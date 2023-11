Haushaltssperre stoppt den Klimafonds: Vor allem der Osten betroffen

Von: Felix Durach

Drucken Teilen

Das Wirtschaftsministerium blickt in der aktuellen Haushaltskrise sorgenvoll auf Ostdeutschland. Hier könnten wichtigen Investitionen auf der Kippe stehen.

Frankfurt – Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt der Ampel-Regierung, rutscht die Koalition zum Beginn dieser Woche tiefer in den Krisenmodus. Als Konsequenz aus der Karlsruhe-Entscheidung hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Montagabend (20. November) eine Ausgabensperre für Teile des gesamten Bundeshaushalts verhängt. Welche Folgen hat dieser Schritt für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) befürchtet vor allem in Ostdeutschland weitreichende Konsequenzen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP, l), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne, m) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r) bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. © Kay Nietfeld/dpa

Haushaltssperre: Ampel ächzt unter Haushaltsstreit – Staatssekretär sieht vor allem den Osten betroffen

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch (15. November) die Umwidmung von 60 Milliarden Euro in den „Klima- und Transformationsfond“ (KTF) für verfassungswidrig erklärt. Die Schulden waren ursprünglich zu Bewältigung der Corona-Krise aufgenommen worden.

Für Michael Kellner (Grüne), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, ein Schritt, der vor allem die Ostdeutschland hart treffen dürfte. Von 80 Milliarden angekündigten Investitionen in die Wirtschaft, seien alleine 50 Milliarden für den Osten des Landes geplant gewesen, bestätigte Kellner gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Nach heutigem Stand sind ohne den Klima- und Transformationsfonds aber weder die Chipansiedlung in Dresden noch die Chipansiedlung in Magdeburg und der Wiederaufbau der Solarindustrie in Ostdeutschland gesichert“, sagte Kellner.

„Dann entsteht der Wohlstand woanders“: Habeck-Staatssekretär warnt vor Folgen des KTF-Urteils

Der Staatssekretär bezieht sich dabei auf die geplanten Ansiedelungen der Chip-Giganten Intel und TSMC in Ostdeutschland. Der US-amerikanische Konzern Intel will in Magdeburg ein Werk für die Produktion von Computerchips bauen, das über 10.000 Arbeitsplätze in der Region schaffen könnte. Dafür soll der Nasdaq-Konzern knapp 9,9 Milliarden Euro Förderung vom Staat erhalten. Der taiwanesische Konzern TSMC plant hingegen den Bau einer Halbleiterfabrik in Dresden. Auch hier sollen mehrere Tausend Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Spatenstich ist für 2024 geplant. In Dresden soll die staatliche Förderung ebenfalls mehrere Milliarden Euro betragen.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Zwei Prestigeprojekte für die von den vergangenen Bundesregierungen oft vergessenen Regionen. Doch genau diese könnten nun auf der Kippe stehen. „Wenn wir diese Transformation nicht unterstützen, dann entsteht der Wohlstand woanders. Das wäre ziemlich verrückt“, warnte Kellner gegenüber dem RND.

SPD-Generalsekretär fordert nach Haushaltssperre neue Lösungen

Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warnte am Dienstag im ARD-Morgenmagazin vor den Folgen des Urteils für die Wirtschaft. Die Ausgaben, welche im KTF vorgesehen seien, beträfen die Sicherung des Standorts Deutschland, unterstrich der SPD-Politiker. „An deren Notwendigkeit hat sich mit dem Urteil des vergangenen Mittwochs gar nichts geändert.“ Aus SPD-Sicht sei es daher geboten, nun „andere wie auch immer geartete Einnahmequellen“ zu finden, um diese Ausgaben auch weiter tätigen zu können. „Sonst verlieren wir im internationalen Wettbewerb.“

In diesem Zusammenhang schloss Kühnert auch nicht aus, dass das Jahr 2023 womöglich zu einer „Notlage“ erklärt werden müsse. „Das sind genau die Dinge, über die jetzt zu diskutieren ist“, sagte er der ARD. „Wenn die SPD alleine regieren würde, dann wäre das sicherlich etwas, was wir tun würden – und auch nicht aus Trickserei, sondern weil die Notlage objektiv gegeben ist.“ Doch darüber müsse nun in der Koalition gesprochen werden.

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.

Ampel-Koalition such nach Einnahmequellen – Schuldenbremse könnte ausgesetzt werden

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse kann vom Bundestag vorübergehend ausgesetzt werden, wenn eine Notlage vorliegt. Sollte die Ampel-Koalition diesen Beschluss mit ihrer Mehrheit im Parlament treffen, könnte die Regierung neue Schulden aufnehmen. Die Bundesregierung prüft derzeit noch die Folgen des Urteils, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin sagte. Bevor über Alternativen der Finanzierung gesprochen werde, müsse erst klar sein, wie groß das Haushaltsloch sei. (fd mit afp)