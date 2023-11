Expertenanhörung zur Haushaltssperre läuft - Habeck warnt vor dramatischen Folgen

Von: Stephanie Munk

Die Haushaltssperre des Finanzministeriums versetzt die Ampel-Koalition in Aufruhr. Tausende Arbeitsplätze sind bedroht. Der News-Ticker.

Update vom 21. November, 11.40 Uhr: Im Haushaltsausschuss des Bundestages hat soeben die von der Union beantragte digitale Expertenanhörung zum Milliardenloch im Bundeshaushalt begonnen. Im ersten Expertenstatement betonte der Ökonom Jens Südekum von der Universität Düsseldorf: „Alle sind jetzt völlig verunsichert“, ob zugesagte Förderprogramme im Energie- und Klimabereich umgesetzt werden.

Die Verunsicherung betreffe sowohl große Unternehmen als auch Privatleute (Stichwort: Gebäudesanierung und Heizungstausch). „Ich kann deshalb nur dafür plädieren, dass sehr schnell eine Lösung gefunden wird.“ Diese Lösung dürfe nicht so aussehen, dass jetzt Klimafonds-Projekte „im großen Stil“ gestrichen werden, denn das sei nicht Inhalt des Urteils und diese Projekte seien nach wie vor immens wichtig. Es gehe vielmehr darum, wie die Projekte „trotz des Urteils rechtssicher dargestellt werden können.“

Update vom 21. November, 11.15 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert schloss im ARD-„Morgenmagazin“ nicht aus, dass das Jahr 2023 womöglich zu einer „Notlage“ erklärt werden müsse. „Das sind genau die Dinge, über die jetzt zu diskutieren ist“, sagte er am Dienstagmorgen. „Nicht aus Trickserei, sondern weil die Notlage objektiv gegeben ist.“ Darüber müsse nun in der Koalition gesprochen werden.

Bundesregierung ringt um Haushalt: Tausende Arbeitsplätze in Gefahr?

Update vom 21. November, 10.38 Uhr: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds mehren sich Warnungen vor dem Verlust tausender Arbeitsplätze. Die Auswirkungen des Urteils sind auch Gegenstand einer Expertenanhörung ab 11 Uhr im Bundestag.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass das Urteil neben dem Klimaschutz auch massiv den Wirtschaftsstandort Deutschland betrifft. Dies habe „nichts mit ‚grünem Milieu‘ zu tun, sondern es geht um viele, viele tausend gutbezahlte Industriearbeitsplätze in Deutschland – auch in CDU-regierten Bundesländern“, sagte die SPD-Politikerin und äußerte sich damit ähnlich wie Habeck in den „Tagesthemen“ am Montagabend. Rehlinger kritisierte den „parteitaktischen Jubel“ von CDU-Chef Friedrich Merz als verfehlt.

Haushaltssperre – Habeck beschreibt dramatische Folgen für Wirtschaftslage

Erstmeldung vom 21. November: Berlin – Die Ampel-Koalition ringt mit einer haushaltspolitischen Notlage: Der Großteil der Finanzierung ihres Klimafonds ist nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geplatzt. Über Nacht fehlen der Regierung 60 Milliarden Euro. Wie soll diese Lücke geschlossen werden? Bisher gibt es keine Lösung: Die FDP will an der Schuldenbremse nicht rütteln und lieber Sozialleistungen kürzen. Dagegen aber geht die SPD auf die Barrikaden.

Im Zentrum des Sturms steht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“ sichtlich angeschlagen ein Interview gab – und nicht gerade Optimismus versprühte. Im Gegenteil: Es könne noch „dramatischer kommen“, betonte Habeck in dem Interview: „Wenn es bei 60 Milliarden bleibt, dann wäre das schon schlimm genug. Aber es kann noch dramatischer kommen, wenn andere Fonds ebenfalls berührt werden.“

Habeck warnt vor „dramatischen Folgen“ der Haushaltssperre

Gerade sei man noch dabei, das Urteil sorgfältig „auszudeuten“, womöglich habe es noch größere Konsequenzen als jetzt bekannt, erklärte Habeck. Am Dienstag (21. November) gebe es dazu eine Fachanhörung im Bundestag. „Die werden wir noch abwarten und dann auch zu Entscheidungen kommen.“

Hinsichtlich der Folgen des Urteils malte der Grünen-Wirtschaftsminister ein düsteres Bild an die Wand: Das Urteil, das vor fünf Tagen gefällt wurde, betreffe „nicht irgendwelche scheinbar abstrusen Klimaschutzprojekte, sondern alle werden jetzt schon davon berührt sein. Die deutsche Volkswirtschaft wird durch dieses Urteil schrumpfen, weniger stark wachsen als vorhergesehen. Konjunkturgeld wird dem Land entzogen werden“, warnte Habeck.

Schuldenbremse nach Haushaltssperre in der Kritik

Habeck kritisierte auch das Instrument der deutschen Schuldenbremse, an die Finanzminister Christian Lindner (FDP) bisher eisern festhalten will: „Ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Art, wie die deutsche Schuldenbremse konstruiert ist, für zu wenig intelligent halte“, sagte der Vize-Kanzler in den „Tagesthemen“. Die Schuldenbremse sei „sehr statisch“ und unterscheide nicht zwischen Geldern, die im Laufe des Jahres ausgegeben werden, und Investitionen in die Zukunft, die sich erst nach Jahren rechnen. Das scheine ihm wenig klug.

Die Schuldenbremse „wurde auch gebaut in einer anderen Zeit, als wir immer billiges Gas aus Russland hatten, als China immer unsere Werkbank war oder unser Abnahmemarkt, als die Amerikaner immer verlässliche, treue Freunde waren und uns die militärische Last abgenommen haben, weil es keinen Krieg in Europa gab“, sagte der Grünen-Politiker. Diese Voraussetzungen hätten sich verändert.

Die Debatte um die Schuldenbremse helfe gerade trotzdem nicht weiter. „Es gibt einen Koalitionsvertrag. Der Koalitionspartner und auch die Opposition hat klargemacht, dass sie meine Meinung und die von vielen anderen, von vielen Ökonomen nicht teilen“, sagte Habeck mit Blick auf FDP und Union, die von einem „Scherbenhaufen“ für die Ampel-Regierung sprach. „Für die Gegenwart werden wir das Geld anders finden müssen“, so der Wirtschaftsminister.

Finanzministerium verhängt Haushaltssperre: Alle Ausgaben auf dem Prüfstand

Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil stehen alle Nebenhaushalte des Bundes auf dem Prüfstand. Das Finanzministerium hat im Etat des laufenden Jahres vorsorglich Finanzzusagen für die Zukunft gesperrt. Denn man könne sich gerade nicht sicher sein, welche Gelder in den kommenden Jahren überhaupt noch fließen können. Mit der Sperre dürfen die für 2023 geplanten Mittel zwar weiter ausgegeben werden. Doch die Ministerien dürfen keine Versprechen für 2024, 2025 und 2026 mehr machen. (smu/dpa)