Nachruf: Dank Kissinger bekam Deutschland nach dem Krieg eine zweite Chance

Drucken Teilen

Ein Weggefährte des großen Staatsmannes erinnert sich. So wichtig war Kissinger für Deutschland.

Bis zu seinem Lebensende interessierte sich Henry Kissinger für die politische Lage in Deutschland. Spätestens seit der Berufung von Ulrich Schlie zum Henry-Kissinger-Professor an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im April 2020 fand ein regelmäßiger Austausch statt. Anlässlich des Festaktes zu Kissingers 100. Geburtstag im Juni dieses Jahres in seiner Heimatstadt Fürth kam es zur letzten persönlichen Begegnung zwischen Henry Kissinger und Ulrich Schlie. Das Verhältnis war von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Kissingers strategischer Blick auf die internationale Sicherheitspolitik fließt seit der Gründung in die Arbeit des Lehrstuhls ein. Für Ippen.Media hat Schlie einen Nachruf geschrieben.

Hitler belegte Kissingers Vater mit einem Berufsverbot

Henry Kissinger ist tot. Der ehemalige Außenminister ist im Alter von 100 Jahren gestorben. © Evan Vucci/AP/dpa

Im Alter von 100 Jahre ist Henry Kissinger gestern in seinem Haus in Connecticut verstorben. Er hat wie kein zweiter die internationale Politik geprägt: als Nationaler Sicherheitsberater und amerikanischer Außenminister von 1969-1977 unter den Präsidenten Nixon und Ford (zeitweise auch in Personalunion), als Staatsmann, Welterklärer, brillanter Analytiker. Kissinger war auch ein Mann der Kontroversen. Er hat sich nie gescheut, seine vier Wahrheiten zu sagen. Im Zusammenhang mit der Beendigung des Vietnamkrieges geriet er ins Kreuzfeuer der internationalen Kritik, eine Kritik, die ihm zeitlebens – bisweilen unbarmherzig und rechthaberisch – nachgetragen wurde. Kissinger hat einmal gesagt, wer handelt begeht auch Fehler. Er selbst lag bisweilen auch daneben, etwa, als er in den 1970er Jahren voraussagte, dass nach dem Abgang von Franco und Salazar Spanien und Portugal dem kommunistischen Machtbereich anheimfallen würden. Aber er verfügte auch über die Fähigkeit, sich selbst korrigieren zu können. Deutschland hatte keinen besseren Anwalt in Amerika als ihn, der als Fünfzehnjähriger 1938 mit seinen Eltern Paula und Louis und seinem Bruder Walter vom fränkischen Fürth in die Vereinigten Staaten emigrierte.

Dabei hätte er allen Grund zu Groll auf die Stadtgehabt, die nach der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 seinen Vater, einen Studienrat für Mathematik und Deutsche Literatur an einem Fürther Mädchengymnasium, zunächst mit Berufsverbot belegte und sodann durch die zunehmende Verfolgung und Demütigung von Juden die Familie zur Auswanderung trieb.

Kissingers Kindheit war glücklich bei seinen Großeltern

Henry Kissinger hat wiederholt darauf hingewiesen, dass er als Heranwachsender vergleichsweise normale Lebensumstände hatte. Dies war seine persönliche Sichtweise und er zählte Kindheit und Jugend in Fürth und bei den Großeltern im mittelfränkischen Leutershausen zu den glücklichsten Erinnerungen seines Lebens. 1923 war er als Sohn einer orthodoxen jüdischen Familie geboren worden, war zunächst Schüler der privaten Heckmann Schule und sodann der Israelitischen Realschule in der Blumenstraße. Schon in seinem Geburtsjahr war in Fürth eine NSDAP Ortsgruppe gegründet worden, die in den 1930er Jahren immer größeren Zulauf erhielt. Mit Hitlers Machtergreifung änderte sich alles. Im März 1933 wurde der langjährige Oberbürgermeister Robert Wild abgesetzt und durch einen Nationalsozialisten ersetzt, der zugleich in der Personalunion NSDAP-Kreisleiter war. Dies hatte auch unmittelbare Auswirkungen auf die Familie Kissinger. Vater Louis, an seiner Schule hochgeschätzt, erhielt Berufsverbot als Lehrer. Wegen der fortgesetzten Verfolgung und Demütigung von Juden im nationalsozialistischen Deutschland – insbesondere seit dem Inkrafttreten der Nürnberger Rassegesetze im Jahr 1935 beantragten Eltern und Kinder im Sommer 1938 die Ausreise in die Vereinigten Staaten, die ihnen das Leben rettete. Was die Nationalsozialisten in Deutschland anrichten sollten, dies wurde am 9. November 1938 mit den Ausschreitungen der Reichspogromnacht gegen Juden deutlich.

Trotz der persönlichen Demütigungen in der nationalsozialistischen Zeit wusste die Familie Kissinger stets zwischen Deutschland und den Nationalsozialisten zu unterscheiden. Die Eltern von Henry Kissinger, Paula und Louis, haben ihre Kinder Heinz und Walter mit den Schätzen des deutschen Bildungsbürgertums vertraut gemacht und ihnen die Liebe zu den Weimarer Klassikern gelehrt. Diese Einsicht, die Fähigkeit zu differenzieren und zu verzeihen, war Voraussetzung für Henry Kissingers außergewöhnliche Nachkriegskarriere in den Vereinigten Staaten. Deutschland hat nach dem verlorenen Krieg eine zweite Chance bekommen.

Zur Person Ulrich Schlie ist Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn. Er ist auch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Internationale Politik (englisch: Academy of International Affairs NRW), sowie Direktor des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS). Für Ippen.Media schreibt er einen persönlichen Nachruf.

Kissinger sorgte für eine zweite Chance für Deutschland

Dass dieses möglich wurde, verdanken wir ganz entscheidend Männern wie Henry und Walter Kissinger. Sie erst haben durch ihren Neuanfang, mit der Glaubwürdigkeit ihrer Biographie und mit ihrer Stimme dazu beigetragen, dass dem freien Teil Deutschlands nach 1945 eine Bewährungsprobe geschenkt wurde.

Für Henry Kissinger folgte nun zunächst eine akademische Ausnahmekarriere an der Harvard University. 1950 bestand er sein Magisterexamen „summa cum laude“ mit einer vierhundertseitigenArbeit über „The Meaning of History. Reflectionson Spengler, Toynbee and Kant“. 1954 wurde er mit einer Arbeit über „A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems ofPeace, 1812-22“ promoviert. Im gleichen Jahr begann seine Lehrtätigkeit in Harvard, bereits 1957 wurde er dort zum Professor der Politischen Wissenschaften ernannt. Zuvor war er bereits 1951 Geschäftsführer des „Internationalen Seminars“ der Harvard University geworden und begründete die Zeitschrift „Confluence – an International Forum“, als deren Herausgeber er ab 1952 wirkte. 1957 erschien sein viel beachtetes Buch „NuclearWeapons and Foreign Policy“.

Früh suchte Kissinger die Nähe zur und den Austausch mit der Politik. 1961 akzeptierte er ein Angebot von Präsident John F. Kennedy, in dessen Beraterstab einzutreten. 1968 unterstützte er den erfolglosen republikanischen Präsidentschaftsbewerber Nelson B. Rockefeller. Im Jahr 1969 wurde er von dessen Rivalen Richard Nixon zum Nationalen Sicherheitsberater ernannt. Von 1973 bis 1977 war er Außenminister. Seine politischen Leistungen sind vor allem mit seiner Pendeldiplomatie verbunden, die zur Annäherung der Vereinigten Staaten an die Volksrepublik China und die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen führte. Für die Vermittlung des Waffenstillstandes im Vietnamkrieg erhielt er am 16. Oktober 1973 gemeinsam mit dem vietnamesischen Unterhändler Le Duc Tho den Friedensnobelpreis.

Professor Ulrich Schlie © Günther Ortmann/AIANRW

Klarer als andere hat er die Beziehung zwischen der akademischen Welt und der Sphäre der Politik erfasst: Kissinger hat das Verhältnis zwischen dem politischen Entscheider und dem Intellektuellen immer wieder analysiert und dabei insbesondere seine eigenen Erfahrungen vom Übergang zwischen der akademischen Welt und Washington reflektiert. Es gibt wohl niemanden, der ähnlich gründlich über die Weltpolitik in ihren historischen Bezügen nachgedacht hat, und der mit seinen ungezählten Interviews, seinen zahlreichen Büchern und Aufsätzen die Weltlage in ihren historischen Bezügen immer wieder auf den Punkt zu bringen verstand. Er war selbst einer der ganz großen Diplomaten des 20. Jahrhunderts.