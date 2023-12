Koalitionsverhandlungen in Hessen kurz vor Abschluss

Von: Stefan Krieger

Am 18. Januar konstituiert sich der neue hessische Landtag. Gut einen Monat zuvor sieht Boris Rhein die Verhandlungen mit der SPD auf einem guten Weg.

Wiesbaden – Nach einem Jahrzehnt schwarz-grüner Regierung in Hessen zeichnet sich für die Zukunft immer mehr ein schwarz-rotes Bündnis ab. Die Verhandlungen zur Regierungsbildung zwischen CDU und SPD in Hessen nähern sich ihrem Abschluss, so Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Aktuell werden noch Feinheiten ausgearbeitet. Am 16. Dezember wird voraussichtlich auf Parteitagen der Verhandlungspartner über das Abkommen abgestimmt. „Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir am 18. Dezember einen Koalitionsvertrag unterschreiben können. Das ist jedenfalls das Ziel“, äußerte sich Rhein gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

Nachdem in den letzten zehn Jahren Hessen von einer schwarz-grünen Regierung geführt wurde, steht jetzt also ein neues Regierungsbündnis an. Die Landtagswahl am 8. Oktober gewann die CDU deutlich, danach konnte sie komfortabel zwischen Grünen und SPD als Koalitionspartner wählen. Nach Sondierungsgesprächen entschied sich die Union, nicht mehr mit den Grünen zusammenzuarbeiten, sondern ein schwarz-rotes Regierungsbündnis anzustreben. Am 18. Januar 2024 konstituiert sich der neue hessische Landtag.

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, will eine neue Regierung zusammen mir der SPD bilden. © Arne Dedert/dpa

Regierungsbildung in Hessen: Rhein lobt Verhandlungen mit der SPD

Rhein sagte der dpa, die Koalitionsverhandlungen seien „sehr konstruktiv und atmosphärisch außergewöhnlich angenehm“. Der breite Prozess mit rund 200 Beteiligten in mehr als einem Dutzend Arbeitsgruppen habe sich bewährt. Man habe sich bewusst dagegen entschieden, sich mit „10 oder 20 Leuten irgendwo zurückzuziehen“, sondern setze auch auf die Vorschläge vieler Verantwortlicher in der Partei, darunter etwa Bürgermeister und Landräte. „Das ist nicht irgendein Wünsch-Dir-was-Programm geworden, sondern es ist wirklich die Renaissance der Realpolitik“, sagte Rhein.

Mit der SPD als möglichem Juniorpartner in einer neuen Landesregierung sei auf Augenhöhe verhandelt worden. „Wir haben nicht gesagt, wir haben fast 35 Prozent und ihr habt ein bisschen mehr als 15 Prozent. Und das ist das Kräfteverhältnis, das sich auch politisch widerspiegeln muss“, bekräftigte Rhein. „Meine Lebenserfahrung, meine politische Erfahrung zeigt, dass es nichts Schlimmeres gibt, als in eine Koalition zu gehen, nachdem man den Partner davor unterworfen hat.“ So ein Verhalten räche sich immer.

In Bezug auf die Inhalte des Koalitionsvertrages verwies Rhein auf das Eckpunktepapier, das CDU und SPD nach den Sondierungsgesprächen vorgestellt hatten. Darin bekennen sich die potenziellen Koalitionspartner u. a. zur Begrenzung der Migration, zur Aufstockung der Polizeistellen und zur finanziellen Förderung des ersten selbst genutzten Eigenheims. Außerdem soll ein eigenes Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Weinbau, Jagd und Heimat gegründet werden. (skr/dpa)