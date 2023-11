Henry Kissinger: Ein Mann, der das Weltgeschehen prägte

Henry Kissinger, einst mächtigster Diplomat der USA, ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Sein Einfluss auf die Weltpolitik war enorm, doch seine Methoden umstritten.

Washington, D.C. – Henry A. Kissinger, ein Gelehrter, Staatsmann und prominenter Diplomat, der während der Regierungen der Präsidenten Richard M. Nixon und Gerald Ford eine beispiellose Macht über die US-Außenpolitik ausübte und danach jahrzehntelang als Berater und Autor Meinungen vertrat, die die globale Politik und Wirtschaft prägten, starb am 29. November in seinem Haus in Connecticut. Er wurde 100 Jahre alt.

Als jüdischer Einwanderer, der vor den Nazis aus Deutschland floh, sprach Dr. Kissinger kaum Englisch, als er 1938 als Teenager in die Vereinigten Staaten kam. Doch dank seines scharfen Verstandes, seiner Geschichtskenntnisse und seiner schriftstellerischen Fähigkeiten stieg er schnell vom Harvard-Studenten zum Mitglied der Harvard-Fakultät auf, bevor er sich in Washington etablierte.

Henry Kissinger im Jahr 2014. © Marvin Joseph/The Washington Post

Als einziger Mensch, der jemals gleichzeitig nationaler Sicherheitsberater und Außenminister im Weißen Haus war, übte er eine Kontrolle über die amerikanische Außenpolitik aus, die nur selten von jemandem erreicht wurde, der nicht Präsident war.

Gemeinsam mit dem Vietnamesen Le Duc Tho erhielt er den Friedensnobelpreis für die Geheimverhandlungen, die 1973 zum Pariser Abkommen führten und die militärische Beteiligung der USA am Vietnamkrieg beendeten. Seine berühmte „Pendeldiplomatie“ nach dem Nahostkrieg 1973 trug zur Stabilisierung der Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn bei.

Als Initiator von Nixons historischer Öffnung gegenüber China und als Theoretiker der Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion erwarb Kissinger einen großen Teil des Verdienstes für seismische politische Veränderungen, die den Lauf der Weltpolitik neu ausrichteten.

Mit seinem deutschen Akzent, seinem scharfen Verstand, seinem kauzigen Aussehen und seiner Vorliebe, in Hollywood Kontakte zu knüpfen und mit Filmstars auszugehen, wurde er in der ganzen Welt sofort erkannt. Ganz im Gegensatz zu den meisten seiner zurückhaltenden Vorgänger. Da er schamlos um die Gunst der Öffentlichkeit buhlte, war er sowohl ein Star der Boulevardpresse als auch der seriösen Magazine, die über seine geostrategischen Ideen berichteten. Als er zum Außenminister ernannt wurde, war er laut einer Gallup-Umfrage die meistbewunderte Person des Landes.

Henry Kissinger konferiert 1975 mit Präsident Gerald Ford im Oval Office. © Frank Johnston/The Washington Post

Aber er wurde auch zur Zielscheibe unerbittlicher Kritiker, die ihn für prinzipienlos und amoralisch hielten. Aus Angst vor feindseligen Demonstrationen reiste er nicht nach Oslo, um den Nobelpreis entgegenzunehmen – Tho lehnte den Preis rundheraus ab – und in späteren Jahren sollte sich die von ihm ausgelöste Feindseligkeit noch verstärken.

Was er als pragmatisch ansah, betrachteten viele Schriftsteller und Analysten als prinzipienloses Manöver, das sich nicht von der Achtung der Menschenrechte oder gar des menschlichen Lebens leiten ließ. Kissinger erlangte Macht, Ruhm und Reichtum, von denen die meisten Menschen im öffentlichen Leben nur träumen können. Jedoch verbrachte er seine letzten Jahrzehnte damit, sich selbst und seinen Platz in der Geschichte zu verteidigen und zu erklären, dass er tat, was er tun musste.

Henry Kissinger: Ronald Reagan kritisierte den Auswanderer

Ronald Reagan und andere Konservative kritisierten Kissingers Streben nach einer Annäherung an Moskau als Ausverkauf der Länder des Warschauer Paktes und der amerikanischen Werte. Präsident George W. Bush hingegen bezeichnete ihn als „einen der fähigsten und angesehensten Staatsdiener unseres Landes“. Hohe Beamte der Bush-Regierung konsultierten ihn häufig in internationalen Angelegenheiten.

Von den Linken wurden Stimmen laut, die ihm einen kaltblütigen Pragmatismus vorwarfen, der strategische Vorteile über Menschenrechte stellte. Einige seiner Kritiker sagten, das Pariser Abkommen habe einen langjährigen Verbündeten, die Regierung Südvietnams, einem düsteren Schicksal überlassen, da die Nordvietnamesen die Kontrolle übernommen hätten. Andere warfen ihm vor, den Krieg drei Jahre lang weitergehen zu lassen, während er ein Abkommen aushandelte, das er von Anfang an hätte haben können.

Förderung des Schahs von Iran

Kritiker machten Kissinger für die „heimliche Bombardierung“ des neutralen Kambodscha im Jahr 1969 und für die amerikanische Bodeninvasion in diesem Land im folgenden Jahr verantwortlich, die den Konflikt in Südostasien ausweitete und zur Übernahme des Landes durch die mörderischen Roten Khmer führte.

Sie sagten, seine Politik der Förderung des Schahs von Iran als Anker der US-Politik am Persischen Golf habe den Schah ermutigt, die Ölpreise zu erhöhen, und den Größenwahn genährt, der zur iranischen Revolution führte. Sie beschuldigten ihn, den Staatsstreich von 1974, durch den die Regierung Zyperns gestürzt wurde, zu dulden und die brutale Kampagne Pakistans zur Niederschlagung einer Sezessionsrebellion im heutigen Bangladesch zu unterstützen, weil Pakistan sein heimlicher Draht zu den Chinesen war.

Kritiker brandmarkten Kissinger als Kriegsverbrecher

Und sie sagten, Kissinger sei zumindest indirekt für den von der CIA inspirierten Staatsstreich verantwortlich, durch den die rechtmäßig gewählte sozialistische Regierung von Salvador Allende in Chile gestürzt wurde. Ebenso wie für die frühere Ermordung von General René Schneider, dem Oberbefehlshaber der chilenischen Streitkräfte, der sich entschieden gegen einen Staatsstreich ausgesprochen hatte.

Zwei der schärfsten Kritiker, Christopher Hitchens und William Shawcross, brandmarkten Kissinger als Kriegsverbrecher. Der Journalist Seymour M. Hersh schrieb in seinem Buch „Der Preis der Macht“, Kissinger und Nixon seien im Grunde zwei von der gleichen Sorte: Sie „blieben blind für die menschlichen Kosten ihres Handelns. Die Toten und Verstümmelten in Vietnam und Kambodscha – wie auch in Chile, Bangladesch, Biafra und im Nahen Osten – schienen nicht zu zählen, als der Präsident und sein nationaler Sicherheitsberater gegen die Sowjetunion, ihre falschen Vorstellungen, ihre politischen Feinde und einander kämpften.“

Zumindest waren diejenigen, die Kissinger nicht bewunderten, der Meinung, dass seine Konzentration auf die Realitäten des Kalten Krieges und seine Bereitschaft, offen oder verdeckt Gewalt anzuwenden, um die Ziele der USA zu erreichen, ihn für humanitäre und menschenrechtliche Erwägungen blind machte.

Kissinger und sein taktisches Kalkül

Als Beispiel nannten sie seinen Widerstand gegen das Jackson-Vanik Amendment, ein Gesetz, das normale Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion an die Bedingung knüpfte, dass Moskau sowjetische Juden auswandern ließ. Kissinger, der selbst ein jüdischer Flüchtling vor Verfolgung war, sah in dem Amendment ein Hindernis für seine Bemühungen um Entspannung.

Seine Bereitschaft, strategische Interessen über hohe Werte zu stellen, zeigte sich im Juli 1975, als er Ford überredete, den im Exil lebenden russischen Schriftsteller Alexander Solschenizyn nicht im Weißen Haus zu treffen. Solschenizyn war ein lebendes Symbol für den mutigen Widerstand gegen die sowjetische Unterdrückung, aber Kissinger befürchtete negative Auswirkungen auf seine Entspannungspolitik mit Moskau.

Er agiere, sagte er, „in einer Welt, in der die Macht der letzte Schiedsrichter bleibt“. Reagan, damals Gouverneur von Kalifornien, machte die Solschenizyn-Affäre zu einem Thema, als er Ford im folgenden Jahr bei der republikanischen Präsidentschaftskandidatur herausforderte.

In seiner umfassenden Biografie über Kissinger kam der Journalist Walter Isaacson zu dem Schluss, dass er „ein instinktives Gespür für Macht und für die Schaffung eines neuen globalen Gleichgewichts hatte, das Amerika helfen könnte, mit seinem Rückzugssyndrom nach Vietnam fertig zu werden. Aber er hatte kein ähnliches Gespür für die Stärke, die sich aus der Offenheit des demokratischen Systems Amerikas ableiten lässt, oder für die moralischen Werte, die die wahre Quelle seines weltweiten Einflusses sind.“

Isaacson, der uneingeschränkten Zugang zu Kissinger und vielen seiner Freunde hatte, beschrieb ihn als „brillant, konspirativ, geheimnisvoll, sensibel für Zusammenhänge und Nuancen, anfällig für Rivalitäten und Machtkämpfe, charmant, aber manchmal auch hinterlistig“.

Dr. Henry Kissinger und seine Frau Nancy mit Bernard Kalb (rechts), Marvin Kalb (zweiter von rechts) und Arthur Thornhill Jr. auf einer Party für die Kalb-Brüder und das neue Buch „Kissinger“ im Jahr 1974. © Bob Burchette/The Washington Post

Selbst in seinen letzten Lebensjahren, als sein Alter seine Reisetätigkeit einschränkte, schrieb er weiterhin Bücher, und seine Persönlichkeit und sein Ruf machten ihn zu einem geschätzten Teilnehmer an Konferenzen und zu einem gern gesehenen Gast auf Partys. Bis weit in seine 90er Jahre hinein schrieb er Meinungsbeiträge für Zeitungen. Präsident Donald Trump konsultierte ihn, und er war häufig zu Gast in Stephen Colberts Comedy-Show.

Zum Autor Thomas W. Lippman ist ein ehemaliger Reporter der Washington Post, der über Dr. Kissingers diplomatische Aktivitäten in Vietnam und im Nahen Osten berichtete.

Im Juli 2023, im Alter von 100 Jahren, war Kissinger in Peking und wurde von hochrangigen chinesischen Beamten überschwänglich empfangen, die ihn als den in den Vereinigten Staaten unübertroffenen Staatsmann begrüßten.

Kissinger hat sein ganzes Leben lang philosophisch und sogar existenziell über Macht und Strategie nachgedacht, aber er hat sich immer als Realist bezeichnet, der in der Lage war zu erkennen, welche Risiken einzugehen sich lohnten.

„Politik ist die Kunst des Abwägens von Wahrscheinlichkeiten; ihre Beherrschung liegt im Erfassen der Nuancen der Möglichkeiten“, schrieb er als junger Mann. „Der Versuch, sie wie eine Wissenschaft zu betreiben, muss zu Starrheit führen. Denn nur die Risiken sind sicher; die Chancen sind Vermutungen.“

Neben seiner Frau hinterlässt Henry Kissinger zwei Kinder aus seiner ersten Ehe, David und Elizabeth, sowie fünf Enkelkinder.

