkeit auf eine weitere Amtszeit des Präsidenten größer. (Verena Schulemann)