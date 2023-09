Hessen-SPD mit Kandidatin Faeser will kommunales Wahlrecht für Ausländer

Von: Franziska Schwarz

Bundesinnenministerin Nancy Faeser tritt bei der Hessen-Wahl an. Ihre SPD will das Wahlrecht auf kommunaler Ebene ändern.

Wiesbaden – Die Hessen-SPD möchte ein kommunales Wahlrecht für Ausländer einführen, die länger als sechs Monate in Hessen leben und einen unbefristeten Aufenthaltstitel haben. Das berichtet die Bild und beruft sich dabei auf eine entsprechende Passage aus dem Wahlprogramm des Landesverbandes. Bei der Hessen-Wahl ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten.

Vor der Hessen-Wahl fordert der SPD-Landesverband mit seiner Spitzenkandidatin Nancy Faeser ein Wahlrecht für Ausländer. © Carsten Koall/dpa

„Wir wollen uns auf Bundesebene und im Bundesrat mit Nachdruck dafür einsetzen, dass alle Menschen, die länger als sechs Monate in hessischen Kommunen leben, ein kommunales Wahlrecht erhalten“, zitiert das Boulevardblatt aus dem SPD-Wahlprogramm. Aktuell sind bei Kommunalwahlen nur Bundesbürger oder EU-Bürger wahlberechtigt.

Vor Hessen-Wahl: Faeser lehnt Obergrenzen für Geflüchtete ab

Der Umgang mit Migration ist auch bundesweit ein bestimmendes Thema. Faeser hatte jetzt als Bundesinnenministerin die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zurückgewiesen. CSU-Chef Söder fordert eine „Integrationsgrenze“ für Deutschland.

Söder will zudem Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Das lehnt die FDP mit der Begründung ab, „dass die Kommunen dann mit billigen Arbeitskräften in Konkurrenz zu privaten Dienstleistern treten“. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stephan Thomae, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland weiter. Ziel müsse es vielmehr sein, Zuwanderer schnellstmöglich in den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren.

Bundes-FDP schlägt Bezahlkarte und Sachleistungen für Asylbewerber vor

Söders Vorschlag zu Sachleistungen statt Bargeld können die Liberalen aber etwas abgewinnen. Sie haben eine bundesweite Bezahlkarte ins Spiel gebracht, mit der Asylbewerber ihren täglichen Bedarf im Einzelhandel decken können. Anders als bei der Auszahlung von Geld wären dann keine Rücküberweisungen in Herkunftsländer möglich, heißt es in einem Beschluss des Parteipräsidiums vom Montag (18. September).

„Damit würde ein wesentlicher Anreiz zur Einreise in die Sozialsysteme entfallen“, argumentiert die FDP in ihrem Papier mit dem Titel „Irreguläre Migration rechtsstaatlich und geordnet wirksamer bekämpfen und spürbar reduzieren“. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa.

Asylpolitik: FDP fordert auf Länderebene Fahrscheine oder Prepaid-Karten

Die Partei fordert Länder und Kommunen zudem auf, bei Asylbewerbern mit geringer Bleibeperspektive die Möglichkeit zu nutzen, vermehrt auf Sach- anstatt auf Geldleistungen zu setzen. Anstatt etwa Geld für Bus- und Bahntickets oder Handy-Guthaben zu überweisen, könne man Fahrscheine oder Prepaid-Karten direkt zur Verfügung stellen.

Gleichzeitig forderte sie mehr Tempo bei der Umsetzung der bereits beschlossenen Pläne für erleichterte Erwerbsmigration. Um die Visa-Vergabe an Fachkräften zu beschleunigen, müssten an deutschen Auslandsvertretungen rasch zusätzliche Kapazitäten geschaffen und Verfahren digitalisiert werden. (frs mit Material der dpa)