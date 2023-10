Hessen und Bayern haben die Wahl

Von: Christiane Warnecke

Es lohnt sich, seine Stimme abzugeben

Das wird ein Super-Wahlsonntag. Entscheiden doch nicht nur die Hessen über die künftigen Mehrheiten in ihrem Landtag, sondern auch die Bayern. Selten stand die Bundespolitik so sehr im Mittelpunkt von Landtagswahlen. So könnten die Abstimmungen zu einer Denkzettelwahl für die Ampelparteien in Berlin werden.

Tatsächlich aber geht es um die Problemfelder im Land: Wie soll die Schulpolitik in den nächsten fünf Jahren ausgestaltet werden? Wie schnell geht es weiter mit der Energiewende? Wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt? Und wie wollen die Parteien für Wohlstand und Sicherheit sorgen? Gerade Bildung und innere Sicherheit sind landespolitische Kernkompetenzen, die in Wiesbaden und München ihre Wirkung entfalten. Und weil es gerade diese beiden Themen sind, die viele Menschen derzeit beschäftigen, lohnt es sich unbedingt, zur Wahl zu gehen. Nur wer am Sonntag seinen Wahlzettel abgibt, nutzt sein Recht auf politische Mitbestimmung. Und die Möglichkeit, ein Zeichen für die Demokratie zu setzen.

Auch wer manchmal daran zweifelt, ob seine Stimme einen Unterschied macht, weil er sich ohnehin von keiner Partei zu hundert Prozent vertreten fühlt, hat am Sonntag die Macht, zu verhindern, dass er künftig von Menschen regiert wird, die seinen Interessen und Grundwerten womöglich noch stärker entgegenstehen.

In vielen anderen Ländern der Welt kämpfen die Menschen unter Einsatz ihres Lebens um ihr Recht auf freie und geheime Wahlen, deren Ausgang, nicht schon vorher feststeht. Hier hingegen liegt es allein in der Hand der Wähler, wer künftig das Land regiert, welche Partei wie viele Abgeordnete in den Landtag schicken darf und wer möglicherweise aus dem Parlament fliegt, weil die Anhängerschaft auf weniger als fünf Prozent zusammengeschrumpft ist. Davor zittern etwa Linkspartei und FDP. Andere erhoffen sich erstmals den Sprung in den Landtag, wie die Freien Wähler in Hessen.

Und am Ende hat es natürlich auch Auswirkungen auf die weiteren politischen Entwicklungen in Berlin, wie diese beiden bedeutenden Landtagswahlen ausgehen. In diesem Sinne, liebe Leserinnen und Leser: Nutzen Sie Ihr höchstes demokratisches Recht und gehen Sie wählen!