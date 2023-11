Weitere Haushaltssperre verhängt: Lindner stellt „Doppel-Wumms“ von Scholz kalt

Von: Stephanie Munk

Drucken Teilen

Das Urteil zum Bundeshaushalt setzt der Ampel-Koalition zu. Welche Ausgaben sind jetzt gesperrt? Lindner und Habeck ringen um Lösungen. Der News-Ticker.

Update vom 21. November, 16.38 Uhr: „Minister Lindner muss zurücktreten, um weiteren Schaden vom Land abzuwenden“, sagte der Chef der Linken, Martin Schirdewan, dem Spiegel. Schirdewans Begründung: „Die Haushaltssperre ist der fiskalpolitische Offenbarungseid des Finanzministers.“ Das Beharren auf der Schuldenbremse gefährde den „sozialen Zusammenhalt und den nötigen Umbau von Wirtschaft und Industrie“.

Weitere Haushaltssperre verhängt: Lindner stellt „Doppel-Wumms“ von Scholz kalt

Update vom 21. November, 16.10 Uhr: Nun trifft die Haushaltssperre auch den „Doppel-Wumms“ von Kanzler Scholz, genauer gesagt: die Energiepreisbremsen. Das Finanzministerium hat jetzt wie befürchtet auch einen Stopp für die Strom- und Gasdeckel im Wirtschaftsstabilisierungsfond verhängt. Finanziert wurden damit Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme, die die Energiekosten für Haushalte und Firmen auf einem bestimmten Niveau halten.

Ratlose Stimmung herrscht in der Ampel-Koalition angesichts des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts (Archivbild). © IMAGO/Christian Spicker

Ausgaben für das laufende Jahr würden gesperrt, hieß es am Dienstag aus Ministeriumskreisen und könnten nur nach Einwilligung des Finanzministeriums getätigt werden. Aber: „Die Auszahlung der Energiepreisbremsen im Jahr 2023 ist nicht betroffen“, hieß es. Wie das finanziert werden soll, ließ das Ministerium offen.

Der Energiepreisbremsen-Fonds ist 2022 nach ähnlichen Prinzipien befüllt worden wie der Klima- und Transformationsfonds, erklärten Experten in einer Bundestags-Anhörung am Dienstag. Man habe in der Energie-Notlage aufgenommene Kredite in den Fonds verschoben, aber nur zu einem Bruchteil noch im gleichen Jahr genutzt. Den Großteil habe man in 2023 und 2024 nutzen wollen. Das Bundesverfassungsgericht hatte aber untersagt, Notlagenkredite quasi auf Vorrat für spätere Jahre zurücklegen.

Union verlangt Verschiebung der Haushaltsberatungen – „Grob fahrlässig“

Update vom 21. November, 16 Uhr: Die Unionsfraktion im Bundestag verlangt von der Ampel-Koalition die Verschiebung der Abschlussberatungen über den Haushalt 2024. Die Regierung müsse zuerst klarmachen, wie sie die gestrichenen Mittel ersetzen wolle, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mathias Middelberg. Alles andere wäre „grob fahrlässig“ und könne erneut zu einem verfassungswidrigen Haushalt führen.

Für die Union ist schon jetzt klar, dass nicht nur die Finanzierung des Klimafonds, sondern auch des Wirtschaftsstabilisierungsfonds – auch bekannt geworden als Olaf Scholz‘ „Doppel-Wumms“ – verfassungswidrig sei. Denn dieser sei nach „der gleichen schrägen Buchungsregel“ entstanden, sagte Middelberg. Schuldenermächtigungen seien in einem Jahr geschaffen und die Ausgaben über drei Jahre gestreckt worden, damit Lindner die Schuldenbremse wieder einhalten könne.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Update vom 21. November, 15.27 Uhr: „Klinisch tot ist die Ampel nicht, aber sie liegt in gewisser Weise bereits auf dem Totenbett“, urteilt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke zur Krise rund um den Bundeshaushalt. Die nun fehlenden 60 Milliarden Euro seien der Kitt gewesen, der die völlig unterschiedlichen Koalitionspartner zusammenhielt, glaubt er – und der falle nun weg. Das gesamte Resümee des Experten lesen Sie hier.

Haushaltssperre für alle Ministerien: Jetzt gibt es klare Ansage für Rentner und Arbeitslose

Update vom 21. November, 15.20 Uhr: Von der Sperre zahlreicher Posten im Bundeshaushalt sind nach Angaben der Bundesregierung keine sozialen Leistungen betroffen. „Sozialleistungen sind nicht gefährdet“, sagte ein Sprecher des Bundessozialministeriums.

„Gesetzliche Renten, Arbeitslosengeld, die Lebensunterhaltsleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden natürlich auch weiterhin fristgerecht und in voller Höhe ausgezahlt.“ Diese Leistungen seien nicht von den sogenannten Verpflichtungsermächtigungen betroffen, deren Bewirtschaftung das Bundesfinanzministerium eingeschränkt habe.

Lindner sperrt Ausgaben im Bundeshaushalt – „Richtige Entscheidung“

Update vom 21. November, 15 Uhr: Der Steuerzahlerbund begrüßt die Ausgabensperre für Teile des Bundeshaushalts. Nach dem Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts sei dies „die richtige Entscheidung“, sagte Präsident Reiner Holznagel der Rheinischen Post. Solange über die Konsequenzen der Karlsruher Entscheidung nicht Klarheit herrsche, sei „Zurückhaltung bei den Ausgaben das Gebot der Stunde“.

Holznagel forderte Lindners Finanzministerium auf, die Sperrung von Haushaltsposten für die kommenden Jahre sogar noch auszuweiten, „bis ein klares Einsparkonzept vorliegt“, sagte er. Sparen müsse die Regierung am Ende so oder so, betonte Holznagel. „Das deutlich zu hohe Ausgabenvolumen des Bundes muss gedämpft werden.“

Update vom 21. November, 14.30 Uhr: Das Wirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck befürchtet insbesondere in Ostdeutschland weitreichende Folgen nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt. Von den 80 Milliarden Euro, die für Investitionen in die Wirtschaft vorgesehen waren, sollten allein 50 Milliarden Euro für den Osten des Landes eingesetzt werden.

Schuldenbremse reformieren? Nach Haushaltsurteil werden Forderungen laut

Update vom 21. November, 13.30 Uhr: Die SPD-Fraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern fordern eine Reform der Schuldenbremse. „An der grundlegenden Reform dieser Zukunftsbremse führt kein Weg vorbei“, heißt es in einem Positionspapier, das die SPD-Fraktionschefs am Dienstag beschlossen haben. Union und FDP dürften sich der Debatte nicht länger verweigern – im Interesse des Wirtschaftsstandorts Deutschland und des Wohlstands künftiger Generationen.

Angesichts des Milliardenlochs im Bundeshaushalt schlagen die SPD-Fraktionschefs vor, „sehr hohe Einkommen und Erbschaften von Multimillionären und Milliardären“ stärker zu besteuern. Aus den so möglichen Mehreinnahmen solle ein erheblicher Teil in die Bildung fließen.

Update vom 21. November, 12.43 Uhr: Die Expertenanhörung zum Milliardenloch im Bundeshaushalt ist nun beendet. Die digitale Fragerunde sollte Lichts ins Dunkel bringen, was genau das Urteil das Bundesverfassungsgericht vom Donnerstag (16. November) bedeutet.

Das Gericht hatte die bisher von der Regierung als legitim betrachtete Möglichkeit, nicht ausgegebene Schulden in ein Folgejahr mit anderem Zweck zu verbuchen, als „nichtig“ erklärt. Seitdem brüten Fachleute der Ampel-Koalition über der Frage, welche Folgen dies für den Bundeshaushalt hat und wie das fehlende Geld kompensiert werden kann.

Haushaltssperre beschäftigt Bundestag: Vorwürfe gegen Ampel-Koalition

Update vom 21. November, 12.30 Uhr: Hat die Ampel-Regierung haushaltspolitische Tricks im vollen Bewusstsein angewandt, dass diese nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind? Eindeutig ja, erklärte der Finanzwissenschaftler Thiess Büttner jetzt bei der Expertenanhörung zum Bundeshaushalt: „Man muss im Nachhinein sagen, dass die Bundesregierung bewusst erhebliche finanzpolitische Risiken eingegangen ist, und sie trägt dafür die Verantwortung“.

Schon 2020 hätten „zahlreiche Experten in den Diskussionen zum Nachtragshaushalt“ darauf hingewiesen, „dass das so nicht geht“ und explizit auf die verfassungsrechtlichen Risiken hingewiesen. Auch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht sei schon damals eingereicht gewesen. Trotzdem habe die Regierung diesen Weg weiter beschritten.

Anhörung zur Haushaltssperre läuft: Experte überbringt „schlechte Nachricht“

Update vom 21. November, 12.05 Uhr: Bei der Expertenanhörung zum Haushaltsloch im Bundeshaushalt äußerte sich der Wirtschaftswissenschaftler Berthold Wigger zur Frage, welche ökonomischen Folgen das Milliardenloch für Deutschland haben werde. „Es wird zu neuen Priorisierungen im Haushalt kommen müssen“, stellte der Fachmann fest.

Zu erwarten sei, dass die Regierung vor allem bei längerfristigen Investitionen kürzen werde, was „bedauerlich“ sei, da es in Deutschland ohnehin einen Investitionsstau, vor allem bei der digitalen Infrastruktur gebe. „Das führt zu zusätzlicher Unsicherheit, was erst einmal eine schlechte Nachricht ist“, so der Ökonomie-Professor.

Expertenanhörung zur Haushaltssperre läuft – Habeck warnt vor dramatischen Folgen

Update vom 21. November, 11.40 Uhr: Im Haushaltsausschuss des Bundestages hat soeben die von der Union beantragte digitale Expertenanhörung zum Milliardenloch im Bundeshaushalt begonnen. Im ersten Expertenstatement betonte der Ökonom Jens Südekum von der Universität Düsseldorf: „Alle sind jetzt völlig verunsichert“, ob zugesagte Förderprogramme im Energie- und Klimabereich umgesetzt werden.

Die Verunsicherung betreffe sowohl große Unternehmen als auch Privatleute (Stichwort: Gebäudesanierung und Heizungstausch). „Ich kann deshalb nur dafür plädieren, dass sehr schnell eine Lösung gefunden wird.“ Diese Lösung dürfe nicht so aussehen, dass jetzt Klimafonds-Projekte „im großen Stil“ gestrichen werden, denn das sei nicht Inhalt des Urteils und diese Projekte seien nach wie vor immens wichtig. Es gehe vielmehr darum, wie die Projekte „trotz des Urteils rechtssicher dargestellt werden können.“

Update vom 21. November, 11.15 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert schloss im ARD-„Morgenmagazin“ nicht aus, dass das Jahr 2023 womöglich zu einer „Notlage“ erklärt werden müsse. „Das sind genau die Dinge, über die jetzt zu diskutieren ist“, sagte er am Dienstagmorgen. „Nicht aus Trickserei, sondern weil die Notlage objektiv gegeben ist.“ Darüber müsse nun in der Koalition gesprochen werden.

Bundesregierung ringt um Haushalt: Tausende Arbeitsplätze in Gefahr?

Update vom 21. November, 10.38 Uhr: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds mehren sich Warnungen vor dem Verlust tausender Arbeitsplätze. Die Auswirkungen des Urteils sind auch Gegenstand einer Expertenanhörung ab 11 Uhr im Bundestag.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass das Urteil neben dem Klimaschutz auch massiv den Wirtschaftsstandort Deutschland betrifft. Dies habe „nichts mit ‚grünem Milieu‘ zu tun, sondern es geht um viele, viele tausend gutbezahlte Industriearbeitsplätze in Deutschland – auch in CDU-regierten Bundesländern“, sagte die SPD-Politikerin und äußerte sich damit ähnlich wie Habeck in den „Tagesthemen“ am Montagabend. Rehlinger kritisierte den „parteitaktischen Jubel“ von CDU-Chef Friedrich Merz als verfehlt.

Haushaltssperre – Habeck beschreibt dramatische Folgen für Wirtschaftslage

Erstmeldung vom 21. November: Berlin – Die Ampel-Koalition ringt mit einer haushaltspolitischen Notlage: Der Großteil der Finanzierung ihres Klimafonds ist nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geplatzt. Über Nacht fehlen der Regierung 60 Milliarden Euro. Wie soll diese Lücke geschlossen werden? Bisher gibt es keine Lösung: Die FDP will an der Schuldenbremse nicht rütteln und lieber Sozialleistungen kürzen. Dagegen aber geht die SPD auf die Barrikaden.

Im Zentrum des Sturms steht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“ sichtlich angeschlagen ein Interview gab – und nicht gerade Optimismus versprühte. Im Gegenteil: Es könne noch „dramatischer kommen“, betonte Habeck in dem Interview: „Wenn es bei 60 Milliarden bleibt, dann wäre das schon schlimm genug. Aber es kann noch dramatischer kommen, wenn andere Fonds ebenfalls berührt werden.“

Habeck warnt vor „dramatischen Folgen“ der Haushaltssperre

Gerade sei man noch dabei, das Urteil sorgfältig „auszudeuten“, womöglich habe es noch größere Konsequenzen als jetzt bekannt, erklärte Habeck. Am Dienstag (21. November) gebe es dazu eine Fachanhörung im Bundestag. „Die werden wir noch abwarten und dann auch zu Entscheidungen kommen.“

Hinsichtlich der Folgen des Urteils malte der Grünen-Wirtschaftsminister ein düsteres Bild an die Wand: Das Urteil, das vor fünf Tagen gefällt wurde, betreffe „nicht irgendwelche scheinbar abstrusen Klimaschutzprojekte, sondern alle werden jetzt schon davon berührt sein. Die deutsche Volkswirtschaft wird durch dieses Urteil schrumpfen, weniger stark wachsen als vorhergesehen. Konjunkturgeld wird dem Land entzogen werden“, warnte Habeck.

Schuldenbremse nach Haushaltssperre in der Kritik

Habeck kritisierte auch das Instrument der deutschen Schuldenbremse, an die Finanzminister Christian Lindner (FDP) bisher eisern festhalten will: „Ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Art, wie die deutsche Schuldenbremse konstruiert ist, für zu wenig intelligent halte“, sagte der Vize-Kanzler in den „Tagesthemen“. Die Schuldenbremse sei „sehr statisch“ und unterscheide nicht zwischen Geldern, die im Laufe des Jahres ausgegeben werden, und Investitionen in die Zukunft, die sich erst nach Jahren rechnen. Das scheine ihm wenig klug.

Die Schuldenbremse „wurde auch gebaut in einer anderen Zeit, als wir immer billiges Gas aus Russland hatten, als China immer unsere Werkbank war oder unser Abnahmemarkt, als die Amerikaner immer verlässliche, treue Freunde waren und uns die militärische Last abgenommen haben, weil es keinen Krieg in Europa gab“, sagte der Grünen-Politiker. Diese Voraussetzungen hätten sich verändert.

Die Debatte um die Schuldenbremse helfe gerade trotzdem nicht weiter. „Es gibt einen Koalitionsvertrag. Der Koalitionspartner und auch die Opposition hat klargemacht, dass sie meine Meinung und die von vielen anderen, von vielen Ökonomen nicht teilen“, sagte Habeck mit Blick auf FDP und Union, die von einem „Scherbenhaufen“ für die Ampel-Regierung sprach. „Für die Gegenwart werden wir das Geld anders finden müssen“, so der Wirtschaftsminister.

Finanzministerium verhängt Haushaltssperre: Alle Ausgaben auf dem Prüfstand

Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil stehen alle Nebenhaushalte des Bundes auf dem Prüfstand. Das Finanzministerium hat im Etat des laufenden Jahres vorsorglich Finanzzusagen für die Zukunft gesperrt. Denn man könne sich gerade nicht sicher sein, welche Gelder in den kommenden Jahren überhaupt noch fließen können. Mit der Sperre dürfen die für 2023 geplanten Mittel zwar weiter ausgegeben werden. Doch die Ministerien dürfen keine Versprechen für 2024, 2025 und 2026 mehr machen. (smu/dpa)