Herrenknecht-Chef kritisiert Bahn, hat jedoch Mitleid mit Volker Wissing

Von: Julian Baumann

Herrenknecht-Chef Martin Herrenknecht kritisiert den Ausbau der Infrastruktur in Deutschland, hat aber Mitleid mit Verkehrsminister Wissing. © IMAGO/Falk Heller

Martin Herrenknecht, Chef des gleichnamigen Tunnelbau-Spezialisten, kritisiert die Unpünktlichkeit der Bahn, hat aber Mitleid mit dem verantwortlichen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Stuttgart - Die Deutsche Bahn ist das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel der Bundesrepublik, hat allerdings an allen Ecken und Enden mit Problemen zu kämpfen. Deshalb reist Martin Herrenknecht, Chef der Herrenknecht AG aus dem baden-württembergischen Schwanau, bei seinen Dienstreisen auch entweder mit dem Flugzeug, oder nimmt zwei Züge früher. Mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der für die Sanierung der Bahn verantwortlich zeichnet, hat der Unternehmer aus dem Schwarzwald aber Mitleid. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was Martin Herrenknecht über Verkehrsminister Volker Wissing zu sagen hat und was er konkret an der Bahn kritisiert.

Martin Herrenknecht ist dafür bekannt, auch Abseits seines Metiers eine klare Meinung zu vertreten. Erst kürzlich kritisierte der Herrenknecht-Gründer die Regierung, da die Politiker offenbar der Meinung seien, Geld fiele vom Himmel.