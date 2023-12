Haushaltsstreit bei Illner: FDP-Mann kramt Zettel hervor – dann dreht Ex-Merkel-Vertrauter auf

Von: Hannes Niemeyer

Drucken Teilen

Der Haushalts-Deal der Ampel polarisiert. Das merkt man auch der Talk-Runde von Maybritt Illner an. Wegen der Schuldenbremse geraten CDU-Mann Braun und FDP-Politiker Dürr aneinander.

Berlin – Der Haushalt steht – die Diskussionen folgen. Nach ewiger Hängepartie hat die Ampel um Kanzler Olaf Scholz endlich die Pläne für 2024 verkündet. Umstritten sind diese bei Weitem nicht. Schon kurz nach der Pressekonferenz am Mittwoch folgte die Retourkutsche der Opposition im Bundestag. Auch die Wirtschaft zeigte sich enttäuscht über die Haushalts-Beschlüsse.

Die Regierungsparteien stellen sich hingegen wenig überraschend vehement hinter ihr Programm. Und das, obwohl Einsparungen beim Bürgergeld oder der höhere CO2-Preis im Umkehrschluss besonders die Bürgerinnen und Bürger in Mitleidenschaft ziehen. Themen, die auch die Talkrunde bei Maybritt Illner am Donnerstagabend im ZDF beschäftigte. Dort auch besonders im Fokus: Die Schuldenbremse, die erstmal bleibt.

Bei „Maybritt Illner“ gerieten CDU-Politiker Braun und FDP-Mann Dürr aneinander – samt Zitat-Zettel. © Screenshot / ZDF

„Illner“ diskutiert im ZDF über den Haushalt: FDP-Mann und CDU-Politiker geraten aneinander

Neben Grünen-Chefin Ricarda Lang, Journalistin Kristina Dunz und Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhangen diskutierten auch Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und CDU-Politiker Helge Braun, Ex-Kanzleramtsminister unter Angela Merkel, über die Last-Minute-Haushalts-Rettung der Ampel. Wegen der Schuldenbremse gerieten Braun und Dürr dann aber aneinander.

FDP-Mann Dürr fand sich durchaus in einer schwierigen Situation wieder, geriet ins Kreuzfeuer bezüglich der drastischen Sparmaßnahmen der Ampel, die vor allem auch über das FDP-geführte Finanzministerium von Christian Lindner laufen. Vehement versuchte er, die Beschlüsse gegenüber der immer wieder aufbrandenden Kritik Brauns zu verteidigen. Ein Beispiel: Für Dürrs Argument, die bisherige Haushaltspolitik der Ampel habe die Inflation wieder sinken lassen, hatte der CDU-Politiker nur ein müdes Lachen übrig. Nach gut 25 Minuten im Talk verschärfte Dürr dann merklich den Ton.

FDP-Politiker-Dürr greift wegen Schuldenbremse zum Zitat-Zettel – Ex-Merkel-Vertrauter den Gegenangriff

Dürr kenne „nicht einen Unions-Minsterpräsidenten, der aktiv gesagt hat, wir stehen zur Schuldenbremse“. Talk-Konkurrent Braun habe „selbst in der letzten Wahlperiode die Schuldenbremse in Frage gestellt“. Braun unterstellt ihm „Unsinn“ – dann greift Dürr zu einer skurrilen Maßnahme. der FDP-Generalsekretär kramt einen Zettel hervor, mit einem Zitat von Helge Braun. „Der Satz lautete: ‚Die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Haushaltsdisziplin nicht einzuhalten‘“, rezitiert Dürr.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Brauns Reaktion fällt deutlich aus. „Sie haben der Bevölkerung gesagt, wir senken die Energiepreise, wir helfen euch, wir machen eine Energiepreisbremse – und die Menschen haben darauf vertraut“, startet der ehemalige Merkel-Vertraute ernst, aber sachlich seinen Gegenangriff. Nach der ersten schwierigen Haushaltseinigung habe die Ampel dann bereits „die Energiepreisbremse wieder eingesammelt“, so der Vorwurf. „Und jetzt kommen Sie am 15. Dezember und sagen, am 1.1. steigt die CO2-Bepreisung nochmal“. Laut Braun nutze die Ampel das Argument aus, um „den Haushalt zu stopfen“.

Illner greift ein, unterbindet die giftigen Blicke zwischen Braun und Dürr. Auf einen grünen Zweig kommen die Politiker an diesem Abend nicht mehr. Wütend machen die Ampel-Entscheidungen derweil nicht nur Helge Braun. Auch Bayerische Bauern bringt der Haushalt 2024 mächtig auf. (han)