Schlecht gerechnet oder bewusst betrogen? Nach Haushaltssperre fällt kein gutes Licht auf Lindner

Von: Stephanie Munk

Drucken Teilen

War es Leichtsinn oder bewusste Trickserei, die Lindner und die Ampel-Koalition in die Misere führten? Warnungen schlug die Regierung offenbar in den Wind.

Berlin – Kurz nach dem folgenreichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts trat Finanzminister Christian Lindner (FDP) vergangene Woche vor die Presse. Sein Haushalt war ihm da gerade um die Ohren geflogen. 60 Milliarden Euro, die die Regierung für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben wollte, waren plötzlich futsch. Er habe so gehandelt, „wie nach bestem fachlichem Rat wir es verfassungsrechtlich für verantwortbar gehalten haben“, erklärte Lindner betont sachlich. Doch war das wirklich so?

In der Expertenanhörung am Dienstag (21. November) gab es Gegenwind für diese Behauptung: Sowohl Ministerialrat Jan Keller vom Bundesrechnungshof als auch Finanzwissenschaftler Thiess Büttner machten deutlich, dass Lindner und die Ampel-Regierung wohl sämtliche fachliche Warnungen in den Wind geschlagen haben.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) muss sich nach dem Haushaltsurteil für sein Verhalten rechtfertigen. Das Bild zeigt ihm bei einem Statement nach dem Urteil. © IMAGO/Frank Ossenbrink

Ampel-Koalition ignorierte offenbar Warnungen zum Bundeshaushalt

Ministerialrat Keller vom Bundesrechnungshof erklärte, Kredite, deren Aufnahme auf einer Notlage basierten, in Folgejahre zu verschieben, sei nach Auffassung des Bundesrechnungshofes von Anfang an „verfassungsrechtlich problematisch“ gewesen.

Und Fachmann Büttner machte klar: Schon 2020, als die Ampel-Koalition den verhängnisvollen Nachtragshaushalt für 2021 samt umgewidmeten Krediten diskutierte, hätten „zahlreiche Experten“ gewarnt, „dass das so nicht geht“: Die Ampel-Koalition höhle die Schuldenbremse aus, es gebe „erhebliche verfassungsrechtliche Risiken“.

Das schonungslose Fazit des Experten: „Man muss im Nachhinein sagen, dass die Bundesregierung bewusst erhebliche finanzpolitische Risiken eingegangen ist, und sie trägt dafür die Verantwortung.“

Lindner verweist auf Fehler der CDU-Regierung – doch es gibt wohl Unterschied

Wollte die Ampel-Regierung die vielen Warnungen nicht hören – oder war sie der Meinung, sie wisse es besser? Christian Lindner rechtfertigte sein haushaltspolitisches Handeln jedenfalls auch damit, die Vorgängerregierung unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel habe es nicht anders gemacht als jetzt die Ampel. Nach dem Haushaltsurteil des obersten Gerichts erklärte Lindner der Bild: „Das Vorgehen haben wir als rechtlich verantwortbar eingeschätzt, weil auch die CDU-geführte Vorgängerregierung 2020 schon einmal 26 Milliarden Euro in den Fonds überführt hatte. Jetzt wissen wir, dass es diesen Weg nicht gibt.“

Es gibt jedoch offenbar einen entscheidenden Unterschied der Haushaltspolitik der Ampel-Koalition zur Vorgängerregierung: Lindner buchte Kredite, die erst in den Folgejahren ausgegeben werden sollten, in vergangenen Jahren. Mit diesem Trick erweckte die Ampel den Anschein, die Schuldenbremse würde nicht gerissen.

Angela Merkel: die wichtigsten Momente ihrer Karriere Fotostrecke ansehen

Urteil des Verfassungsgerichts lässt Kreditverschiebungen der Ampel nicht zu

Das Verfassungsgericht stellte jetzt klar, dass das nicht geht. Es gelte der „Grundsatz der Jährigkeit“. In einer Stellungsnahme erklärt der Bundesrechnungshof, dies bedeute, dass „Kreditermächtigungen, die in den Rahmen der zulässigen Nettokreditaufnahme für ein bestimmtes Jahr fallen und auf die zulässige Kreditaufnahme in diesem Jahr angerechnet werden, grundsätzlich auch in eben diesem Jahr tatsächlich genutzt werden müssen.“

Dieses Prinzip hätten die Vorgängerregierungen im Gegensatz zur Ampel nie verletzt, sagte der CDU-Haushaltspolitiker Mathias Middelberg zur Bild. Lindners Aussage, andere Regierungen hätten genauso verfassungswidrig gehandelt wie jetzt die Ampel sei deshalb „skandalös“ und eine „Falschbehauptung“.

Lindner rechtfertigt sich: Erst nach Urteil zum Bundeshaushalt herrsche Klarheit

Die Bundesregierung versucht die Lage jetzt damit zu rechtfertigen, es herrsche erst seit dem Urteil des Verfassungsgerichts vom 15. November Klarheit über Detailfragen zur Schuldenbremse und zur Nutzung von Sondervermögen. So sagte Lindner bei seinem Pressestatement kurz nach der Urteilsverkündigung: Mit dem Urteil habe sich das Verfassungsgericht erstmals umfassend zu den Ausnahmen der Schuldenbremse und zu Sondervermögen geäußert. Das habe „weitgehende Auswirkungen auf Staatspraxis und Haushaltspolitik von Bund und Ländern.“

Wie weitgehend diese sind, war Lindner und dem Rest der Ampel-Regierung da wohl noch gar nicht klar. Seit Mittwoch brüten Fachleute der Regierung über der Frage, was das umfangreiche Urteil des Gerichts genau für den Bundeshaushalt bedeutet.

Lindner verhängte Haushaltssperre – welche Folgen kommen noch?

Mittlerweile verhängte Lindner einen Ausgabenstopp für die Zukunft für sämtliche Ministerien. Er sperrte auch die Ausgaben des als „Doppel-Wumms“ bekanntgewordenen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der Deutschland vor den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise schützen sollte.

Was noch kommt – und ob die Koalition diese Krise überhaupt überstehen wird – steht derzeit in den Sternen. (smu)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.