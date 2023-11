„Völlige Überforderung“: Herrmann warnt vor Migrationsggipfel vor Katastrophenfall

Von: Lisa Mariella Löw

Teilen

Die Flüchtlingszahlen in Deutschland steigen weiter, obwohl viele Kommunen am Limit sind. Bayerns Innenminister stellt Forderungen an den Bund.

München - Klare Warnung aus Bayern an den Bund: Wenn die Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Asylbewerbern nicht verschärft würden, sei Deutschland zum Jahresende über seinem Flüchtlings-Limit. Dies erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vor der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, bei der Bund und Länder am Montag (6. November) zum Umgang mit gestiegenen Flüchtlingszahlen beraten. Schon jetzt überlegten einige Landräte, den Katastrophenfall auszurufen.

Laut dpa-Informationen wird Bayerns Innenminister mit klaren Forderungen nach Berlin reisen: „Wir brauchen schnellstmöglich eine erhebliche Begrenzung des Flüchtlingszugangs.“ Notwendig seien verstärkte Kontrollen an allen deutschen Grenzen nach bayerischem Vorbild. Die Bundespolizei müsse Asylbewerber dort zurückweisen können.

Vor Flucht-Gipfel: „Völlige Überforderung“ droht angeblich schon im Dezember

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei einer Pressekonferenz in Nürnberg. © Daniel Löb/dpa/Archivbild

Die Kommunen seien angesichts der Flüchtlingszahlen deutschlandweit am Limit, sagte Herrmann. Mehrere Landräte hätten bereits erwogen, den Katastrophenfall auszurufen. „Wenn die Zugangszahlen ungebrochen hoch bleiben, droht schon im Dezember und Januar eine völlige Überforderung“, sagte Herrmann. Die Verhandlungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag müssten deshalb greifbare Ergebnisse bringen. „Die Zeit läuft uns davon.“

Neben den verstärkten Grenzkontrollen forderte Bayerns Innenminister mehr finanzielle Unterstützung vom Bund für die Flüchtlingskosten der Länder und Kommunen. Gleichzeitig sagte Herrmann, dass „Geldspritzen“ allein die logistischen Probleme nicht lösen könnten.

Flüchtlingspolitik: CSU und Grüne fordern mehr Geld vom Bund

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Auch die Grünen sprachen sich laut AFP-Informationen für mehr Zuschüsse vom Bund für die Kommunen aus. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz sagte Parteichefin Ricarda Lang am Freitag im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB): „Lasst uns nicht nur darüber reden, was am härtesten klingt - sondern das, was am meisten bringt.“ Die Grünen sehen vor allem die Aufhebung von Arbeitsverboten als wirksam an: „Wer arbeiten kann, der soll arbeiten dürfen.“ Das entlaste die Kassen und Kommunen und stärke die Integration.

Die Vizefraktionschefin der Grünen im Bundestag, Agnieszka Brugger, sprach sich am Freitag (3. November) im ZDF-„Morgenmagazin“ für eine gemeinsame europäische Verteilung und Migrationsabkommen als Lösungswege aus. Das soll für Legalität sorgen und das Sterben im Mittelmeer einschränken.

Die Vizepräsidentin des Bundestags, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), warb für eine politische Verständigung mit der Union: „Wir sind an einem Punkt, wo wir in dieser Frage einen demokratischen Konsens brauchen und uns gegenseitig die Hand reichen müssen.“ Sie meine damit „auch einen Konsens zwischen der Regierung und der Union“.

Abgelehnte Asylbewerber schneller rückführen: Herrmann kritisiert Regierung

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz soll auch beraten werden, ob Bargeldzahlungen für Asylbewerber durch eine Bezahlkarte und Sachleistungen ersetzt werden sollen. Herrmann sprach sich im Vorfeld für eine deutliche Kürzung der Sozialleistungen aus.

Zudem müsse die Rückführung abgelehnter Asylbewerber deutlich schneller gehen. Die Bundesregierung stelle sich „gegenüber den Forderungen aller deutschen Ministerpräsidenten, die Einrichtung von Bundesausreisezentren an Flughäfen zu prüfen, taub“, kritisierte Bayerns Innenminister. Nachdem das Bundeskabinett die neuen Regeln zur Abschiebung von Asylbewerbern nach einem Vorschlag von Nancy Faeser beschlossen hatte, kritisierte Bayerns Innenminister den Beschluss, der „kein Allheilmittel sei.

Er forderte angesichts einer hohen Zahl türkischer Asylbewerber, dass der Bund mit der Türkei verhandeln solle: „Wirtschaftliche Perspektivlosigkeit ist kein Fluchtgrund. Das muss vor Ort gelöst werden.“ (Lisa Mariella Löw)