Hellseherin Baba Vanga: Sie sagte Corona voraus - und eine schwere Erkrankung des US-Präsidenten Donald Trump

München - Nicht jeder glaubt an Hellseherei und dennoch verblüfft auch Zweifler immer wieder die ein oder andere Prophezeiung. Die bulgarische Wahrsagerin Baba Vanga ist in ihrem Land allerdings so etwas wie eine Heilige. Sie sagte den Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001, den Tsunami in Thailand 2004 und den Brexit voraus - und dass, obwohl sie bereits 1996 verstorben ist. Auch im Falle der Corona-Pandemie gab die Wahrsagerin eine Prognose ab. Kurz vor ihrem Tod warnte sie Neshka Stefano Robeva, eine Weltmeister-Trainerin in der Rhythmischen Sportgymnastik, vor der Corona-Pandemie. Robeva erhielt laut eigener Aussage kurz vor dem Tod von Baba Vanga die Möglichkeit noch einmal mit ihr zu sprechen. Die Nachricht der Hellseherin lautete: „Corona wird über uns kommen.“

Hellseherin Baba Vanga: Muss Donald Trump mit schlimmen Folgen der Corona-Erkrankung rechnen?

Corona bedeutet im Bulgarischen „Vormundschaft“, weshalb Robeva zuerst von einer politischen Warnung ausging. Erst jetzt sei ihr klar geworden, dass damit der Coronavirus* gemeint sein könnte. Zusätzlich sah Baba Vanga eine schwere Erkrankung für den US-Präsidenten voraus. Über das Jahr, in dem die Hellseherin Trumps Erkrankung prognostiziert, gibt es verschiedene Aussagen. Je nach Quelle variiert der Schicksalsschlag zwischen 2019 und 2020.

Donald Trump hat aktuell mit den Folgen seiner Corona-Infektion zu kämpfen und soll Gerüchten zufolge stärker darunter leiden, als er öffentlich zugibt. Doch das könnte nicht alles gewesen sein. Laut Baba Vanga sollte der US-Präsident mit Taubheit und einem Gehirntumor rechnen. Bei Trump gilt das allerdings eher als unwahrscheinlich. Zumindest ist bisher über solche Erkrankungen des US-Präsidenten noch nichts bekannt. Auch sind die vorhergesagten Leiden keine bekannte Folge einer Corona-Erkrankung.

Hellseherin Baba Vanga: Wie viel ist dran an ihrer Vorhersage über Donald Trump?

Problematisch an Baba Vangas Aussagen ist außerdem, dass sie diese nie aufgeschrieben hat, sondern lediglich mündlich weitergegeben hat. Unter ihren Vorhersagen finden sich allerdings auch falsche Prognosen: Beispielsweise die Vorhersage, dass 2019 ein Anschlag auf den russischen Präsidenten Putin verübt werden sollte. Ihre Vorhersagen sind zudem meist in Rätseln formuliert, was viel Spielraum für Interpretationen lässt. Dennoch: laut der englischen „Daily Mail“ stimmen 85 Prozent ihrer Prophezeiungen und ihre Anhänger glauben felsenfest an die Aussagen der verstorbenen Wahrsagerin. (tko)

