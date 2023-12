CDU-Generalsekretär Linnemann bei Maybrit Illner: „Scholz soll Vertrauensfrage stellen“

Von: Nadja Zinsmeister

CDU-Generalsekretär Linnemann fordert Olaf Scholz auf, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. SPD-Generalsekretär Kühnert verteidigt den Kanzler.

Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgerufen, angesichts der Haushaltskrise im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. „Ich glaube, es wäre besser, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag“, sagte Linnemann am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Wenn Scholz gewinne, „dann müssen die einen Plan machen für die nächsten zwei Jahre und können gerne einen Neuanfang machen“, so Linnemmann weiter. „So wie jetzt darf es nicht weitergehen.“

CDU-Generalsekretär Linnemann fordert Olaf Scholz zur Vertrauensfrage im Bundestag auf

Sollte der Bundeskanzler die Vertrauensfrage verlieren, müssten die Bürger laut dem CDU-Generalsekretär per Neuwahl entscheiden. Deutschland sei „völlig verunsichert“, viele Menschen seien „fassungslos, weil es keinen Plan gibt, kein Ziel gibt, keine Zukunft gibt“. Das Land könne sich nicht leisten, zwei Jahre so weiterzumachen wie bisher. Die derzeitige Krise zeige, dass die Ampel-Koalition „nie ein gemeinsames Fundament“ gehabt habe, sagte Linnemann. „Man hat das mit Geld zusammengehalten“.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte in der Sendung, er sei sicher, dass Scholz von allen Teilen der Ampel-Regierung das Vertrauen genieße. Neuwahlen würden dem Land weitere Unsicherheiten bringen.

SPD-Generalsekretär kritisiert Vertrauensfrage als weitere Unsicherheit - Scholz ringt weiter um Lösungen

Das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltsführung hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Forderungen der Union nach einer Neuwahl des Bundestags hervorgerufen, unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Unterdessen haben die Verhandlungen zwischen Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) über den Haushalt 2024 noch keinen Durchbruch gebracht. Seit Tagen ringen sie darum, wie ein 17 Milliarden Euro großes Loch im Etat für 2024 gestopft werden kann.

Die SPD-Fraktionsspitze hält einen Bundestagsbeschluss zum Haushalt 2024 in diesem Jahr nicht mehr für möglich. „Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden“, schrieb die parlamentarische Geschäftsführerin der größten Koalitionsfraktion, Katja Mast, am Donnerstag in einer mit Fraktionschef Rolf Mützenich abgestimmten SMS an ihre Fraktion. Ab Freitag kommt die SPD zu ihrem Bundesparteitag in Berlin zusammen. Scholz wird seiner Partei erklären müssen, warum er mit Grünen und FDP noch keine Lösung gefunden hat. (nz/dpa/afp)