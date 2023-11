Geld bewilligt: Bundeswehr rüstet Eurofighter für Elektronischen Kampf

Von: Bona Hyun

Der Eurofighter sind als Nachfolger des Kampfflugzeugs Tornado bestimmt. Nun sollen sie modernisiert werden. Die Bundesregierung billigt das Projekt.

Berlin – Inmitten der Haushaltskrise bewilligt die Bundesregierung ein Rüstungsprojekt in Millionenhöhe: Der Eurofighter der Bundeswehr bekommt einen neuen Anstrich. Das Mehrzweckkampfflugzeug soll nun auch für den elektronischen Kampf ausgerüstet werden – also das Stören, Niederhalten und Bekämpfen gegnerischer Luftabwehrstellungen.

Bundeswehr rüstet Eurofighter für elektronischen Kampf auf

Der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss gaben am 29. November grünes Licht für den ersten Schritt des Rüstungsprojekts im Umfang von mehr als 380 Millionen Euro, mit dem 15 Maschinen Zusatzausrüstung erhalten sollen, wie der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärt wurde.

Der Eurofighter der Luftwaffe sollen auch für den elektronischen Kampf ausgerüstet werden. © Melissa Erichsen/Kay Nietfeld/dpa (montage)

In einem ersten Schritt sollen die Eurofighter ausgerüstet werden, um Flugabwehrsysteme am Boden zu identifizieren und zu bekämpfen. In einem zweiten, späteren Schritt soll dann auch eine Fähigkeit zum aktiven Stören in den Eurofighter integriert werden. Darüber muss erst noch entschieden werden. Für den elektronischen Kampf setzt die Luftwaffe inzwischen überalterte Tornado-Maschinen ein, mit denen Radaranlagen und radargesteuerten Luftverteidigungssysteme eines Gegners lokalisiert und zerstört werden können.

Was ist der Eurofighter? Der Eurofighter ist ein einsitziges und allwetterfähiges Mehrzweckkampfflugzeug. Er kann im Einsatz in der Luft und am Boden genutzt werden. Im Gegensatz zum Kampfflugzeug Tornado startet der Eurofighter laut Angaben der Bundeswehr im normalen Flugbetrieb ohne Nachbrenner. Dies senkt die Lärmbelästigung an den Flugplätzen der Luftwaffe. Durch seine Fähigkeit zur vernetzten Operationsführung ist der Eurofighter in einem engen Verbund einsetzbar – sowohl mit den eigenen Luft-, Land- und Seestreitkräften, als auch mit denen militärischer Bündnispartner.

Mitten in der Haushaltskrise: Eurofighter der deutschen Luftwaffe soll modernisiert werden

Der Luft– und Raumfahrtkonzern Airbus als deutscher Eurofighter-Hersteller teilte ebenfalls am 29. November mit: „Der Eurofighter EK (Elektronischer Kampf) kommt. Nach der jüngsten parlamentarischen Bewilligung durch den Haushaltsausschuss wird Airbus 15 Eurofighter für den elektronischen Kampf rüsten – und mit einem Senderortungs- und Selbstschutzsystem von Saab sowie Anti-Radar-Raketen AARGM (Anti Radiation Guided Missile) des amerikanischen Unternehmens Northrop Grumman ausstatten.“

Mit dem Senderortungssystem von Saab und AARGM des amerikanischen Unternehmens Northrop Grumman werde der Eurofighter EK in der Lage sein, Flugabwehrradare zu erkennen, zu lokalisieren und auszuschalten. Außerdem verfüge die Saab-Lösung über Störsender, die den Selbstschutz des Eurofighters verbessern. Der Eurofighter EK habe zudem Technologien an Bord. Diese umfassen unter anderem eine KI-Lösung, die es ermöglicht, erfasste Radardaten an Board zu analysieren und schnell präzise Selbstschutzmaßnahmen zu ermitteln, heißt es weiter.

Sondervermögen der Bundeswehr von Haushaltsperre nicht betroffen

Erst kürzlich gab es Berichte, dass der Haushaltsausschuss Rüstungsprojekte bewilligte. Nach Informationen von Business Insider wurden bereits am Montag (27. November) drei Rüstungsprojekte wurden durchgewunken – darunter ein Update der Bundeswehr-Eurofighter für den Elektronischen Kampf sowie die Beschaffung von Scheinzielen und Fahrschulpanzern. Zudem sollen noch weitere Waffensysteme für die Bundeswehr beschafft werden. Diese sollen im Dezember 2023 an den Haushaltsausschuss gehen.

Die Bewilligung der Rüstungsprojekte dürfte in Zeiten der Haushaltskrise für großen Unmut sorgen. Denn während andere Ressorts mit erheblichen Einsparungen zu kämpfen haben, ist das Sondervermögen Bundeswehr nach Angaben der Bundesregierung nicht von der aktuellen Haushaltssperre betroffen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht zudem trotz der Haushaltskrise keine Notwendigkeit, in seinem Etat zu sparen. Es gebe bislang keinerlei Anforderungen an ihn, einen Beitrag zur Konsolidierung zu leisten, sagte Pistorius bei einer Regierungsbefragung im Bundestag am Mittwoch. (bohy mit dpa)